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Notes des joueurs de Liverpool contre Aston Villa : Arne Slot serait-il sur la sellette ? Les Reds, en pleine déroute, se font écraser par Ollie Watkins et ses coéquipiers malgré les efforts de l'adolescent Rio Ngumoha

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Aston Villa vs Liverpool

La défense du titre de Liverpool a touché un nouveau point bas vendredi soir, les Reds étant dominés par Aston Villa, déjà qualifié pour la Ligue des champions, un revers qui compromet leurs propres ambitions européennes. Malmenés par Ollie Watkins, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, les Reds cèdent 2-4 et glissent à la cinquième place de la Premier League, quatre points devant Bournemouth, mais avec un match en plus.

Aston Villa a pris l’initiative dès le coup d’envoi et, après une brève réaction de Liverpool, a ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à un tir enroulé de Morgan Rogers suite à un corner parfaitement joué. Mais leur avantage n’a pas duré : les visiteurs ont égalisé en début de seconde période sur une tête tranquille de Virgil van Dijk sur coup franc.

Ce but n’a toutefois pas sonné le début d’une remontée, car les hommes d’Unai Emery ont repris l’avantage dans les cinq minutes suivantes. Quelques instants après que l’impressionnant Rio Ngumoha eût slalomé jusqu’au point de penalty et frappé le poteau, la glissade de Dominik Szoboszlai à l’autre bout du terrain fut impitoyablement sanctionnée par une combinaison entre Rogers et Watkins, ce dernier glissant le ballon dans le coin inférieur. Emi Buendia a ensuite trouvé le poteau, mais Villa n’a pas tardé à alourdir le score : Watkins, à bout portant, a profité d’une sortie incomplète de Giorgi Mamardashvili sur un tir adverse.

L’avant-centre anglais s’est alors mué en passeur décisif dans le temps additionnel, servant John McGinn qui a eu tout le loisir de placer le ballon dans la lucarne depuis l’entrée de la surface pour sceller une nouvelle soirée cauchemar pour les champions. Van Dijk a bien inscrit un second but de la tête dans la foulée, mais il n’était que de pure consolation. Grâce à ce succès, Villa dépasse Liverpool et s’empare de la quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, tandis que l’équipe de Slot n’a pas encore atteint son objectif.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Villa Park...

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Gardien de but et défense

    Giorgi Mamardashvili (4/10) :

    Il a failli être pris de vitesse en sortant précipitamment de sa surface et n’a pas dégagé une grande assurance. Il pourrait être jugé responsable sur le premier but et le troisième encaissé face à Villa.

    Joe Gomez (4/10) :

    Il n’a remporté aucun duel au sol et n’a jamais pesé sur le plan offensif depuis son côté droit.

    Ibrahima Konaté (5/10) :

    Malmené par Watkins lors d’une nouvelle prestation chancelante du Français, qui n’a pas eu le temps de s’installer.

    Virgil van Dijk (6/10) :

    Peu précis dans la construction du jeu depuis l’arrière, contrairement à son habitude. Il a inscrit deux buts faciles de la tête, mais le capitaine a surtout donné l’impression d’être frustré.

    Milos Kerkez (4/10) :

    Le danger est souvent venu de son côté, où il a tenté de projeter le jeu vers l’avant avec des renversements de jeu. Peu en vue tant dans ses interventions défensives qu’offensives, il a livré une prestation globalement timide. En fin de match, sa défense face à McGinn a été tout bonnement catastrophique.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Milieu de terrain

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    Il n’a pas réussi à imposer son influence au milieu de terrain, même s’il a compensé par un travail défensif utile. Il s’est toutefois illustré négativement par quelques simulations maladroites juste avant le troisième but de Villa.

    Ryan Gravenberch (4/10) :

    Passif au milieu de terrain, facilement dominé physiquement et chanceux de ne pas avoir été sanctionné après une mauvaise passe. Remplacé alors qu’il restait encore beaucoup de temps à jouer.

    Dominik Szoboszlai (6/10) :

    Il a mis Emi Martínez à l’épreuve d’un tir enroulé de loin, sa marque de fabrique, et a délivré les deux passes décisives pour les buts de Van Dijk. Toutefois, son horrible glissade a été impitoyablement exploitée à l’autre bout du terrain.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Curtis Jones (5/10) :

    Permanent dans ses courses pour récupérer le ballon, il a tout de même apporté un peu de dynamisme. Repositionné en tant qu’arrière droit, il s’est retrouvé bridé.

    Cody Gakpo (4/10) :

    Pas assez vif pour suivre Rogers sur l’ouverture du score, il a également reçu des passes imprécises et est resté trop passif devant.

    Rio Ngumoha (6/10) :

    Une nouvelle fois, la principale source d’inspiration offensive des Reds. Constamment menaçant, il a été extrêmement malchanceux en frappant le pied du poteau.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Federico Chiesa (6/10) :

    Très mobile, il n’a toutefois pas réussi à faire la différence.

    Florian Wirtz (5/10) :

    Il n’a pas réussi à s’imposer dans le match.

    Mohamed Salah (N/A) :

    Comme Wirtz, il n'a pas pesé sur le match.

    Arne Slot (3/10) :

    Même si son poste ne serait pas menacé, Arne Slot a vécu une nouvelle soirée noire : ses joueurs n’ont pas su répondre à l’intensité adverse. Une performance qui pourrait tout de même faire vaciller la confiance de la direction à l’égard de l’entraîneur.

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