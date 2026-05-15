Aston Villa a pris l’initiative dès le coup d’envoi et, après une brève réaction de Liverpool, a ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à un tir enroulé de Morgan Rogers suite à un corner parfaitement joué. Mais leur avantage n’a pas duré : les visiteurs ont égalisé en début de seconde période sur une tête tranquille de Virgil van Dijk sur coup franc.

Ce but n’a toutefois pas sonné le début d’une remontée, car les hommes d’Unai Emery ont repris l’avantage dans les cinq minutes suivantes. Quelques instants après que l’impressionnant Rio Ngumoha eût slalomé jusqu’au point de penalty et frappé le poteau, la glissade de Dominik Szoboszlai à l’autre bout du terrain fut impitoyablement sanctionnée par une combinaison entre Rogers et Watkins, ce dernier glissant le ballon dans le coin inférieur. Emi Buendia a ensuite trouvé le poteau, mais Villa n’a pas tardé à alourdir le score : Watkins, à bout portant, a profité d’une sortie incomplète de Giorgi Mamardashvili sur un tir adverse.

L’avant-centre anglais s’est alors mué en passeur décisif dans le temps additionnel, servant John McGinn qui a eu tout le loisir de placer le ballon dans la lucarne depuis l’entrée de la surface pour sceller une nouvelle soirée cauchemar pour les champions. Van Dijk a bien inscrit un second but de la tête dans la foulée, mais il n’était que de pure consolation. Grâce à ce succès, Villa dépasse Liverpool et s’empare de la quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, tandis que l’équipe de Slot n’a pas encore atteint son objectif.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Villa Park...