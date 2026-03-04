Notes des joueurs de la Premier League dans EA Sports FC 26 : Mohamed Salah devance Erling Haaland et Rodri, tandis qu'Alexander Isak bénéficie d'une importante amélioration

- Les notes d'EA Sports FC 26 dévoilées
- Les 26 meilleurs joueurs de Premier League dévoilés
- Salah devance Haaland, Rodri, Isak et bien d'autres
|Suivez GOAL sur WhatsApp ! 🟢📱
Rapprochez-vous du jeu avec l'application EA SPORTS
L'applicationEA SPORTS est le compagnon mobile ultime, comblant le fossé entre le football réel et vos jeux préférés. Téléchargez-la dès maintenant pour accéder à un flux personnalisé de scores en direct, d'analyses d'experts et de récompenses exclusives.
Pourquoi télécharger l'application ?
- Couverture en temps réel : obtenez les scores et les statistiques en direct des plus grandes ligues mondiales à la vitesse de l'éclair.
- Informations premium : accédez à des articles journalistiques et à des analyses tactiques d'experts grâce à l'intégration de The Athletic.
- Jeu interactif : testez vos connaissances avec des quiz quotidiens, des sondages auprès des fans et des pronostics de matchs.
- Récompenses exclusives : débloquez du contenu unique dans le jeu et des récompenses EA SPORTS simplement en restant actif.
- Visuels de match en 3D : regardez l'action sous tous les angles grâce à la technologie avancée « Virtual Play-by-Play ».