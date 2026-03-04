Notes des joueurs de la Premier League dans EA Sports FC 26 : Mohamed Salah devance Erling Haaland et Rodri, tandis qu'Alexander Isak bénéficie d'une importante amélioration

Comme le montre le tableau, cinq joueurs de Liverpool figurent dans le top 10 du classement général, et trois joueurs de City dans le top 5. Le duo d'Arsenal, Gabriel Magalhaes et BukayoSaka, occupe les deux dernières places avec une note de 88, et Cole Palmer, de Chelsea, est le premier joueur à briser ce monopole en tête du classement, avec une 11e place et une note de 87. Bruno Fernandes est le seul représentant de Manchester United, le Portugais obtenant une note de 87 et se classant à la 14e place. En dehors des six grands clubs traditionnels, Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, de Newcastle United, obtiennent une note de 86, tandis que Youri Tielemans, d'Aston Villa, obtient une note de 85.