Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Mohamed Salah, Erling Haaland, and Alexander IsakGetty Images/GOAL
Richard Mills

Traduit par

Notes des joueurs de la Premier League dans EA Sports FC 26 : Mohamed Salah devance Erling Haaland et Rodri, tandis qu'Alexander Isak bénéficie d'une importante amélioration

La star de Liverpool Mohamed Salah arrive en tête du classement des joueurs de Premier League les mieux notés dans le prochain jeu EA Sports FC 26.

  • Les notes d'EA Sports FC 26 dévoilées
  • Les 26 meilleurs joueurs de Premier League dévoilés
  • Salah devance Haaland, Rodri, Isak et bien d'autres
Suivez GOAL sur WhatsApp ! 🟢📱

Rapprochez-vous du jeu avec l'application EA SPORTS

L'applicationEA SPORTS est le compagnon mobile ultime, comblant le fossé entre le football réel et vos jeux préférés. Téléchargez-la dès maintenant pour accéder à un flux personnalisé de scores en direct, d'analyses d'experts et de récompenses exclusives.

Pourquoi télécharger l'application ?

  • Couverture en temps réel : obtenez les scores et les statistiques en direct des plus grandes ligues mondiales à la vitesse de l'éclair.
  • Informations premium : accédez à des articles journalistiques et à des analyses tactiques d'experts grâce à l'intégration de The Athletic.
  • Jeu interactif : testez vos connaissances avec des quiz quotidiens, des sondages auprès des fans et des pronostics de matchs.
  • Récompenses exclusives : débloquez du contenu unique dans le jeu et des récompenses EA SPORTS simplement en restant actif.
  • Visuels de match en 3D : regardez l'action sous tous les angles grâce à la technologie avancée « Virtual Play-by-Play ».

Rapprochez-vous du jeu avec l'application EA SPORTS Téléchargez-la dès maintenant

  • EA Sports FC 26 Premier League player ratingsEA Sports FC 26

    SALAH MÈNE RODRI ET HAALAND AU FC 26

    Après avoir récemment révélé que l'international égyptien était en tête du classement général EA Sports FC 26, à égalité avec Kylian Mbappé du Real Madrid avec 91 points, un nouveau classement des 26 meilleurs joueurs de la Premier League a été publié. Le duo de Manchester City, Rodri et Erling Haaland, arrive en deuxième position avec 90 points, tout comme le défenseur central de Liverpool, Virgil van Dijk. Incidemment, Alexander Isak, recruté cet été par les Reds, est passé de 85 points l'année dernière à 88 cette année. 

    • Publicité

  • EA SPORTS FC 26 CLASSEMENT DES MEILLEURS JOUEURS DE LA PREMIER LEAGUE

    Top 26 Premier League

    Classement

    Prénom

    Nom

    Nom commun

    OVR (Note globale)

    Position

    Équipe

    Ligue

    1

    Mohamed

    Salah

    		 

    91

    RM

    Liverpool

    Premier League

    2

    Rodrigo

    Hernandez Cascante

    Rodri

    90

    CDM

    Manchester City

    Premier League

    3

    Virgil

    van Dijk

    		 

    90

    CB

    Liverpool

    Premier League

    4

    Erling

    Haaland

    		 

    90

    ST

    Manchester City

    Premier League

    5

    Gianluigi

    Donnarumma

    		 

    89

    Gardien

    Manchester City

    Premier League

    6

    Alisson

    Ramses Becker

    Alisson

    89

    GK

    Liverpool

    Premier League

    7

    Florian

    Wirtz

    		 

    89

    CAM

    Liverpool

    Premier League

    8

    Alexander

    Isak

    		 

    8

    ST

    Liverpool

    Premier League

    9

    Gabriel

    dos S. Magalhaes

    Gabriel

    88

    CB

    Arsenal

    Premier League

    10

    Bukayo

    Saka

    		 

    8

    RW

    Arsenal

    Premier League

    11

    Cole

    Palmer

    		 

    87

    CAM

    Chelsea

    Premier League

    12

    Moisés

    Caicedo

    		 

    87

    CDM

    Chelsea

    Premier League

    13

    Declan

    Rice

    		 

    87

    CDM

    Arsenal

    Premier League

    14

    Bruno Miguel

    Borges Fernandes

    Bruno Fernandes

    87

    CAM

    Man Utd

    Premier League

    15

    William

    Saliba

    		 

    87

    CB

    Arsenal

    Premier League

    16

    Alexis

    Mac Allister

    		 

    87

    CM

    Liverpool

    Premier League

    17

    Martin

    Odegaard

    		 

    87

    CM

    Arsenal

    Premier League

    18

    David

    Raya Martin

    David Raya

    87

    GK

    Arsenal

    Premier League

    19

    Viktor

    Gyokeres

    		 

    87

    ST

    Arsenal

    Premier League

    20

    Ruben Santos

    Gato Alves Dias

    Ruben Dias

    86

    CB

    Manchester City

    Premier League

    21

    Bruno

    Guimarães Moura

    Bruno Guimarães

    86

    CM

    Newcastle Utd

    Premier League

    22

    Ibrahima

    Konate

    		 

    8

    CB

    Liverpool

    Premier League

    23

    Sandro

    Tonali

    		 

    86

    CDM

    Newcastle Utd

    Premier League

    24

    Tijjani

    Reijnders

    		 

    86

    CM

    Manchester City

    Premier League

    25

    Ryan

    Gravenberch

    		 

    85

    CDM

    Liverpool

    Premier League

    26

    Youri

    Tielemans

    		 

    85

    CM

    Aston Villa

    Premier League

  • EA Sports FC 26 Premier League player ratingsEA Sports FC 26

    LIVERPOOL ET MAN CITY DOMINENT LE TOP 10

    Comme le montre le tableau, cinq joueurs de Liverpool figurent dans le top 10 du classement général, et trois joueurs de City dans le top 5. Le duo d'Arsenal, Gabriel Magalhaes et BukayoSaka, occupe les deux dernières places avec une note de 88, et Cole Palmer, de Chelsea, est le premier joueur à briser ce monopole en tête du classement, avec une 11e place et une note de 87. Bruno Fernandes est le seul représentant de Manchester United, le Portugais obtenant une note de 87 et se classant à la 14e place. En dehors des six grands clubs traditionnels, Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, de Newcastle United, obtiennent une note de 86, tandis que Youri Tielemans, d'Aston Villa, obtient une note de 85. 

  • DATE DE SORTIE DE EA SPORTS FC 26

FA Cup
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
FA Cup
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0