Une soirée qui laissait présager une évolution tactique pour la Juventus a finalement tourné à la démonstration du réalisme supérieur de la Lazio. Malgré 58 % de possession, la Juventus n’est pas parvenue à se créer des occasions franches. Le premier coup est venu à la 37e minute, lorsque Provstgaard a trouvé le chemin des filets, mettant en évidence les difficultés d’une défense turinoise statique à suivre les joueurs venus de l’arrière. Menée à la pause, la Juventus devait réagir, mais les ajustements de l’encadrement technique n’ont pas permis d’exercer une pression durable.

La seconde période a été encore plus désastreuse pour les joueurs à domicile. En se portant vers l’avant, la Juventus s’est exposée davantage aux transitions, permettant à Isaksen de doubler la mise à la 66e minute après un excellent travail de Nuno Tavares. Dele-Bashiru a porté le score à 0-3 en fin de match, profitant d’une défense émoussée.

Avec seulement deux tirs cadrés sur l’ensemble des 90 minutes, la Juventus a conservé une bonne organisation avec le ballon, mais s’est montrée défaillante dans le dernier tiers du terrain. Elle occupe désormais la huitième place du classement de Serie A.