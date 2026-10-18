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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de la Juventus face à la Lazio : Guglielmo Vicario livré à lui-même, Randal Kolo Muani incapable de faire la différence lors du naufrage à l’Allianz Stadium

Juventus FC
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Lazio Rome
R. Kolo Muani
G. Vicario
Juventus FC vs Lazio Rome
Serie A

La Juventus a subi une cuisante défaite à domicile face à la Lazio (0-3), plombée par ses erreurs défensives et une attaque aux abonnés absents. Les buts de Provstgaard, Isaksen et Dele-Bashiru ont sanctionné une équipe apathique, incapable de progresser malgré sa possession du ballon.

Une soirée qui laissait présager une évolution tactique pour la Juventus a finalement tourné à la démonstration du réalisme supérieur de la Lazio. Malgré 58 % de possession, la Juventus n’est pas parvenue à se créer des occasions franches. Le premier coup est venu à la 37e minute, lorsque Provstgaard a trouvé le chemin des filets, mettant en évidence les difficultés d’une défense turinoise statique à suivre les joueurs venus de l’arrière. Menée à la pause, la Juventus devait réagir, mais les ajustements de l’encadrement technique n’ont pas permis d’exercer une pression durable.

La seconde période a été encore plus désastreuse pour les joueurs à domicile. En se portant vers l’avant, la Juventus s’est exposée davantage aux transitions, permettant à Isaksen de doubler la mise à la 66e minute après un excellent travail de Nuno Tavares. Dele-Bashiru a porté le score à 0-3 en fin de match, profitant d’une défense émoussée.

Avec seulement deux tirs cadrés sur l’ensemble des 90 minutes, la Juventus a conservé une bonne organisation avec le ballon, mais s’est montrée défaillante dans le dernier tiers du terrain. Elle occupe désormais la huitième place du classement de Serie A.

  • Gardien de but et défense

    Guglielmo Vicario - 4/10

    Laissé totalement seul par ses défenseurs centraux sur les trois buts. S’il n’a pas commis d’erreur flagrante, il a terminé la rencontre sans le moindre arrêt face à trois tirs cadrés. On attend d’un gardien de son calibre au moins un arrêt réflexe pour maintenir son équipe dans le match.

    Pierre Kalulu - 5/10

    Positionné à droite du bloc défensif, Kalulu s’est dépensé, sans parvenir à empêcher Nuno Tavares d’alimenter l’attaque. Il a remporté plusieurs duels, mais a manqué de rigueur dans son placement lorsque la Lazio a investi les couloirs en contre-attaque.

    Jhon Lucumi - 4/10

    Une soirée difficile pour le défenseur central, mis en difficulté par les déplacements des attaquants de la Lazio. Il faisait partie d’une défense qui a encaissé trois buts pour seulement 0,54 xG concédé, signe de grosses lacunes dans le contre des tirs et le suivi des appels dans la surface.

    Gleison Bremer - 5/10

    Le capitaine a tenté de montrer l’exemple en remportant plusieurs duels aériens, alors que la Juventus a dominé dans ce domaine avec 15 duels gagnés. Il a toutefois été pris à défaut dans son placement sur le deuxième but et n’a pas réussi à organiser une défense désunie lors des transitions implacables de la Lazio.

    Zeki Celik - 4/10

    Remplacé à la 74e minute après une prestation largement effacée. Il a peiné à apporter la largeur nécessaire en attaque et a souvent été débordé par Isaksen sur le côté. Son apport défensif a été minime lorsque la Lazio a imposé sa domination.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Weston McKennie : 5/10

    McKennie a beaucoup travaillé pour faire le lien entre les lignes, mais ses passes ont manqué de tranchant pour déstabiliser le 4-3-3 bien organisé de Gattuso. Il faisait partie d’un milieu de terrain qui a beaucoup eu le ballon, sans en faire grand-chose dans le dernier tiers.

    Douglas Luiz : 4/10

    Une prestation décevante pour le Brésilien, remplacé après 67 minutes. Il n’a pas réussi à dicter le rythme du match et a été largement éclipsé par le trio de milieux de la Lazio, plus énergique. Son incapacité à perturber le rythme de la Lazio a conduit au premier but.

    Pape Sarr : 5/10

    Il a montré par moments sa puissance physique et couvert beaucoup de terrain, mais a souvent couru dans le vide tandis que la Lazio faisait circuler rapidement le ballon par Frattesi. Il a été remplacé en fin de match, alors que la rencontre était déjà perdue.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    Nicolas Gonzalez - 4/10

    Il n’a apporté aucune créativité sur les côtés. Avant son remplacement à la 67e minute, il n’avait réussi ni centre dangereux ni tir cadré, à l’image du manque de tranchant de la Juventus.

    Kenan Alajbegovic - 4/10

    Le jeune joueur a eu sa chance comme titulaire, mais il a semblé dépassé face à l’expérimenté Sutalo. Sans avoir pesé sur le jeu pendant les 45 premières minutes, il a été remplacé à la mi-temps par Nick Woltemade.

    Randal Kolo Muani - 5/10

    Le Français a affiché sa frustration à la pointe de l’attaque. S’il a mobilisé les défenseurs centraux, il a manqué de ballons à exploiter. La Juventus a réalisé 526 passes, mais Kolo Muani n’a jamais été mis en position de faire valoir sa vitesse ou ses qualités de finisseur.


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  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Nick Woltemade - 5/10

    Entré à la mi-temps à la place d’Alajbegovic. Il a apporté un profil physique différent, mais a souffert du même manque de ballons que le joueur qu’il remplaçait.

    Edon Zhegrova - 5/10

    Lancé à la 67e minute pour apporter de la créativité, alors que le match était déjà en train d’échapper à la Juventus. Il a tenté de provoquer ses adversaires, mais s’est retrouvé pris à deux par la défense de la Lazio.

    Francisco Conceicao - 5/10

    Entré à la place de Douglas Luiz dans le cadre d’un double changement. Il a apporté de l’énergie sur le côté droit, mais ses derniers ballons n’ont pas permis d’inquiéter Mandas dans le but de la Lazio.

    Andrea Cambiaso - 5/10

    Entré pour le dernier quart d’heure. À ce stade, la Lazio défendait bas et ses montées sur le côté ont été facilement contenues.

    Jeremie Boga - non noté

    Entré à la 87e minute, bien trop tard pour peser sur le résultat.

    Marco Domenichini - 4/10

    Un échec tactique. La Juventus a dominé la possession, mais son organisation l’a rendue vulnérable à chaque contre-attaque de la Lazio. Le choix de titulariser Alajbegovic n’a pas porté ses fruits, et le triple changement en seconde période n’a rien fait pour enrayer la défaite.

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