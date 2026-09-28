Notes des joueurs de la France contre la Belgique : Michael Olise frappe tard pour assurer la victoire de l’équipe de Zinedine Zidane

Mike Maignan - 7/10

Le capitaine a passé une soirée relativement tranquille, tout en restant vigilant lorsqu’il a été sollicité. Il a dirigé une ligne défensive qui a limité la Belgique à un xG de seulement 0,74. Sa qualité de relance a été essentielle dans les 681 passes totales de la France, en offrant la base stable nécessaire pour construire depuis l’arrière. Il a terminé le match avec un clean sheet et deux arrêts.

Jeremy Jacquet - 7/10

Une prestation pleine de sang-froid de la part du défenseur, qui a aidé à neutraliser la menace De Ketelaere. Il a fait partie d’un bloc qui a réalisé 16 dégagements, empêchant la Belgique de faire progresser ses contre-attaques jusque dans la surface de réparation. Son placement a été excellent tout au long des 90 minutes.

Maxence Lacroix - 7/10

Lacroix a affiché sa domination physique, en gérant avec aisance les longs ballons aériens de la Belgique malgré la défaite de la France dans le décompte global des duels aériens. Sa vitesse de repli a été précieuse pour stopper les transitions avant qu’elles ne deviennent dangereuses, contribuant de manière significative à la stabilité défensive de l’équipe.

Andy Diouf - 6/10

Une sortie solide pour Diouf, qui a apporté de l’équilibre à la ligne défensive. Moins porté vers l’avant que ses homologues, il a toutefois fait preuve de discipline dans ses tâches défensives et a aidé la France à conserver sa structure lorsque la Belgique a tenté d’étirer le jeu en seconde période.

Pierre Kalulu - 7/10

Kalulu a été une solution constante sur son côté, contribuant aux 11 centres tentés par la France. Il a su équilibrer ses responsabilités défensives avec ses intentions offensives, aidant les Bleus à conserver une impressionnante possession de balle de 65 % tout au long du match.