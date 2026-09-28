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Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de la France contre la Belgique : Michael Olise frappe tard pour assurer la victoire de l’équipe de Zinedine Zidane

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France
Belgique vs France
Belgique
UEFA Nations League A
Z. Zidane
M. Olise
Désiré Doué
Ousmane Dembélé
E. Camavinga

Michael Olise s’est mué en héros du match grâce à une frappe clinique à la 88e minute, offrant à la France une victoire 1-0 contre la Belgique. Dans une bataille tactique au stade Roi Baudouin, les Bleus ont dominé la possession et ont finalement fait sauter le verrou grâce à leurs remplaçants.

La France a conservé son départ parfait dans cette campagne de l’UEFA Nations League grâce à une victoire accrocheuse 1-0 contre la Belgique à Bruxelles. L’équipe de Zinedine Zidane a dominé la bataille territoriale, avec 65 % de possession et 18 tirs, mais elle a eu du mal à trouver la faille face au bloc bas discipliné des Belges pendant la majeure partie de la soirée. Cette patience tactique a finalement été récompensée à la 88e minute, quand Olise, entré en jeu en cours de match, a trouvé le chemin des filets pour permettre aux Bleus de repartir vers Paris avec les trois points.

La Belgique, sous les ordres de Mark van Bommel, a cherché à prendre la France en contre, mais s’est créé très peu d’occasions franches, avec seulement deux tirs cadrés sur l’ensemble des 90 minutes. Le match a été marqué par la supériorité structurelle de la France dans l’entrejeu et par sa capacité à maintenir la pression, ce qui a fini par produire l’ouverture décisive dans les derniers instants de la rencontre. Pour Zidane, cela a illustré la profondeur de son effectif et l’impact de ses changements tactiques dans un rendez-vous à fort enjeu.

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    Gardien de but et défense

    Mike Maignan - 7/10

    Le capitaine a passé une soirée relativement tranquille, tout en restant vigilant lorsqu’il a été sollicité. Il a dirigé une ligne défensive qui a limité la Belgique à un xG de seulement 0,74. Sa qualité de relance a été essentielle dans les 681 passes totales de la France, en offrant la base stable nécessaire pour construire depuis l’arrière. Il a terminé le match avec un clean sheet et deux arrêts.

    Jeremy Jacquet - 7/10

    Une prestation pleine de sang-froid de la part du défenseur, qui a aidé à neutraliser la menace De Ketelaere. Il a fait partie d’un bloc qui a réalisé 16 dégagements, empêchant la Belgique de faire progresser ses contre-attaques jusque dans la surface de réparation. Son placement a été excellent tout au long des 90 minutes.

    Maxence Lacroix - 7/10

    Lacroix a affiché sa domination physique, en gérant avec aisance les longs ballons aériens de la Belgique malgré la défaite de la France dans le décompte global des duels aériens. Sa vitesse de repli a été précieuse pour stopper les transitions avant qu’elles ne deviennent dangereuses, contribuant de manière significative à la stabilité défensive de l’équipe.

    Andy Diouf - 6/10

    Une sortie solide pour Diouf, qui a apporté de l’équilibre à la ligne défensive. Moins porté vers l’avant que ses homologues, il a toutefois fait preuve de discipline dans ses tâches défensives et a aidé la France à conserver sa structure lorsque la Belgique a tenté d’étirer le jeu en seconde période.

    Pierre Kalulu - 7/10

    Kalulu a été une solution constante sur son côté, contribuant aux 11 centres tentés par la France. Il a su équilibrer ses responsabilités défensives avec ses intentions offensives, aidant les Bleus à conserver une impressionnante possession de balle de 65 % tout au long du match.

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    Milieu de terrain

    Maghnes Akliouche - 7/10

    Une prestation propre dans l’entrejeu pendant 77 minutes. Il a contribué à fluidifier la circulation du ballon qui a permis à la France de dominer les statistiques de passes, même s’il a manqué la dernière passe décisive avant d’être remplacé par Michael Olise en fin de match.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Da Cunha a été le métronome de la France, recyclant efficacement la possession et veillant à ce que les visiteurs maintiennent une forte pression. Il est resté sur le terrain jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire, apportant la discipline tactique exigée par Zidane dans une zone de milieu de terrain très dense.

    Eduardo Camavinga - 8/10

    Le joueur le plus en vue du onze de départ. Camavinga était partout, cassant les offensives belges avec quatre interceptions pour son équipe et faisant avancer la France. Sa résistance au pressing a été cruciale dans un match où les espaces étaient très réduits.

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    Attaque

    Esteban Lepaul - 5/10

    Soirée difficile pour l’attaquant, qui a eu du mal à trouver des espaces face à Mechele et Ngoy. Il a été remplacé à la 68e minute par Ousmane Dembele après ne pas avoir eu d’impact significatif sur le but belge.

    Bradley Barcola - 7/10

    Il a montré des éclairs de génie sur l’aile, mais s’est souvent retrouvé pris à deux par les latéraux belges. Il a contribué aux 18 tirs au total de la France, mais a manqué du réalisme nécessaire pour débloquer la situation avant d’être remplacé à la 77e minute.

    Desire Doue - 8/10

    Doue a été l’une des principales sources de créativité de la France, décrochant fréquemment pour faire le lien dans le jeu. Il a été impliqué sur plusieurs des six corners obtenus par la France, maintenant constamment la défense belge sous pression grâce à ses courses directes et sa qualité technique.

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    Remplaçants et entraîneur

    Michael Olise - 9/10

    Le super-remplaçant par excellence. Entré à la 77e minute, il n’a eu besoin que de 11 minutes pour débloquer la situation. Son but à la 88e minute a été une démonstration de timing et de technique, offrant une victoire capitale alors qu’un match nul 0-0 semblait être l’issue la plus probable.

    Rayan Cherki - 8/10

    Il s’est révélé être un coup tactique de maître de Zidane. Entré en jeu en même temps qu’Olise, il a délivré la passe décisive sur le but de la victoire, apportant la créativité et l’urgence dont l’équipe avait grand besoin dans le dernier tiers durant son bref passage.

    Ousmane Dembele - 6/10

    Il a remplacé Lepaul à la 68e minute et a utilisé sa vitesse pour étirer une défense belge en perte de fraîcheur. S’il n’a pas marqué, sa présence a forcé la Belgique à reculer encore davantage, créant l’espace qu’Olise a finalement exploité.

    Manu Kone - N/A

    Entré à la 90e minute pour aider son équipe à préserver son avantage. Trop peu de temps pour avoir un impact sur sa note.

    Zinedine Zidane (Entraîneur) - 8/10

    Zidane a remporté le duel tactique face à Van Bommel. En restant fidèle à son système basé sur la possession et en effectuant des changements offensifs décisifs à la 77e minute, il a fini par faire céder un adversaire coriace. Son équipe a affiché une grande maîtrise, comme en témoignent sa précision élevée dans les passes et son organisation défensive.

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