Notes des joueurs de la France contre la Belgique : Michael Olise frappe tard pour assurer la victoire de l’équipe de Zinedine Zidane

La France a conservé son départ parfait dans cette campagne de l’UEFA Nations League grâce à une victoire accrocheuse 1-0 contre la Belgique à Bruxelles. L’équipe de Zinedine Zidane a dominé la bataille territoriale, avec 65 % de possession et 18 tirs, mais elle a eu du mal à trouver la faille face au bloc bas discipliné des Belges pendant la majeure partie de la soirée. Cette patience tactique a finalement été récompensée à la 88e minute, quand Olise, entré en jeu en cours de match, a trouvé le chemin des filets pour permettre aux Bleus de repartir vers Paris avec les trois points.
La Belgique, sous les ordres de Mark van Bommel, a cherché à prendre la France en contre, mais s’est créé très peu d’occasions franches, avec seulement deux tirs cadrés sur l’ensemble des 90 minutes. Le match a été marqué par la supériorité structurelle de la France dans l’entrejeu et par sa capacité à maintenir la pression, ce qui a fini par produire l’ouverture décisive dans les derniers instants de la rencontre. Pour Zidane, cela a illustré la profondeur de son effectif et l’impact de ses changements tactiques dans un rendez-vous à fort enjeu.