Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs de la France contre la Belgique : Michael Olise et Desire Doue inspirent une superbe remontée tardive

France
Belgique
France vs Belgique
UEFA Nations League A

La France a produit une fin de match remarquable au Stade de France pour s’imposer 4-1 contre la Belgique en Ligue des nations. Menée pendant la majeure partie de la rencontre, l’équipe de Zinedine Zidane a marqué à quatre reprises dans les 14 dernières minutes pour submerger les visiteurs.

Pendant 77 minutes, il a semblé que la Belgique de Mark van Bommel était en passe de s’offrir une victoire maîtrisée à l’extérieur après l’ouverture du score de Dodi Lukebakio en première période. Les Bleus ont eu du mal à faire sauter le bloc belge compact, malgré 61 % de possession et un total de 2,38 expected goals (xG). Le paysage tactique a considérablement changé dans le dernier quart du match, lorsque la supériorité physique de la France et la profondeur de son banc ont fini par faire la différence face à une arrière-garde belge de plus en plus émoussée.

Le retournement de situation a été tout simplement extraordinaire, lancé par l’entrée de plusieurs jeunes à très fort potentiel. Entre la 77e minute et le coup de sifflet final dans le temps additionnel, la France est passée d’un retard de 0-1 à une démonstration 4-1. Le réalisme devant le but dans les derniers instants a reflété un match où la France a fini par submerger son adversaire par le seul volume, terminant avec 24 tirs au total, dont 9 cadrés, contre seulement 5 tentatives au total pour les visiteurs.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Gardien et défense

    Guillaume Restes - 6/10

    Restes a eu très peu à faire pendant la majeure partie de la soirée, la Belgique se concentrant sur les transitions défensives. Il n’a globalement rien pu faire sur l’ouverture du score de Lukebakio à la 35e minute, bien conclue. Il a réalisé un arrêt et affiché une distribution correcte, réussissant une part convenable de ses passes alors que la France relançait depuis l’arrière.

    Leny Yoro - 7/10

    Des débuts maîtrisés pour le jeune défenseur central. Yoro a montré sa vitesse de rattrapage à plusieurs reprises pour museler Romelu Lukaku et a été déterminant dans la domination française dans les duels aériens, remportant son lot de défis alors que l’équipe n’a concédé que deux tirs cadrés à la Belgique sur l’ensemble du match.

    Maxence Lacroix - 6/10

    Une présence stable, sans être spectaculaire, dans l’arrière-garde tout au long des 90 minutes. Lacroix a aidé à maintenir une ligne haute qui a resserré le jeu, même si l’unité défensive a été momentanément prise à défaut sur le but belge. Il a apporté une présence physique nécessaire pour répondre aux solutions directes de la Belgique.

    Jules Kounde - 7/10

    Aligné dans son rôle habituel d’arrière droit, Kounde a été une solution constante dans le tiers offensif. Si ses centres ont parfois manqué de précision, son placement a aidé la France à conserver 61 % de possession, et il a fait preuve de suffisamment de discipline pour que Dodi Moreira ait très peu de réussite sur son côté.

    Andy Diouf - 6/10

    Occupant le côté gauche de la défense, Diouf a apporté de l’équilibre mais a été moins impliqué dans le dernier tiers que Kounde. Il s’est bien acquitté de ses tâches défensives et a fait partie d’un bloc qui a limité la Belgique à zéro contre-attaque notable durant les 90 minutes.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Milieu de terrain

    Eduardo Camavinga - 7/10

    Le principal chef d’orchestre de l’entrejeu. Camavinga a été vital dans la récupération du ballon et pour permettre à la France de rester en position de force. Sa capacité à casser les lignes par la passe a été essentielle pour maintenir la pression, même lorsque le score paraissait sombre. Il a été remplacé en fin de match par Rabiot après une prestation qui l’a vu dominer la zone centrale.

    Manu Kone - 6/10

    Kone a apporté l’agressivité nécessaire au milieu de terrain, mais a eu du mal à trouver la passe décisive face au bloc bas de la Belgique. Il a été remplacé juste après l’heure de jeu, Zidane cherchant davantage de créativité pour renverser ce retard d’un but.

    Maghnes Akliouche - 6/10

    Une performance discrète pour le meneur de jeu, qui a eu du mal à trouver des espaces entre les lignes belges. Il a fait partie du double changement à la 60e minute qui a finalement ouvert la voie à la remontée française, l’état du match exigeant un profil d’attaquant différent.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    attaque

    Ousmane Dembele - 6/10

    Capitaine de l’équipe, Dembele a été une source de frustration pour le public local. Il a tenté de nombreux dribbles, mais a souvent manqué de justesse dans le dernier geste face à un Timothy Castagne discipliné. Il a été remplacé à la 60e minute, sans avoir réussi à inscrire le moindre but ni à délivrer la moindre passe décisive.

    Bradley Barcola - 6/10

    Barcola a montré par séquences son accélération caractéristique, mais a souvent été pris à deux par la défense belge. Il a réussi plusieurs dribbles, sans toutefois parvenir à percer la ligne des visiteurs avant d’être remplacé par Desire Doue à la 72e minute.

    Esteban Lepaul - 6/10

    Chargé de mener la ligne d’attaque, Lepaul s’est retrouvé isolé pendant de longues séquences. Si ses déplacements ont permis d’étirer les défenseurs centraux belges, il a manqué de soutien pour véritablement inquiéter Vandevoordt durant son temps de jeu.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Desire Doue - 9/10

    Le détonateur. Entré à la 72e minute, Doue a renversé le match. Il a inscrit le but de l’égalisation à la 77e minute avant de se muer en passeur, en offrant à Michael Olise les troisième et quatrième buts de la France. Une entrée en jeu au fort impact, tout simplement incroyable.

    Michael Olise - 9/10

    Olise a été sensationnel après son entrée à la 60e minute. Il a délivré la passe décisive sur le but de Rayan Cherki pour porter le score à 2-1, avant d’inscrire lui-même deux buts aux 88e et 91e minutes pour mettre définitivement le résultat à l’abri. Sa vision du jeu et son exécution ont été de classe mondiale.

    Rayan Cherki - 8/10

    Un autre remplacement décisif. Cherki a inscrit le crucial but de l’avantage à la 81e minute, en faisant preuve d’un grand sang-froid. Sa qualité technique dans les petits espaces était exactement ce qui avait manqué à la France durant la première heure du match.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    A remplacé Kone à la 61e minute et a joué un rôle déterminant sur le premier but, en délivrant la passe décisive pour l’égalisation de Doue. Son énergie a contribué à faire basculer la dynamique en faveur de la France.

    Adrien Rabiot - N/A

    Entré à la 88e minute à la place de Camavinga pour préserver le résultat.

    Zinedine Zidane - 9/10

    Un triomphe tactique. Alors que le onze de départ a souffert, les changements de Zidane ont été parfaitement dosés et exécutés. Ayant compris qu’il fallait un exploit individuel pour débloquer la situation, ses entrées de Doue, Olise et Cherki ont transformé une défaite qui se profilait en une victoire éclatante.