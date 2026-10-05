Pendant 77 minutes, il a semblé que la Belgique de Mark van Bommel était en passe de s’offrir une victoire maîtrisée à l’extérieur après l’ouverture du score de Dodi Lukebakio en première période. Les Bleus ont eu du mal à faire sauter le bloc belge compact, malgré 61 % de possession et un total de 2,38 expected goals (xG). Le paysage tactique a considérablement changé dans le dernier quart du match, lorsque la supériorité physique de la France et la profondeur de son banc ont fini par faire la différence face à une arrière-garde belge de plus en plus émoussée.
Le retournement de situation a été tout simplement extraordinaire, lancé par l’entrée de plusieurs jeunes à très fort potentiel. Entre la 77e minute et le coup de sifflet final dans le temps additionnel, la France est passée d’un retard de 0-1 à une démonstration 4-1. Le réalisme devant le but dans les derniers instants a reflété un match où la France a fini par submerger son adversaire par le seul volume, terminant avec 24 tirs au total, dont 9 cadrés, contre seulement 5 tentatives au total pour les visiteurs.