Guillaume Restes - 6/10

Restes a eu très peu à faire pendant la majeure partie de la soirée, la Belgique se concentrant sur les transitions défensives. Il n’a globalement rien pu faire sur l’ouverture du score de Lukebakio à la 35e minute, bien conclue. Il a réalisé un arrêt et affiché une distribution correcte, réussissant une part convenable de ses passes alors que la France relançait depuis l’arrière.

Leny Yoro - 7/10

Des débuts maîtrisés pour le jeune défenseur central. Yoro a montré sa vitesse de rattrapage à plusieurs reprises pour museler Romelu Lukaku et a été déterminant dans la domination française dans les duels aériens, remportant son lot de défis alors que l’équipe n’a concédé que deux tirs cadrés à la Belgique sur l’ensemble du match.

Maxence Lacroix - 6/10

Une présence stable, sans être spectaculaire, dans l’arrière-garde tout au long des 90 minutes. Lacroix a aidé à maintenir une ligne haute qui a resserré le jeu, même si l’unité défensive a été momentanément prise à défaut sur le but belge. Il a apporté une présence physique nécessaire pour répondre aux solutions directes de la Belgique.

Jules Kounde - 7/10

Aligné dans son rôle habituel d’arrière droit, Kounde a été une solution constante dans le tiers offensif. Si ses centres ont parfois manqué de précision, son placement a aidé la France à conserver 61 % de possession, et il a fait preuve de suffisamment de discipline pour que Dodi Moreira ait très peu de réussite sur son côté.

Andy Diouf - 6/10

Occupant le côté gauche de la défense, Diouf a apporté de l’équilibre mais a été moins impliqué dans le dernier tiers que Kounde. Il s’est bien acquitté de ses tâches défensives et a fait partie d’un bloc qui a limité la Belgique à zéro contre-attaque notable durant les 90 minutes.