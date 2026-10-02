Dans une bataille tactique marquée par des temps forts et une certaine fragilité défensive, la France a dû se contenter d’un point face à une équipe d’Italie résistante. La première période a été fermée, les deux sélections peinant à briser l’impasse tactique, ce qui a débouché sur 45 premières minutes sans but. Les hommes de Zinedine Zidane ont contrôlé 65 % de la possession, mais ont souvent manqué le dernier geste pour percer le bloc bas mis en place par l’Italie.
Le match s’est animé en seconde période lorsque Michael Olise a débloqué la situation d’une finition clinique à la 55e minute, récompensant la persévérance des locaux. Mais la dynamique a changé à mesure que l’Italie est montée en puissance, finissant par égaliser grâce à Alessandro Bastoni à la 68e minute.
La soirée a pris une tournure amère pour les Bleus en fin de match lorsque Dayot Upamecano a été expulsé après un deuxième carton jaune, laissant la France défendre désespérément dans les derniers instants pour préserver le point du match nul.