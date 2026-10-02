Mike Maignan - 6/10

Longtemps spectateur pendant une bonne partie de la première heure, alors que l’Italie peinait à cadrer des tentatives vraiment dangereuses. Il a finalement été battu sur le shoot de Bastoni et n’a réalisé qu’un arrêt durant toute la rencontre, mais son jeu au pied est resté de très haut niveau sous pression.

Jeremy Jacquet - 6/10

Une performance assez solide sur le flanc, apportant la largeur structurelle nécessaire dans le 4-3-3 de Zidane. Il a fait preuve de discipline dans son placement, contribuant au fort pourcentage de possession de son équipe, mais s’est rarement aventuré dans des zones offensives à haut risque.

Adrien Truffert - 6/10

Il a apporté beaucoup d’énergie sur le côté gauche, servant souvent de solution secondaire dans le troisième tiers du terrain. Sa vitesse de repli a été précieuse lors des rares situations où l’Italie a tenté d’exploiter les transitions, et il a terminé le match avec un volume élevé de touches réussies.

Pierre Kalulu - 6/10

Il a affiché une excellente sérénité dans les premières phases de relance, aidant la France à conserver ses 65 % de possession. Il a remporté ses duels aériens, mais a fait partie de l’unité défensive qui a connu un moment d’absence sur l’égalisation italienne.

Dayot Upamecano - 5/10

Une soirée à oublier pour le joueur du Bayern Munich. S’il a dominé physiquement pendant 70 minutes, sa discipline a vacillé sous la pression. Après avoir été averti à la 73e minute, son deuxième carton jaune à la 85e minute a laissé son équipe en difficulté et a éclipsé une prestation défensive statistiquement correcte.