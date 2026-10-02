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Mohamed Saeed
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Notes des joueurs de la France contre l’Italie : Michael Olise brille mais Dayot Upamecano est expulsé dans un match nul frustrant

France
Player ratings
M. Olise
Z. Zidane
D. Upamecano
France vs Italie
Italie
UEFA Nations League A

La France a été tenue en échec 1-1 par l’Italie au Stade de France, alors que l’ouverture du score de Michael Olise a été annulée par Alessandro Bastoni. Un carton rouge en fin de match pour Dayot Upamecano a aggravé une soirée frustrante pour les Bleus en Ligue des nations de l’UEFA.

Dans une bataille tactique marquée par des temps forts et une certaine fragilité défensive, la France a dû se contenter d’un point face à une équipe d’Italie résistante. La première période a été fermée, les deux sélections peinant à briser l’impasse tactique, ce qui a débouché sur 45 premières minutes sans but. Les hommes de Zinedine Zidane ont contrôlé 65 % de la possession, mais ont souvent manqué le dernier geste pour percer le bloc bas mis en place par l’Italie.

Le match s’est animé en seconde période lorsque Michael Olise a débloqué la situation d’une finition clinique à la 55e minute, récompensant la persévérance des locaux. Mais la dynamique a changé à mesure que l’Italie est montée en puissance, finissant par égaliser grâce à Alessandro Bastoni à la 68e minute.

La soirée a pris une tournure amère pour les Bleus en fin de match lorsque Dayot Upamecano a été expulsé après un deuxième carton jaune, laissant la France défendre désespérément dans les derniers instants pour préserver le point du match nul.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAAFP

    Gardien et défense

    Mike Maignan - 6/10

    Longtemps spectateur pendant une bonne partie de la première heure, alors que l’Italie peinait à cadrer des tentatives vraiment dangereuses. Il a finalement été battu sur le shoot de Bastoni et n’a réalisé qu’un arrêt durant toute la rencontre, mais son jeu au pied est resté de très haut niveau sous pression.

    Jeremy Jacquet - 6/10

    Une performance assez solide sur le flanc, apportant la largeur structurelle nécessaire dans le 4-3-3 de Zidane. Il a fait preuve de discipline dans son placement, contribuant au fort pourcentage de possession de son équipe, mais s’est rarement aventuré dans des zones offensives à haut risque.

    Adrien Truffert - 6/10

    Il a apporté beaucoup d’énergie sur le côté gauche, servant souvent de solution secondaire dans le troisième tiers du terrain. Sa vitesse de repli a été précieuse lors des rares situations où l’Italie a tenté d’exploiter les transitions, et il a terminé le match avec un volume élevé de touches réussies.

    Pierre Kalulu - 6/10

    Il a affiché une excellente sérénité dans les premières phases de relance, aidant la France à conserver ses 65 % de possession. Il a remporté ses duels aériens, mais a fait partie de l’unité défensive qui a connu un moment d’absence sur l’égalisation italienne.

    Dayot Upamecano - 5/10

    Une soirée à oublier pour le joueur du Bayern Munich. S’il a dominé physiquement pendant 70 minutes, sa discipline a vacillé sous la pression. Après avoir été averti à la 73e minute, son deuxième carton jaune à la 85e minute a laissé son équipe en difficulté et a éclipsé une prestation défensive statistiquement correcte.

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    Milieu de terrain

    Rayan Cherki - 7/10

    Au cœur de l’action sur le but de l’ouverture du score, Cherki a montré pourquoi il est autant estimé avec une passe décisive pour Olise à la 55e minute. Il a bien évolué dans les espaces entre les lignes italiennes avant d’être remplacé par Camavinga, alors que la France cherchait à resserrer le jeu.

    Adrien Rabiot - 6/10

    Le vétéran a apporté l’impact nécessaire dans l’entrejeu, en facilitant la conservation du ballon. Il a joué un rôle clé dans les 725 passes de la France, mais a peut-être manqué de verticalité pour faire sauter le bloc bas italien en première période.

    Lucas Da Cunha - 5/10

    Actif au milieu de terrain et auteur de quelques passes propres, il a toutefois vu sa soirée ternie par une erreur coûteuse qui a conduit directement à l’égalisation de l’Italie. Il n’est pas parvenu à contrôler une passe, permettant à Bastoni de filer au but avec pour seul obstacle le gardien français.

  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    Attaque

    Desire Doue - 7/10

    A montré par séquences sa brillance technique et s'est projeté vers l'avant avec intention. Sa capacité à porter le ballon pour sortir de la pression a été notable, même si son dernier geste a manqué de précision.

    Michael Olise - 8/10

    Le joueur le plus en vue chez les Bleus. La frappe d'Olise à la 55e minute a été un moment de pure qualité, justifiant sa présence dans le onze de départ. Il a été une menace constante sur le côté droit, poussant l'arrière-garde italienne à multiplier les dégagements et se montrant le joueur le plus clinique sur la pelouse.

    Ousmane Dembele - 6/10

    Capitaine d'un soir, Dembele a été une solution constante dans les renversements de jeu. S'il a réussi plusieurs dribbles, son déchet dans le dernier geste a été irrégulier, et il a eu du mal à trouver les espaces nécessaires pour vraiment faire mal aux latéraux italiens.

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    Remplaçants et entraîneur

    Eduardo Camavinga - 6/10

    Entré à la 76e minute à la place de Cherki pour apporter davantage de stabilité défensive après l’égalisation. Il a joué simple et a aidé à gérer le tempo après le carton rouge.

    Bradley Barcola - 5/10

    Entré en même temps que Camavinga, il a eu du mal à entrer dans le rythme du match alors que la France a été contrainte d’adopter une approche plus réactive après l’expulsion d’Upamecano.

    Maxence Lacroix - N/A

    Entré à la 87e minute dans le cadre d’un changement tactique pour renforcer la défense après le carton rouge. Il a eu trop peu de temps pour avoir un impact significatif sur le match.

    Zinedine Zidane - 6/10

    Le sélectionneur avait bien préparé son équipe pour dominer le ballon, et les 65 % de possession reflétaient une identité claire. Cependant, l’incapacité à s’adapter défensivement sur les coups de pied arrêtés et l’absence de plan B après le carton rouge ont coûté deux points à domicile.

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