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Ryan Tolmich
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Notes des joueurs de l’USMNT contre le Chili : Mathis Albert entre dans l’histoire et Julian Hall récidive, tandis que Sebastian Berhalter inspire la victoire 4-2

Player ratings
États-Unis
FEATURES
États-Unis vs Chile
Chile
Matchs Amicaux
M. Albert
C. Sullivan
J. Hall
S. Berhalter

Albert est devenue la plus jeune buteuse de l’USMNT dans l’ère moderne, tandis que Hall a encore marqué et que Berhalter a porté la remontée victorieuse 4-2 contre le Chili.

SAINT-LOUIS -- L'équipe de football masculine des États-Unis a inscrit quatre buts mardi soir. Les deuxième et quatrième buts seront ceux dont on parlera le plus.

Ils ont été inscrits par les adolescents Julian Hall et Mathis Albert, ce qui alimente encore davantage l'enthousiasme et l'optimisme qui ont défini ce rassemblement.

Le duo a aidé les États-Unis à battre le Chili 4-2 dans un match amical à rebondissements, assurant une deuxième victoire consécutive contre une opposition sud-américaine. Tous les regards étaient tournés vers les jeunes stars de ce groupe. Une fois encore, elles ont répondu présentes.

Hall a marqué le deuxième but des États-Unis, une superbe tête sur un centre de Gio Reyna qui a permis d'égaliser à 2-2 en seconde période. Ce but est arrivé après que l'attaquant s'est procuré plusieurs occasions sans parvenir à les convertir. Le but était donc mérité pour un joueur qui n'a jamais baissé la tête et dont l'énergie n'a jamais faibli.

Le but d'Albert a été la cerise sur le gâteau. À quelques instants de la fin, le prodige de 17 ans du Borussia Dortmund a inscrit en force son premier but avec l'équipe des États-Unis. Sa frappe a heurté le dessous de la barre transversale avant de rebondir derrière la ligne, déclenchant une dernière célébration lors d'une soirée qui en avait déjà offert bien assez. Grâce à cela, Albert est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe des États-Unis à l'ère moderne.

Si la résilience de Hall et le but important d'Albert feront les gros titres, Sebastian Berhalter a clairement été l'homme du match. Le milieu de terrain de Middlesbrough avait marqué un but et délivré une passe décisive contre le Pérou lors du premier match de cette fenêtre pour l'équipe des États-Unis. Mardi, il a remis ça. Berhalter a inscrit l'ouverture du score, puis a servi Chris Richards sur le but de la victoire quelques instants seulement après que Mauricio Pochettino a lancé une vague de remplaçants.

Une fois encore, Pochettino a fait jouer beaucoup de jeunes dans ce match. Hall faisait partie des titulaires, tout comme les autres étoiles montantes Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield et Brooklyn Raines. Tous ont eu des moments sur lesquels s'appuyer. Tous ont aussi eu des moments dont tirer des leçons.

C'est d'ailleurs le thème de ce rassemblement et, une fois encore, l'équipe des États-Unis a bien fait les choses. Les jeunes stars ont répondu présent, les vétérans ont pris leurs responsabilités et, au final, les États-Unis ont trouvé le moyen de s'imposer.

GOAL note les joueurs de l'équipe des États-Unis depuis l'Energizer Park...

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Gardien et défense

    Chris Brady (5/10) :

    Il a réalisé quelques très bons arrêts, mais il a aussi été assez fébrile. Il s’est rattrapé sur une action où il devait sortir vite de sa ligne, avant de complètement manquer son coup de poing sur le but chilien. Rien d’horrible, mais quand on est gardien, ces moments de nervosité comptent davantage.

    Antonee Robinson (6/10) :

    Rien de très spectaculaire, même s’il a vu une énorme occasion être repoussée. C’est tout de même à son crédit, puisqu’il portait le brassard ce jour-là.

    Miles Robinson (5/10) :

    Il devait apporter du calme, mais ce fut tout le contraire. Pas d’erreur décisive, mais quelques moments chauds qui n’ont rendu service à personne autour de lui.

    Neil Pierre (6/10) :

    Il est vraiment entré dans son match, surtout balle au pied. Il a eu énormément de ballons à négocier, ce qui est une bonne chose pour un joueur comme Pierre, qui a besoin de ces touches de balle pour progresser.

    Frankie Westfield (5/10) :

    Il a mal commencé, puis a un peu relevé la tête. Il devait toutefois faire mieux sur le deuxième but du Chili.

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Adri Mehmeti (5/10) :

    Il n’a pas bien commencé, mais il est ensuite entré dans son match. Un peu brouillon avec le ballon lors de ces premiers instants, ce qui lui donne matière à apprendre.

    Sebastian Berhalter (9/10) :

    Combien de joueurs sont actuellement dans une meilleure forme que lui ? Ils ne doivent pas être nombreux, puisque Berhalter a encore marqué grâce à une reprise au second poteau au bon moment et a délivré une autre passe décisive sur un corner. En dehors de ça, c’était encore la même chose en termes d’efforts et d’énergie. Quel joueur.

    Brooklyn Raines (5/10) :

    Il a démarré lentement, mais il est vraiment entré dans son match, ce qui explique pourquoi il est resté sur le terrain. Il a sauvé un but grâce à un retour de dernière minute éprouvant sur un contre du Chili, ce qui était encore plus impressionnant sachant qu’il était l’un des deux seuls titulaires encore présents sur la pelouse.

  • imago-sport-1083976283.jpgPhotosport

    Attaque

    Gio Reyna (8/10) :

    Il a totalement dirigé le jeu. Il a créé plusieurs occasions, dont le but de Hall et un presque-but en contre. Il a provoqué un carton jaune, s’est bien combiné avec ses partenaires, a remporté ses duels : une prestation complète de Reyna.

    Sergino Dest (7/10) :

    Dest a délivré un excellent ballon sur le but d’ouverture de l’USMNT, lui qui continue d’évoluer dans un rôle plus avancé avec l’USMNT. Il a beaucoup bougé dans ce match, changeant d’aile en première période, mais il a été dangereux des deux côtés.

    Julian Hall (8/10) :

    Il méritait son but, en grande partie grâce à toutes les occasions qui l’ont précédé. On ne perd pas totalement des points à cause du volume ; on en reçoit souvent pour cela, et Hall mérite d’en recevoir ici. Il a été dangereux tout au long du match et a finalement été récompensé avec son deuxième but en autant de rencontres. Il faut aussi le féliciter pour son leurre, qui valait presque une passe décisive.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Brian Schwake (6/10) :

    Un moment difficile pour lui d’entrée, puisque le Chili a marqué seulement quelques minutes après son entrée en jeu. La finition était superbe, donc il ne pouvait pas faire grand-chose.

    Alex Freeman (6/10) :

    Il a eu quelques ballons à négocier, mais n’est jamais vraiment parvenu à se libérer.

    Tyler Adams (6/10) :

    Il a réussi un sacré tacle peu après son entrée en jeu. De manière réaliste, on n’apprend rien de nouveau sur lui pendant ce rassemblement.

    Chris Richards (8/10) :

    Impact immédiat. Richards est précieux sur les phases arrêtées, et il a encore marqué mardi pour sceller la victoire.

    Auston Trusty (8/10) :

    Il a repoussé quelques têtes alors que le Chili poussait pour égaliser. Puis il a placé sa tête sur la passe décisive pour la finition tardive d’Albert.

    Malik Tillman (7/10) :

    Entré en jeu, il a immédiatement apporté quelque chose. Il a joué environ une demi-heure, mais a terminé le match en tête au nombre de dribbles.

    Damion Downs (6/10) :

    Il a eu une très belle occasion et a manqué de réussite en voyant sa tentative repoussée.

    Mathis Albert (9/10) :

    Facile de voir ce qu’il apporte. Il a dribblé plusieurs défenseurs avant de voir son tir contré. Il a été récompensé par un but en fin de match.

    Cavan Sullivan (8/10) :

    Une entrée fantastique. Il a eu deux séquences incroyables qui auraient pu, et peut-être dû, se conclure par des buts. Bien plus dangereux que lors de ses débuts.

    Mauricio Pochettino (9/10) :

    Encore un match dans lequel il aura obtenu tout ce qu’il voulait. Un bon match des jeunes et quelques grands moments pour les vétérans. Idéal.

Matchs Amicaux
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