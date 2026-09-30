SAINT-LOUIS -- L'équipe de football masculine des États-Unis a inscrit quatre buts mardi soir. Les deuxième et quatrième buts seront ceux dont on parlera le plus.

Ils ont été inscrits par les adolescents Julian Hall et Mathis Albert, ce qui alimente encore davantage l'enthousiasme et l'optimisme qui ont défini ce rassemblement.

Le duo a aidé les États-Unis à battre le Chili 4-2 dans un match amical à rebondissements, assurant une deuxième victoire consécutive contre une opposition sud-américaine. Tous les regards étaient tournés vers les jeunes stars de ce groupe. Une fois encore, elles ont répondu présentes.

Hall a marqué le deuxième but des États-Unis, une superbe tête sur un centre de Gio Reyna qui a permis d'égaliser à 2-2 en seconde période. Ce but est arrivé après que l'attaquant s'est procuré plusieurs occasions sans parvenir à les convertir. Le but était donc mérité pour un joueur qui n'a jamais baissé la tête et dont l'énergie n'a jamais faibli.

Le but d'Albert a été la cerise sur le gâteau. À quelques instants de la fin, le prodige de 17 ans du Borussia Dortmund a inscrit en force son premier but avec l'équipe des États-Unis. Sa frappe a heurté le dessous de la barre transversale avant de rebondir derrière la ligne, déclenchant une dernière célébration lors d'une soirée qui en avait déjà offert bien assez. Grâce à cela, Albert est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe des États-Unis à l'ère moderne.

Si la résilience de Hall et le but important d'Albert feront les gros titres, Sebastian Berhalter a clairement été l'homme du match. Le milieu de terrain de Middlesbrough avait marqué un but et délivré une passe décisive contre le Pérou lors du premier match de cette fenêtre pour l'équipe des États-Unis. Mardi, il a remis ça. Berhalter a inscrit l'ouverture du score, puis a servi Chris Richards sur le but de la victoire quelques instants seulement après que Mauricio Pochettino a lancé une vague de remplaçants.

Une fois encore, Pochettino a fait jouer beaucoup de jeunes dans ce match. Hall faisait partie des titulaires, tout comme les autres étoiles montantes Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield et Brooklyn Raines. Tous ont eu des moments sur lesquels s'appuyer. Tous ont aussi eu des moments dont tirer des leçons.

C'est d'ailleurs le thème de ce rassemblement et, une fois encore, l'équipe des États-Unis a bien fait les choses. Les jeunes stars ont répondu présent, les vétérans ont pris leurs responsabilités et, au final, les États-Unis ont trouvé le moyen de s'imposer.

GOAL note les joueurs de l'équipe des États-Unis depuis l'Energizer Park...