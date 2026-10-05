L'Italie a fait un pas de plus vers les quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA avec une victoire 3-1 contre la Turquie au Stadio Renato Dall'Ara. La Nazionale a dicté le tempo pendant de longues périodes, même si elle a été brièvement déstabilisée par le regain d'énergie turc en seconde période. L'équipe de Roberto Mancini a affiché une structure supérieure, finissant par user son adversaire grâce à une efficacité sur coups de pied arrêtés et à un réalisme clinique dans le dernier tiers.
Le match a débuté avec l'ouverture du score de Gianluca Scamacca à la 26e minute, récompensant la pression italienne du début de rencontre. Aral Simsir a toutefois stupéfié le public local en égalisant à la 61e minute après une défaillance dans la couverture du couloir italien, mais cette égalité n'a duré que trois minutes.
Calafiori a redonné l'avantage presque immédiatement après son entrée en jeu, avant qu'Esposito ne scelle les trois points en fin de match pour confirmer une victoire méritée des locaux.