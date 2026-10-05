Gianluigi Donnarumma - 7/10

Le capitaine a passé une soirée relativement tranquille, la Turquie ayant eu du mal à se créer des occasions de grande qualité, et a terminé avec 4 arrêts. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur la finition de près de Simsir à la 61e minute, mais a bien commandé sa surface sur les neuf corners turcs.

Alessandro Bastoni - 7/10

Le joueur de l'Inter Milan a été le principal relanceur depuis l'arrière, s'avançant souvent au milieu de terrain pour créer des supériorités numériques. Son placement défensif a été largement irréprochable, contribuant aux 34 dégagements de l'Italie alors qu'il neutralisait les déplacements d'Akgun.

Giovanni Di Lorenzo - 7/10

Une performance solide au poste d'arrière droit avant d'être remplacé à la 55e minute. Il a apporté de la largeur en première période, mais a parfois eu du mal avec la vitesse de repli requise lorsque la Turquie se projetait rapidement par l'intermédiaire de Simsir.

Gianluca Mancini - 7/10

Agressif dans les duels et dominateur dans les airs. Il a joué un rôle central dans la domination italienne dans le jeu aérien (2/2 duels remportés) et a maintenu une ligne haute qui a limité la pénétration axiale des visiteurs pendant la majeure partie des 90 minutes.

Matteo Ruggeri - 6/10

Une soirée difficile pour le latéral, averti à la 47e minute pour une intervention maladroite. Il a été remplacé peu après la reprise après une période durant laquelle la Turquie a trouvé des solutions en attaquant dans son couloir.