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FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP
Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de l’Italie contre la Turquie : Riccardo Calafiori livre une masterclass en super-remplaçant tandis que Gianluca Scamacca poursuit sur son impressionnante lancée

Italie
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Turquie
Italie vs Turquie
UEFA Nations League A
R. Calafiori
G. Scamacca
R. Mancini

L’Italie a décroché une victoire cruciale 3-1 contre la Turquie au Stadio Renato Dall’Ara, grâce à des buts de Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori et Francesco Esposito. Malgré une brève frayeur lorsque Aral Simsir a égalisé, les ajustements tactiques de Roberto Mancini se sont révélés décisifs.

L'Italie a fait un pas de plus vers les quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA avec une victoire 3-1 contre la Turquie au Stadio Renato Dall'Ara. La Nazionale a dicté le tempo pendant de longues périodes, même si elle a été brièvement déstabilisée par le regain d'énergie turc en seconde période. L'équipe de Roberto Mancini a affiché une structure supérieure, finissant par user son adversaire grâce à une efficacité sur coups de pied arrêtés et à un réalisme clinique dans le dernier tiers.

Le match a débuté avec l'ouverture du score de Gianluca Scamacca à la 26e minute, récompensant la pression italienne du début de rencontre. Aral Simsir a toutefois stupéfié le public local en égalisant à la 61e minute après une défaillance dans la couverture du couloir italien, mais cette égalité n'a duré que trois minutes.

Calafiori a redonné l'avantage presque immédiatement après son entrée en jeu, avant qu'Esposito ne scelle les trois points en fin de match pour confirmer une victoire méritée des locaux.

  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    Le capitaine a passé une soirée relativement tranquille, la Turquie ayant eu du mal à se créer des occasions de grande qualité, et a terminé avec 4 arrêts. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur la finition de près de Simsir à la 61e minute, mais a bien commandé sa surface sur les neuf corners turcs.

    Alessandro Bastoni - 7/10

    Le joueur de l'Inter Milan a été le principal relanceur depuis l'arrière, s'avançant souvent au milieu de terrain pour créer des supériorités numériques. Son placement défensif a été largement irréprochable, contribuant aux 34 dégagements de l'Italie alors qu'il neutralisait les déplacements d'Akgun.

    Giovanni Di Lorenzo - 7/10

    Une performance solide au poste d'arrière droit avant d'être remplacé à la 55e minute. Il a apporté de la largeur en première période, mais a parfois eu du mal avec la vitesse de repli requise lorsque la Turquie se projetait rapidement par l'intermédiaire de Simsir.

    Gianluca Mancini - 7/10

    Agressif dans les duels et dominateur dans les airs. Il a joué un rôle central dans la domination italienne dans le jeu aérien (2/2 duels remportés) et a maintenu une ligne haute qui a limité la pénétration axiale des visiteurs pendant la majeure partie des 90 minutes.

    Matteo Ruggeri - 6/10

    Une soirée difficile pour le latéral, averti à la 47e minute pour une intervention maladroite. Il a été remplacé peu après la reprise après une période durant laquelle la Turquie a trouvé des solutions en attaquant dans son couloir.

  • SOCCER NATIONS LEAGUE ITALY VS BELGIUMAFP

    Milieu de terrain

    Issa Doumbia - 8/10

    A fait office de point d’ancrage défensif de l’équipe, protégeant efficacement la ligne arrière à quatre. Sa discipline a permis à Barella et Romano de se projeter plus haut, et il a été essentiel dans la conservation du ballon lorsque l’Italie affichait 45 % de possession totale.

    Alessandro Romano - 8/10

    Une force créative dans l’entrejeu. Il a délivré la passe décisive cruciale sur le but tardif de Francesco Esposito à la 87e minute, concluant une performance marquée par des appels tardifs intelligents et une distribution précise sous pression.

    Nicolo Barella - 8/10

    Comme souvent très actif, Barella a été le relais sur le deuxième but de l’Italie, en offrant la passe décisive à Calafiori à la 64e minute. Son volume de jeu a été vital dans la phase de transition avant son remplacement par Tonali à la 70e minute.

  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP

    Attaque

    Gianluca Scamacca - 8/10

    L'attaquant a pesé sur la ligne offensive par sa présence physique et son sens du but. Il a ouvert le score à la 26e minute d'une frappe bien exécutée et a constamment posé des problèmes à Kabak et Bardakci jusqu'à sa sortie à la 56e minute.

    Daniel Maldini - 6/10

    Il a montré des éclairs de génie technique, mais a manqué de tranchant dans le dernier geste pour vraiment faire mal au bloc bas turc. Il a beaucoup travaillé défensivement, aidant l'Italie à signer sept interceptions au cours de la rencontre.

    Antonio Vergara - 7/10

    Aligné sur l'aile, il a apporté l'équilibre nécessaire mais a eu du mal à prendre régulièrement le dessus sur Elmali. Il a été remplacé en fin de match par Frattesi alors que Mancini cherchait à densifier le milieu de terrain et à protéger l'avantage.

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  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Remplaçants et manager

    Riccardo Calafiori - 9/10

    Le super-remplaçant par excellence. Entré à la 55e minute, il n’a eu besoin que de neuf minutes pour inscrire le but décisif du match, surgissant pour porter le score à 2-1 et changer complètement la dynamique de la rencontre.

    Francesco Pio Esposito - 8/10

    Entré à la 56e minute à la place de Scamacca, il a maintenu la pression offensive et a été récompensé par un but mérité à la 87e minute, mettant le match hors de portée.

    Michael Kayode - 6/10

    Il a remplacé Ruggeri à la 55e minute et a apporté davantage de stabilité défensive sur le flanc pendant une période où la Turquie prenait confiance.

    Sandro Tonali - 6/10

    Entré pour les 20 dernières minutes afin d’apporter plus de maîtrise au milieu de terrain. Il a aidé l’Italie à reprendre le contrôle du tempo après la série de buts en seconde période.

    Davide Frattesi - N/A

    Une entrée tactique tardive à la 84e minute pour préserver le résultat.

    Roberto Mancini - 8/10

    Le triple changement effectué par l’entraîneur à la 55e minute a été un coup de maître. Les entrées de Calafiori et Esposito ont directement conduit à deux buts, prouvant sa capacité à lire les évolutions tactiques du match et à réagir avec décision.