Gianluigi Donnarumma - 7/10

Le capitaine a longtemps été spectateur durant une grande partie de la première période, mais il est resté vigilant lorsqu’il a été sollicité. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur la puissante finition de Yilmaz à la 47e minute, il a bien commandé sa surface, réalisant deux arrêts et veillant à ce que la défense reste organisée lors des brèves périodes de pression de la Turquie en seconde période.

Alessandro Bastoni - 8/10

Bastoni a affiché ses qualités d’élite dans l’utilisation du ballon, s’avançant souvent au milieu de terrain pour casser les lignes. Il a ouvert le score à la 9e minute grâce à une tentative bien sentie et a dominé dans les airs tout au long du match. Son placement a été capital alors que l’Italie a comptabilisé 15 dégagements pour repousser les attaques directes des hôtes.

Michael Kayode - 9/10

Une performance dynamique du latéral, influent aux deux extrémités du terrain. Kayode a délivré la passe décisive pour le but de Frattesi à la 22e minute avant de devenir lui-même buteur cinq minutes plus tard. Son énergie sur le flanc a été incessante, contribuant de manière significative au jeu de transition de l’Italie.

Giorgio Scalvini - 7/10

Le jeune défenseur central a parfaitement complété Bastoni, apportant une solide présence physique. Il a été particulièrement efficace dans les interceptions, aidant l’Italie à récupérer le ballon à 20 reprises. Hormis un léger manque de communication sur le but de la Turquie, il a été irréprochable dans sa distribution.

Matteo Ruggeri - 7/10

Ruggeri a apporté une largeur essentielle sur le côté gauche, équilibrant le positionnement agressif de Kayode sur le flanc opposé. Il s’est concentré sur ses tâches défensives, annihilant pendant de longues séquences la menace d’Arda Guler et permettant à l’Italie de conserver un bloc compact sans le ballon.