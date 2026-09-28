L’Italie a infligé un véritable démantèlement tactique à la Turquie à Bursa, s’imposant 4-1 pour réaffirmer ses ambitions en Ligue des nations A de l’UEFA. La Nazionale s’est montrée d’une efficacité redoutable durant la première période, pliant pratiquement le match comme spectacle dès la première demi-heure. Une frappe dès la 9e minute d’Alessandro Bastoni a donné le ton, avant que Davide Frattesi et Michael Kayode ne profitent de largesses défensives pour porter le score à 3-0 à la pause.
Même si la Turquie a menacé de revenir après le but de Baris Yilmaz peu après la reprise, l’Italie est restée sereine sous pression. Francesco Esposito a redonné trois buts d’avance aux siens à la 50e minute, concluant une performance marquée par un pressing de haute intensité et beaucoup de verticalité. Avec 20 interceptions et huit tirs cadrés, l’équipe de Roberto Mancini a affiché un niveau de maîtrise territoriale et de discipline défensive que les hôtes n’ont tout simplement pas pu égaler sur l’ensemble des 90 minutes.