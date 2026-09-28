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Khaled Mahmoud
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Notes des joueurs de l’Italie contre la Turquie : Francesco Esposito brille, des Azzurri réalistes dominent à Bursa

Italie
Turquie
Turquie vs Italie
UEFA Nations League A

L’Italie a relancé sa campagne de Ligue des nations avec une victoire impitoyable 4-1 sur la Turquie, portée par une première période étincelante. Francesco Esposito et Michael Kayode ont été les grands artisans d’une démonstration tactique qui a laissé les hôtes courir dans le vide.

L’Italie a infligé un véritable démantèlement tactique à la Turquie à Bursa, s’imposant 4-1 pour réaffirmer ses ambitions en Ligue des nations A de l’UEFA. La Nazionale s’est montrée d’une efficacité redoutable durant la première période, pliant pratiquement le match comme spectacle dès la première demi-heure. Une frappe dès la 9e minute d’Alessandro Bastoni a donné le ton, avant que Davide Frattesi et Michael Kayode ne profitent de largesses défensives pour porter le score à 3-0 à la pause.

Même si la Turquie a menacé de revenir après le but de Baris Yilmaz peu après la reprise, l’Italie est restée sereine sous pression. Francesco Esposito a redonné trois buts d’avance aux siens à la 50e minute, concluant une performance marquée par un pressing de haute intensité et beaucoup de verticalité. Avec 20 interceptions et huit tirs cadrés, l’équipe de Roberto Mancini a affiché un niveau de maîtrise territoriale et de discipline défensive que les hôtes n’ont tout simplement pas pu égaler sur l’ensemble des 90 minutes.

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    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    Le capitaine a longtemps été spectateur durant une grande partie de la première période, mais il est resté vigilant lorsqu’il a été sollicité. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur la puissante finition de Yilmaz à la 47e minute, il a bien commandé sa surface, réalisant deux arrêts et veillant à ce que la défense reste organisée lors des brèves périodes de pression de la Turquie en seconde période.

    Alessandro Bastoni - 8/10

    Bastoni a affiché ses qualités d’élite dans l’utilisation du ballon, s’avançant souvent au milieu de terrain pour casser les lignes. Il a ouvert le score à la 9e minute grâce à une tentative bien sentie et a dominé dans les airs tout au long du match. Son placement a été capital alors que l’Italie a comptabilisé 15 dégagements pour repousser les attaques directes des hôtes.

    Michael Kayode - 9/10

    Une performance dynamique du latéral, influent aux deux extrémités du terrain. Kayode a délivré la passe décisive pour le but de Frattesi à la 22e minute avant de devenir lui-même buteur cinq minutes plus tard. Son énergie sur le flanc a été incessante, contribuant de manière significative au jeu de transition de l’Italie.

    Giorgio Scalvini - 7/10

    Le jeune défenseur central a parfaitement complété Bastoni, apportant une solide présence physique. Il a été particulièrement efficace dans les interceptions, aidant l’Italie à récupérer le ballon à 20 reprises. Hormis un léger manque de communication sur le but de la Turquie, il a été irréprochable dans sa distribution.

    Matteo Ruggeri - 7/10

    Ruggeri a apporté une largeur essentielle sur le côté gauche, équilibrant le positionnement agressif de Kayode sur le flanc opposé. Il s’est concentré sur ses tâches défensives, annihilant pendant de longues séquences la menace d’Arda Guler et permettant à l’Italie de conserver un bloc compact sans le ballon.

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    Milieu de terrain

    Sandro Tonali - 8/10

    Tonali a été le cœur du milieu de terrain italien, dictant le tempo avec précision. Il a délivré une passe décisive capitale sur le but d'Esposito à la 50e minute et s'est montré déterminant dans l'entrejeu. Son abattage s'est aussi reflété dans son travail défensif, harcelant sans cesse les créateurs turcs.

    Davide Frattesi - 8/10

    Poursuivant son habitude de trouver le chemin des filets depuis le milieu de terrain, Frattesi a inscrit le deuxième but de l'Italie à la 22e minute d'une finition clinique. Ses courses tardives dans la surface ont constamment posé des problèmes à l'arrière-garde turque jusqu'à son remplacement à la 82e minute.

    Nicolo Fagioli - 7/10

    Fagioli a fait le lien au milieu de terrain, assurant la circulation du ballon grâce à des échanges courts et incisifs. Moins spectaculaire que ses homologues de l'entrejeu, sa discipline tactique a permis à Tonali et Frattesi d'avoir davantage de liberté pour se projeter vers l'avant. Il a été remplacé par Romano à la 76e minute.

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    Attaque

    Francesco Esposito - 9/10

    Le joueur le plus en vue dans le dernier tiers du terrain. Esposito a délivré la passe décisive sur le but de Kayode à la 27e minute avant d’inscrire à son tour son nom au tableau d’affichage à la 50e minute, mettant fin à tout espoir turc de retour. Ses déplacements sans ballon ont été une leçon dans l’exploitation des espaces.

    Giacomo Raspadori - 6/10

    Raspadori a eu du mal à exercer le même niveau d’influence que ses partenaires offensifs. Il a bien rempli son rôle de joueur de liaison, mais n’est pas vraiment parvenu à mettre le gardien à l’épreuve avant d’être remplacé par Cambiaghi à la mi-temps, alors que Mancini cherchait un profil tactique différent.

    Sebastiano Esposito - 7/10

    En pesant sur les défenseurs turcs grâce à sa puissance physique et à son jeu en appui intelligent, il a créé l’attraction nécessaire pour ouvrir des espaces aux milieux arrivant de l’arrière. Il a travaillé sans relâche pendant 63 minutes avant d’être remplacé par Doumbia.

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    Remplaçants et entraîneur

    Nicolo Cambiaghi - 6/10

    Entré à la mi-temps à la place de Raspadori. Il a apporté des jambes fraîches et de l’énergie sur l’aile, étirant la défense turque dans les phases de transition en seconde période.

    Idrissa Doumbia - 6/10

    Entré à la 63e minute pour apporter davantage d’impact au milieu de terrain. Il a aidé l’Italie à reprendre le contrôle des zones axiales après que le but de la Turquie avait brièvement fait basculer la dynamique du match.

    Antonio Romano - 6/10

    A remplacé Fagioli pour les 14 dernières minutes. Il a joué simple et a aidé à préserver le résultat grâce à une conservation du ballon très propre.

    Gianluca Scamacca - 6/10

    Entré en fin de match à la place de Francesco Esposito. Il a mis son gabarit à profit pour remporter plusieurs duels aériens et a servi de point d’appui dans les dernières minutes.

    Giovanni Di Lorenzo - N/A

    Entré en fin de match à la place de Frattesi à la 82e minute dans un changement tactique pour solidifier le flanc droit.

    Roberto Mancini - 9/10

    Un triomphe tactique pour l’entraîneur. Sa décision de mettre en place un système de pressing haut a pris la Turquie au dépourvu, et l’équilibre de son trio au milieu a été la base de cette victoire. Le timing de ses changements a permis à l’Italie de ne jamais perdre son intégrité structurelle malgré l’atmosphère hostile.

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