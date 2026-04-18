DENVER — Les Colorado Rapids célébraient le 30^e anniversaire de leur premier match. Mais Lionel Messi tenait à rappeler aux quelque 76 000 spectateurs présents qu’il s’agissait de sa toute première visite à Denver. Et il n’a pas déçu.

Huit fois lauréat du Ballon d’Or, il a été étincelant à l’Empower Field, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive pour mener les Herons à une victoire palpitante 3-2. Menés 2-0 en première période, les Rapids ont réagi grâce à une touche de magie de leurs attaquants Rafa Navarro et Darren Yapi, mais Messi s’est finalement révélé trop fort et trop déterminé pour être battu.

Devant la deuxième plus grande affluence de l’histoire de la MLS, l’Argentin a immédiatement pris les commandes. Après la faute de Josh Atencio sur Yannick Bright, signalée dès la 17^e minute, Messi a transformé le penalty avec sang-froid face à Zack Steffen, déclenchant la liesse des nombreux supporters d’Inter Miami présents dans les tribunes. Il exploita ensuite une mauvaise relance des locaux près de la surface pour servir German Berterame d’un centre parfait, et doubler la marque.

Au retour des vestiaires, profitant peut-être de l’altitude de Denver, les Rapids ont réagi : Rafa Navarro a résisté à cinq défenseurs avant de glisser le ballon entre les jambes de Dayne St. Clair, qui aurait dû stopper la tentative de l’attaquant. Six minutes plus tard, Darren Yapi exploitait un espace immense pour égaliser. Mais Messi rappelait à tous pourquoi il est considéré comme le plus grand joueur de l’histoire : il récupérait le ballon face à quatre défenseurs dans la surface et, d’une touche chirurgicale, battait Atencio et Lucas Herrington pour offrir la victoire aux Herons (3-2).

L'Inter Miami, qui restait sur deux défaites consécutives, a vécu un moment charnière. Guillermo Hoyos, fraîchement nommé entraîneur après le départ précipité de Javier Mascherano en milieu de semaine, l'a vécu encore plus intensément.





GOAL note les joueurs de l'Inter Miami à l'Empower Field...