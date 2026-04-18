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Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

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Notes des joueurs de l’Inter Miami face aux Colorado Rapids : d’une merveilleuse frappe victorieuse, Lionel Messi a volé la vedette et gâché la fête du 30^e anniversaire des Colorado Rapids, devant près de 76 000 spectateurs

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FEATURES
Colorado Rapids vs Inter Miami CF
Colorado Rapids
Inter Miami CF
Major League Soccer
D. Yapi
R. Navarro

Les Rapids ont attiré le deuxième plus grand nombre de spectateurs de l’histoire de la MLS, mais Lionel Messi a rappelé à tous les spectateurs pourquoi il est considéré comme le plus grand joueur de l’histoire de ce sport.

DENVER — Les Colorado Rapids célébraient le 30^e anniversaire de leur premier match. Mais Lionel Messi tenait à rappeler aux quelque 76 000 spectateurs présents qu’il s’agissait de sa toute première visite à Denver. Et il n’a pas déçu.

Huit fois lauréat du Ballon d’Or, il a été étincelant à l’Empower Field, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive pour mener les Herons vers une victoire palpitante 3-2. Menés 2-0 en première période, les Rapids ont réagi grâce à une touche de magie de leurs attaquants Rafa Navarro et Darren Yapi. Mais Messi, trop fort et trop déterminé, a fini par faire la différence.

Devant la deuxième plus grande affluence de l’histoire de la MLS, l’Argentin a rapidement pris les commandes. Après la faute de Josh Atencio sur Yannick Bright, signalée dès la 17^e minute, Messi a transformé le penalty avec sang-froid face à Zack Steffen, déclenchant la liesse des nombreux supporters d’Inter Miami présents dans les tribunes. Il a ensuite exploité une mauvaise relance des locaux près de la surface et servi German Berterame d’un centre parfait pour le deuxième but des Herons.

Au retour des vestiaires, profitant peut-être de l’altitude de Denver, les Rapids ont réagi : Rafa Navarro a résisté à cinq défenseurs avant de glisser le ballon entre les jambes de Dayne St. Clair, qui aurait dû repousser la tentative de l’attaquant. Six minutes plus tard, Darren Yapi exploitait un espace immense pour égaliser. Mais Messi, rappelant pourquoi il est souvent considéré comme le plus grand joueur de l’histoire, a récupéré le ballon devant quatre défenseurs dans la surface et, d’une touche chirurgicale, l’a glissé au-delà d’Atencio et de Lucas Herrington.

L'Inter Miami, qui restait sur deux défaites consécutives, a vécu un moment charnière. Guillermo Hoyos, propulsé entraîneur après le départ précipité de Javier Mascherano en milieu de semaine, l'a vécu encore plus intensément.


GOAL note les joueurs de l'Inter Miami à l'Empower Field...

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (5/10) :

    St. Clair en est désormais à son septième match depuis un transfert très médiatisé vers South Beach, et son intégration reste incertaine après un nouveau départ difficile. Il ne s’est pas encore adapté au style de jeu de possession de Miami, et il aurait pu, au moins, arrêter un des buts des Rapids.

    Gonzalo Lujan (5/10) :

    Il n’a pas réussi à contenir les offensives des Rapids et a été rapidement remplacé après que son équipe a encaissé deux buts en six minutes.

    Micael (5/10) :

    Il a réalisé huit interventions défensives, mais s'est fait dribbler plus souvent qu'il n'aurait souhaité et a écopé d'un carton jaune pour une faute maladroite.

    Maximiliano Falcon (5/10) :

    Solide dans les duels au sol, il n'a toutefois jamais réussi à freiner les offensives des Rapids.

    Facundo Mura (5/10) :

    Comme ses partenaires, il a peiné à imposer son jeu face au rythme des Rapids. Reste que, collectivement, la défense peut s’appuyer sur Messi.

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  • Milieu de terrain

    Rodrigo De Paul (8/10) :

    Le milieu défensif, pour lequel Miami a déboursé une somme importante, s’est révélé efficace dans la récupération du ballon et a brillé dans ses passes longues, avec un ratio de 4 sur 5.

    Yannick Bright (6/10) :

    Magique pendant 86 minutes, il a toutefois écopé d’un carton rouge stupide à la 87^e. Sans cela, sa note aurait été deux points plus élevée.

    Lionel Messi (10/10) :

    Les Rapids ont tout tenté pour l’arrêter, mais à chaque touche de balle, il a créé des étincelles, rappelant pourquoi il est considéré comme le plus grand joueur de l’histoire. Son slalom suivi d’une frappe limpide, qui ont successivement battu Lucas Herrington puis Josh Atencio pour offrir la victoire aux siens, figurera sans doute parmi les plus beaux buts du week-end en MLS.

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Attaque

    Telasco Segovia (6/10) :

    Le moins en vue de l’attaque d’Inter Miami, il n’a toutefois pas pénalisé son équipe.

    German Berterame (8/10) :

    L’Argentin s’est bien repris après un début de saison délicat, marqué par un transfert onéreux jugé raté. Il a désormais inscrit deux buts lors de ses deux dernières sorties et démontre qu’il peut former une association complémentaire avec Messi sur le terrain.

    Mateo Silvetti (7/10) :

    Il a apporté de la vitesse pendant ses 70 minutes sur le terrain, sans toutefois se montrer décisif.

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Alexander Shaw (non attribué) :

    Remplaçant, il est entré en jeu à la 90^e minute.

    Daniel Pinter (6/10) :

    A couru environ 20 minutes. Ni plus, ni moins.

    Noah Allen (6/10) :

    Entré en jeu pour pallier les lacunes laissées par la prestation défaillante de Lujan, il a globalement fait le job.

    Guillermo Hoyos (7/10) :

    Pas mal pour un premier match sur le banc. Il pourra regretter d’avoir laissé filer une avance de 2-0, mais le Colorado reste un terrain redoutable pour les équipes visiteuses en raison de son altitude supérieure à 1 000 mètres. Il mérite toutefois d’être salué pour avoir maintenu son plan de jeu offensif et aligné un onze de départ qui plaçait chacun de ses joueurs à son poste de prédilection.

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