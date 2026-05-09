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Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l'Inter Miami face au Toronto FC : Lionel Messi devient le joueur de la MLS ayant atteint le plus rapidement les 100 contributions à des buts, grâce à une impressionnante performance offensive

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L. Messi
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Toronto FC vs Inter Miami CF
Toronto FC

L'Argentin était au sommet de son art samedi : il a complètement dominé une équipe du TFC affaiblie et est ainsi entré dans l'histoire.

Il ne faut pas grand-chose à Lionel Messi pour se mettre en évidence, surtout en MLS. Depuis des années, il impose sa loi au plus haut niveau. Samedi, tous les éléments étaient réunis, et sans surprise, la Pulga a fait ce qu’il sait faire de mieux : dominer.

Face à un Toronto FC diminué, l’Argentin a inscrit un but, offert deux passes décisives et participé à une autre action aboutissant au quatrième but de la rencontre, permettant à l’Inter Miami de s’imposer 4-2 au Canada. Les trois autres réalisations portent la signature de Rodrigo de Paul, Luis Suárez et Sergio Reguilón, tous nourris de sa magie. Une inspiration constante depuis son arrivée en MLS, l’Argentin a d’ailleurs atteint samedi le cap des 100 actions décisives, plus rapidement que quiconque dans l’histoire du championnat.

De Paul avait ouvert le score en reprenant un coup franc de Messi repoussé en première période. Puis, à la 55e minute, Suarez a été servi par son ancien coéquipier barcelonais. Enfin, trois minutes après avoir offert une passe décisive au remplaçant Reguillon, Messi a inscrit le quatrième but à la 75e minute, concluant le spectacle d’un point d’exclamation retentissant.

Malgré tout, une défense trop friable offrait à Toronto FC deux buts signés Emilio Aristizabal, rappelant brièvement l’imperfection d’une rencontre globalement maîtrisée. Privé de nombreux titulaires, le club canadien ne disposait pas des armes pour contenir la vague floridienne. Peu d’équipes y parviennent, et les prouesses de Messi expliquent en grande partie cette supériorité.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au BMO Stadium...

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (7/10) :

    Il a réalisé des arrêts décisifs à des moments clés et ne peut être tenu responsable d'aucun des deux buts encaissés. L'une de ses performances les plus solides depuis son arrivée au club.

    Noah Allen (6/10) :

    Rien d'extraordinaire, mais, en réalité, Miami n'a que rarement besoin de performances spectaculaires de la part de ses arrières latéraux, compte tenu du talent dont disposent les attaquants devant eux.

    Micael (7/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon lors des phases de construction et a pris les bons risques. Il a fait de même lorsque Toronto avait le ballon.

    Gonzalo Lujan (6/10) :

    Généralement solide défensivement, il aurait toutefois pu mieux intervenir sur le deuxième but d’Aristizabal.

    Facundo Mura (7/10) :

    Très actif sur le côté droit, il s’est montré dangereux ballon au pied et a récupéré plusieurs fois le cuir lorsque les Herons en avaient besoin.

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  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Telasco Segovia (6/10) :

    Le moins en vue des milieux de terrain, sans pour autant être mauvais.

    Yannick Bright (8/10) :

    Monstrueux dans les duels défensifs, il n’aura pas la gloire des buteurs mais s’est avéré tout aussi décisif.

    Rodrigo de Paul (8/10) :

    Il a marqué au moment idéal, faisant preuve d’un sixième sens pour récupérer le coup franc repoussé de Messi. Il a aussi participé à la domination du milieu de terrain, offrant une performance de haut niveau.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Attaque

    Luis Suárez (8/10) :

    Il aurait dû délivrer une passe décisive en première période, mais Messi, contrairement à son habitude, a tiré à côté. L’Argentin s’est rattrapé en offrant une passe décisive à son ami de longue date en début de seconde mi-temps, lançant ainsi l’assaut.

    German Berterame (6/10) :

    Apparemment, le seul joueur de Miami à ne pas avoir marqué le match de son empreinte. Son moment le plus marquant a été une collision violente avec Luka Gavran.

    Lionel Messi (9/10) :

    Il a passé l’après-midi à distiller des passes lumineuses avant d’inscrire lui-même le quatrième but. Au mieux de sa forme, altruiste, décisif et, au final, imparable.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Sergio Reguilón (8/10) :

    Un signe de ce qui nous attend ? Limité par une blessure, il a néanmoins conclu ses actions avec une efficacité qui souligne ses qualités.

    David Ayala (4/10) :

    Il a complètement manqué sa passe, offrant au Toronto FC l’occasion d’ouvrir le score. Une manière catastrophique de concéder un but, et Ayala peut s’estimer heureux que le match soit déjà hors de portée à ce moment-là.

    Preston Plambeck (6/10) :

    Peu de ballons touchés pour le jeune joueur.

    Daniel Pinter (N/A) :

    Il n’a pratiquement pas touché le ballon.

    Guillermo Hoyos (7/10) :

    Parfois, il suffit de positionner correctement les joueurs et de les laisser agir. Hoyos a parfaitement géré cet aspect durant la rencontre, et il tirera des enseignements utiles pour son équipe, ce qui profite toujours à un entraîneur en pleine construction d’effectif.

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