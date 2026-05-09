Notes des joueurs de l'Inter Miami face au Toronto FC : Lionel Messi devient le joueur de la MLS ayant atteint le plus rapidement les 100 contributions à des buts, grâce à une impressionnante performance offensive

Il ne faut pas grand-chose à Lionel Messi pour se mettre en évidence, surtout en MLS. Depuis des années, il impose sa loi au plus haut niveau. Samedi, tous les éléments étaient réunis, et sans surprise, la Pulga a fait ce qu’il sait faire de mieux : dominer.

Face à un Toronto FC diminué, l’Argentin a inscrit un but, offert deux passes décisives et participé à une autre action aboutissant au quatrième but de la rencontre, permettant à l’Inter Miami de s’imposer 4-2 au Canada. Les trois autres réalisations portent la signature de Rodrigo de Paul, Luis Suárez et Sergio Reguilón, tous nourris de sa magie. Une inspiration constante depuis son arrivée en MLS, l’Argentin a d’ailleurs atteint samedi le cap des 100 actions décisives, plus rapidement que quiconque dans l’histoire du championnat.

De Paul avait ouvert le score en reprenant un coup franc de Messi repoussé en première période. Puis, à la 55e minute, Suarez a été servi par son ancien coéquipier barcelonais. Enfin, trois minutes après avoir offert une passe décisive au remplaçant Reguillon, Messi a inscrit le quatrième but à la 75e minute, concluant le spectacle d’un point d’exclamation retentissant.

Malgré tout, une défense trop friable offrait à Toronto FC deux buts signés Emilio Aristizabal, rappelant brièvement l’imperfection d’une rencontre globalement maîtrisée. Privé de nombreux titulaires, le club canadien ne disposait pas des armes pour contenir la vague floridienne. Peu d’équipes y parviennent, et les prouesses de Messi expliquent en grande partie cette supériorité.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au BMO Stadium...