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Real Salt Lake v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l'Inter Miami face au Real Salt Lake : Rodrigo De Paul et Luis Suárez ont fait valoir toute leur classe pour permettre aux Herons de s'imposer

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Real Salt Lake vs Inter Miami CF
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Pendant une grande partie de la rencontre, mercredi soir, l’Inter Miami semblait destiné à laisser échapper des points à Utah. Cependant, deux de ses plus grandes stars ont pris leurs responsabilités et ont offert des finitions de classe mondiale.

Le Real Salt Lake a concédé une leçon mercredi soir : parfois, malgré une prestation aboutie face à l’Inter Miami, cela ne suffit pas. Le talent des stars finit par faire la différence.

Mercredi soir dans l’Utah, l’Inter Miami a ainsi volé vers une victoire 2-0. Le score ne l’indique pas, mais le terme « volé » convient : longtemps dominé par Diego Luna et Zavier Gozo, le club floridien a résisté avant de frapper au meilleur moment.

Le premier coup est venu de nulle part : à la 82^e minute, la star du milieu de terrain de Miami, Rodrigo De Paul, jusque-là discret, a décoché une frappe fulgurante des 20 mètres pour ouvrir le score et offrir aux Herons un avantage décisif.

Luis Suárez, entré en jeu, a inscrit un second but pour les Floridiens afin de sécuriser les trois points. Si la frappe lointaine de De Paul était splendide, la volée du Pistolero, deux minutes plus tard, l’était tout autant et a définitivement scellé l’issue du match.

Pour le RSL, ce match ressemblera à une occasion manquée. Pour Miami, il illustrera une de ces soirées où la simple qualité fait la différence.

GOAL note les joueurs d'Inter Miami à l'America First Stadium...

  • New York City FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (6/10) :

    Hué tout au long de la rencontre par le public local, il a également frustré Messi par la qualité de ses relances. Il a toutefois réalisé plusieurs arrêts permettant de conserver le score vierge.

    Noah Allen (5/10) :

    Une soirée difficile en défense face à Gozo, qui a fait pratiquement ce qu’il voulait du côté d’Allen sur le terrain.

    Micael (7/10) :

    Mis à part un léger accrochage avec Luna, le défenseur est resté serein, surtout lorsque le RSL a pu se projeter en contre-attaque.

    Maxi Falcon (7/10) :

    Il s’est donné à fond, juste ce qu’il fallait. Le défenseur central s’est montré aussi physique que possible, tout en évitant les ennuis.

    Gonzalo Lujan (7/10) :

    Beaucoup moins visible que ses deux partenaires axiaux, mais c’était surtout parce qu’il était bien moins sollicité.

    Facundo Mura (6/10) :

    Son couloir a été moins sollicité que celui d’Allen, et le RSL s’en est globalement bien sorti sur ce flanc.

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  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodrigo De Paul (7/10) :

    Bien trop imprécis dans ses choix offensifs et défensifs, il s’est toutefois montré impeccable sur le but décisif : une frappe splendide qui récompense son audace et son niveau de classe.

    Telasco Segovia (6/10) :

    Il a reçu un carton jaune inutile qui le suspend pour le week-end. Ses passes ont manqué de précision, et même si la passe décisive lui a été officiellement créditée, c’est bien l’Argentin qui a fait toute la différence.


  • Attaque

    Tadeo Allende (5/10) :

    Vif en début de match, il a ensuite disparu du jeu.

    German Berterame (5/10) :

    Bien qu’il ait réalisé un beau travail avec Suárez pour offrir une passe décisive, il a ensuite trop souvent tiré à côté du cadre. Il ne peut se permettre une telle imprécision.

    Lionel Messi (6/10) :

    Il a créé quelques occasions dangereuses, mais sans jamais prendre le match à son compte. Au vu de la performance de ses partenaires, Miami aurait pourtant cruellement besoin d’un de ces éclats de génie. Heureusement pour l’Inter, deux des anciens coéquipiers de Messi ont pris leurs responsabilités lors d’une soirée où le sextuple Ballon d’Or n’était pas dans sa meilleure forme.

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Ian Fray (6/10) :

    Alors que Luna et Gozo se livraient à une véritable démonstration offensive, Miami a dû puiser dans la solidité de Fray pour retrouver un peu de stabilité.

    Luis Suarez (9/10) :

    Le Pistolero dans toute sa splendeur. Une finition absolument incroyable de la part du vétéran uruguayen, qui a remonté le temps pour sceller la victoire.

    Guillermo Hoyos (7/10) :

    Sa vision tactique est évidente : il veut que Miami gagne en solidité défensive tout en laissant ses stars s’exprimer offensivement. Une formule souvent payante, et qui a encore fonctionné ce soir.

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