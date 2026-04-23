Notes des joueurs de l'Inter Miami face au Real Salt Lake : Rodrigo De Paul et Luis Suárez ont fait valoir toute leur classe pour permettre aux Herons de s'imposer

Le Real Salt Lake a concédé une leçon mercredi soir : parfois, malgré une prestation aboutie face à l’Inter Miami, cela ne suffit pas. Le talent des stars finit par faire la différence.

Mercredi soir dans l’Utah, l’Inter Miami a ainsi volé vers une victoire 2-0. Le score ne l’indique pas, mais le terme « volé » convient : longtemps dominé par Diego Luna et Zavier Gozo, le club floridien a résisté avant de frapper au meilleur moment.

Le premier coup est venu de nulle part : à la 82^e minute, la star du milieu de terrain de Miami, Rodrigo De Paul, jusque-là discret, a décoché une frappe fulgurante des 20 mètres pour ouvrir le score et offrir aux Herons un avantage décisif.

Luis Suárez, entré en jeu, a inscrit un second but pour les Floridiens afin de sécuriser les trois points. Si la frappe lointaine de De Paul était splendide, la volée du Pistolero, deux minutes plus tard, l’était tout autant et a définitivement scellé l’issue du match.

Pour le RSL, ce match ressemblera à une occasion manquée. Pour Miami, il illustrera une de ces soirées où la simple qualité fait la différence.

GOAL note les joueurs d'Inter Miami à l'America First Stadium...