Notes des joueurs de l'Inter Miami face au New England Revolution : Luis Suárez et Germán Bertrame arrachent un point lors d'un nouveau match nul à domicile au Nu Stadium

La nouvelle cathédrale de l’Inter Miami attend toujours sa première victoire. Si le match nul obtenu samedi face au New England Revolution permet aux Herons de rester invaincus au Nu Stadium, ils ne l’ont pas encore conquise après trois sorties à domicile.

Ce partage a des allures de point gagné plutôt que de deux points perdus, car les Floridiens ont dû remonter la marque face à des Revolution bien en place.

La frappe de Luis Suárez a été repoussée directement sur German Berterame, qui a inscrit son troisième but de la saison pour égaliser (1-1). Ce succès collectif soulage Berterame et illustre l’influence grandissante de Suárez, lequel cherche à endosser un rôle plus central chez les Herons.

Les deux hommes, déjà associés pour un but lors de la victoire 2-0 face au Real Salt Lake, ont donc enchaîné les matches sans véritable repos, mais Miami a tout de même bien entamé la rencontre. La première période a ressemblé à une partie d’échecs, les deux formations attendant le bon moment pour porter l’estocade après la pause. Le substitut Tadeo Allende a bien cru ouvrir le score, mais son but a été refusé pour hors-jeu, une décision controversée.

Les Revs avaient pourtant ouvert le score : laissé seul aux abords de la surface, Carles Gil avait slalomé avant de lobber Dayne St. Clair à la 57^e minute, réduisant le public au silence. Les Floridiens ont même frôlé le coup parfait dans le money time, mais le gardien des Revs, Matt Turner, a sorti les arrêts qu’il fallait pour préserver le nul.

La quête d’une victoire à domicile se poursuit donc, et elle sera au cœur de l’affiche face aux rivaux acharnés d’Orlando City, le week-end prochain.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami depuis le Nu Stadium...