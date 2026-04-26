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Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l'Inter Miami face au New England Revolution : Luis Suárez et Germán Bertrame arrachent un point lors d'un nouveau match nul à domicile au Nu Stadium

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Inter Miami CF
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Inter Miami CF vs New England Revolution
New England Revolution
Major League Soccer
L. Messi
G. Berterame
L. Suarez

Les Herons ont effectué une remontada, tandis que Lionel Messi et ses coéquipiers poursuivent leur quête d'une victoire à domicile.

La nouvelle cathédrale de l’Inter Miami attend toujours sa première victoire. Si le match nul obtenu samedi face au New England Revolution permet aux Herons de rester invaincus au Nu Stadium, ils ne l’ont pas encore conquise après trois sorties à domicile.

Ce partage a des allures de point gagné plutôt que de deux points perdus, car les Floridiens ont dû remonter la marque face à des Revolution bien en place.

La frappe de Luis Suárez a été repoussée directement sur German Berterame, qui a inscrit son troisième but de la saison pour égaliser (1-1). Ce succès collectif soulage Berterame et illustre l’influence grandissante de Suárez, lequel cherche à endosser un rôle plus central chez les Herons.

Les deux hommes, déjà associés pour un but lors de la victoire 2-0 face au Real Salt Lake, ont donc enchaîné les matches sans véritable repos, mais Miami a tout de même bien entamé la rencontre. La première période a ressemblé à une partie d’échecs, les deux formations attendant le bon moment pour porter l’estocade après la pause. Le substitut Tadeo Allende a bien cru ouvrir le score, mais son but a été refusé pour hors-jeu, une décision controversée.

Les Revs avaient pourtant ouvert le score : laissé seul aux abords de la surface, Carles Gil avait slalomé avant de lobber Dayne St. Clair à la 57^e minute, réduisant le public au silence. Les Floridiens ont même frôlé le coup parfait dans le money time, mais le gardien des Revs, Matt Turner, a sorti les arrêts qu’il fallait pour préserver le nul.

La quête d’une victoire à domicile se poursuit donc, et elle sera au cœur de l’affiche face aux rivaux acharnés d’Orlando City, le week-end prochain.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami depuis le Nu Stadium...

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (6/10) :

    Il pourra nourrir quelques regrets sur le but encaissé, même si la responsabilité première incombe à sa défense, coupable d’avoir laissé filer Gil. Il a toutefois réalisé une parade décisive en fin de match pour préserver le score.

    Noah Allen : (6/10)

    Il s'est bien débrouillé en première période, mais a cédé sa place juste avant la seconde, l'Inter Miami souhaitant apporter davantage de punch à son attaque.

    Micael (6/10) :

    Assez solide. N'a pas connu beaucoup de moments de tension.

    Maxi Falcon (5/10) :

    Aurait-il pu mieux intervenir sur le but des Revs ? La question se pose. Il a toutefois sauvé une contre-attaque adverse en fin de match.

    Gonzalo Lujan (7/10) :

    Probablement le plus solide des trois défenseurs et le moins en cause sur le but des Revs.

    Facundo Mura (6/10) :

    Solide sans être transcendant. Peu d’actions notables tant offensives que défensives.

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  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    David Ruiz (5/10) :

    Il a complètement perdu Gil sur le but, laissant le meilleur joueur des Revs s’avancer sans opposition et marquer. Il a été remplacé peu après.

    Rodrigo De Paul (8/10) :

    Il a mené le jeu toute la soirée. Un autre jour, il aurait pu réaliser plusieurs passes décisives, et il les méritait certainement vu la façon dont il mettait ses coéquipiers en position de marquer.

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Attaque

    Luis Suárez (8/10) :

    Bien entré dans le match, il a ensuite disparu du jeu. Il reste toutefois à l’origine du temps fort de la rencontre, son rebond étant transformé en but par Berterame.

    German Berterame (8/10) :

    Son but ne fera pas taire les critiques, mais il pourrait au moins les tempérer. L’attaquant commence à trouver ses marques, même si cette finition s’est révélée être un pur instinct de finisseur.

    Lionel Messi (7/10) :

    Présent sur tous les fronts, il a multiplié les tentatives, toutes repoussées par une défense des Revs bien organisée.

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Tadeo Allende (7/10) :

    Il a été extrêmement malchanceux de voir son but injustement annulé ; une réalisation qui aurait pu lancer sa saison, puisqu’il reste encore muet devant les cages.

    Ian Fray (5/10) :

    Il a manqué une occasion en or d’égaliser et regrettera sans doute ce moment.

    Preston Plambeck (8/10) :

    Exactement le genre de débuts dont rêve un jeune joueur. Il a parfaitement assumé son rôle, a donné un coup de fouet à son équipe et a failli marquer, mais son but a été annulé par un arrêt de Matt Turner. Dans l’ensemble, très encourageant.

    Ezequiel Abadia-Reda (7/10) :

    À l’aise balle au pied, il a réussi ses 11 passes.

    Guillermo Hoyos (7/10) :

    Il mérite d’être salué pour ses remplacements : il a lancé plusieurs jeunes afin de changer la donne. Ces derniers ont répondu présent, permettant ensuite à leurs cadres plus expérimentés de s’exprimer et, finalement, de décrocher un point.

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