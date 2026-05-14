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FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l'Inter Miami face au FC Cincinnati : Lionel Messi est inarrêtable alors que les Herons remontent au score pour s'imposer dans un match haletant à huit buts

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FC Cincinnati vs Inter Miami CF
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L. Messi

Une nouvelle fois, l'Argentin a été décisif lors d'une rencontre offensive et chaotique, au cours de laquelle l'Inter Miami a dû remonter deux fois au score avant de finalement battre le FC Cincinnati.

Il y a des duels à éviter. En MLS, le message est clair : ne vous lancez pas dans une partie de tir au but avec Lionel Messi et l’Inter Miami.

Quand les deux équipes se sont affrontées mercredi, le spectacle a été à la hauteur : un match à huit buts, remporté 5-3 par les Floridiens malgré deux retards au cours de la rencontre. Portés par un Messi omniprésent et une attaque en pleine effervescence, les Herons ont finalement fait valoir leur supériorité offensive, malgré quelques lacunes défensives. Encore une fois, il est déconseillé de se lancer dans un duel à coups de buts avec Messi et ses coéquipiers.

Les Floridiens ont ouvert le score en première période lorsque le dégagement de Matt Miazga a rebondi sur Messi avant de finir au fond des filets, mais Cincinnati a réagi en deux temps : penalty de Kevin Denkey et reprise de Pavel Bucha au second poteau. Messi a égalisé à la 55^e minute, mais la star sud-américaine de Cincinnati, Evander, a immédiatement répondu d’une merveilleuse frappe pour redonner l’avantage à son équipe. Messi a ensuite servi Mateo Silvetti pour une nouvelle égalisation, puis German Berterame a profité d’une erreur locale pour inscrire le but décisif. Enfin, à la 89^e, Roman Celentano a détourné le ballon dans ses propres filets, offrant définitivement les trois points aux Floridiens.

Dans bien des aspects, la rencontre a illustré le style typique des Floridiens : plutôt que la version « nouvelle et améliorée », équilibrée et mesurée, c’est la version chaotique et flamboyante des Herons qui s’est invitée sur la pelouse, décidée à marquer un but de plus que son adversaire, quel qu’en soit le coût défensif.

Gagner de la sorte n’est pas toujours tenable, mais Miami y parvient mieux que la plupart des équipes, et l’a encore prouvé mercredi soir.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au TQL Stadium...

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (5/10) :

    Il a failli repousser le penalty de Denkey, ce qui, au vu de l’issue du match, constitue une occasion manquée. Toutefois, il ne peut être tenu pour responsable des buts encaissés, la défense l’ayant trop souvent abandonné à son sort.

    Sergio Reguilon (6/10) :

    Miami se réjouira de l'avoir aligné dans le onze de départ pour seulement la deuxième fois cette saison, mais le défenseur n'a pas été aussi efficace que lors de ses précédentes apparitions.

    Micael (5/10) :

    Pas mauvais, mais bien moins régulier que lors des semaines précédentes, ce qui explique en partie la baisse de rendement défensif de Miami.

    Gonzalo Lujan (4/10) :

    On ne peut pas se contenter de tenir les attaquants dans la surface. Si les deuxième et troisième buts de Cincy sont le fruit d’un effort collectif et d’erreurs miaméennes, le premier est entièrement imputable à Lujan, qui a concédé le penalty.

    Ian Fray (5/10) :

    Il aurait pu mieux intervenir sur le deuxième but, et, sur l’ensemble de la rencontre, ses statistiques défensives manquent de consistance.

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  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Yannick Bright (7/10) :

    Comme souvent, il s’est révélé indispensable dans l’arrière-garde, même si le score ne l’a guère reflété.

    Telasco Segovia (6/10) :

    Bright a dirigé la défense tandis que De Paul se chargeait du travail offensif ; Segovia s'est situé entre les deux.

    Rodrigo de Paul (7/10) :

    Il a délivré une passe décisive superbe sur le deuxième but de Messi et a largement participé à la construction du jeu offensif. Toutefois, il a laissé trop d’espace à Evander sur le troisième but de Cincy.

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    Attaque

    Lionel Messi (10/10) :

    Du Messi tout craché : deux buts marqués, une passe décisive, et une emprise totale sur la rencontre. Que rajouter ?

    Luis Suárez (6/10) :

    Il a profité d’un centre altruiste de Messi, mais sa frappe a été repoussée par la barre transversale. En toute honnêteté, l’Argentin aurait sans doute mieux fait de tirer lui-même.

    German Berterame (7/10) :

    Nombreuses touches dans la surface, mais peu d’occasions franches jusqu’à son but tardif qui offre la victoire à Miami. Un tournant pour lui ?

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    Remplaçants et entraîneur

    David Ruiz (6/10) :

    Il a remplacé Reguilon, lequel n’était pas en mesure de tenir 90 minutes, et s’en est bien sorti.

    Mateo Silvetti (8/10) :

    Il a égalisé d’une belle finition avant de délivrer une passe décisive. Un retour parfait après blessure pour un joueur capable de faire basculer une rencontre.

    Guillermo Hoyos (7/10) :

    Saluez sa décision judicieuse d’intégrer Silvetti, même si, depuis le banc, il a dû vivre une fin de match crispante.

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