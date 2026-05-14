Il y a des duels à éviter. En MLS, le message est clair : ne vous lancez pas dans une partie de tir au but avec Lionel Messi et l’Inter Miami.

Quand les deux équipes se sont affrontées mercredi, le spectacle a été à la hauteur : un match à huit buts, remporté 5-3 par les Floridiens malgré deux retards au cours de la rencontre. Portés par un Messi omniprésent et une attaque en pleine effervescence, les Herons ont finalement fait valoir leur supériorité offensive, malgré quelques lacunes défensives. Encore une fois, il est déconseillé de se lancer dans un duel à coups de buts avec Messi et ses coéquipiers.

Les Floridiens ont ouvert le score en première période lorsque le dégagement de Matt Miazga a rebondi sur Messi avant de finir au fond des filets, mais Cincinnati a réagi en deux temps : penalty de Kevin Denkey et reprise de Pavel Bucha au second poteau. Messi a égalisé à la 55^e minute, mais la star sud-américaine de Cincinnati, Evander, a immédiatement répondu d’une merveilleuse frappe pour redonner l’avantage à son équipe. Messi a ensuite servi Mateo Silvetti pour une nouvelle égalisation, puis German Berterame a profité d’une erreur locale pour inscrire le but décisif. Enfin, à la 89^e, Roman Celentano a détourné le ballon dans ses propres filets, offrant définitivement les trois points aux Floridiens.

Dans bien des aspects, la rencontre a illustré le style typique des Floridiens : plutôt que la version « nouvelle et améliorée », équilibrée et mesurée, c’est la version chaotique et flamboyante des Herons qui s’est invitée sur la pelouse, décidée à marquer un but de plus que son adversaire, quel qu’en soit le coût défensif.

Gagner de la sorte n’est pas toujours tenable, mais Miami y parvient mieux que la plupart des équipes, et l’a encore prouvé mercredi soir.

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