Goal.com
En direct
Luis SuarezGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs de l'Inter Miami face à l'Austin FC : Lionel Messi et Luis Suárez marquent, mais le match inaugural au Nu Stadium se solde par un match nul

Player ratings
Inter Miami CF
FEATURES
Inter Miami CF vs Austin FC
Austin FC
Major League Soccer
L. Messi
L. Suarez

Inter Miami a dû compter sur un exploit de dernière minute de Luis Suárez pour arracher un point après avoir été largement dominé par l'Austin FC lors d'une première sortie mitigée dans son tout nouveau stade. Lionel Messi a, comme on pouvait s'y attendre, inscrit un but, mais ce sont les visiteurs qui se sont créé les meilleures occasions tout au long du match, et Miami a eu de la chance de repartir avec un match nul 2-2 pour cette soirée d'ouverture.

Austin a tenté de gâcher la fête dès le début. Les joueurs ont manqué de chance de ne pas se voir accorder un penalty après à peine 30 secondes, et Myrto Uzuni a fait trembler le poteau sur un coup franc peu après. Ils ont pris l'avantage à la sixième minute, un but mérité. C'est Guilherme Biro qui l'a inscrit, surgissant dans la surface pour reprendre de la tête un corner et donner l'avantage 1-0.

Mais Miami a réagi. C'est bien sûr Messi qui a inscrit le premier but de Miami dans son nouveau stade. Ian Fray a envoyé un ballon flottant dans la surface, et Messi a marqué de la tête, battant Brad Stuver, pris au dépourvu. Austin s'est créé moins d'occasions pendant le reste de la mi-temps, mais semblait plus dangereux. Christian Ramirez est passé tout près, frappant le poteau après une belle combinaison.

Austin a continué à se montrer dangereux en deuxième mi-temps. L'entrée en jeu de Jayden Nelson a donné un regain de vitesse à l'équipe à la mi-temps, et le remplaçant a inscrit le deuxième but, concluant une contre-attaque bien menée.

Mais cette soirée ne pouvait pas se terminer par une défaite de Miami. Un vétéran s'en est assuré. Suarez a été le premier à réagir à une déviation sur un corner et a marqué d'une volée dans le but vide.

Miami a cherché le but de la victoire. Maxi Falcon a manqué quelques occasions en fin de match. Messi a touché la barre. Mais le but de la victoire n'est jamais venu.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au Nu Stadium...

  • Ian FrayGetty

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (5/10) :

    Impuissant sur le premier but et s'est jeté du mauvais côté sur le deuxième.

    Ian Fray (6/10) :

    Il a contribué au premier but de Miami et a réalisé une bonne performance.

    Maxi Falcon (4/10) :

    Il a perdu le ballon à plusieurs reprises et a eu du mal à se positionner.

    Micael (6/10) :

    A eu du mal à contenir la vitesse de Jayden Nelson en deuxième mi-temps.

    Noah Allen (5/10) :

    Une performance à oublier. Solide en défense, mais inhabituellement imprécis avec le ballon.

    • Publicité
  • Rodrigo De PaulGetty

    Milieu de terrain

    David Ayala (5/10) :

    Il a eu beaucoup de chance de ne pas concéder un penalty dès les 60 premières secondes. Il n'a pas apporté beaucoup de stabilité au milieu de terrain.

    Rodrigo De Paul (8/10) :

    Il était partout sur le terrain. Il a touché le ballon plus que quiconque, a couvert une grande partie du terrain et a apporté son aide en défense.

    Telasco Segovia (6/10) :

    Il a beaucoup couru et s'est montré fiable lorsqu'il avait le ballon.

  • Lionel MessiGetty

    Attaque

    Tadeo Allende (6/10) :

    Il a réalisé une bonne performance sur le côté droit et s'est créé quelques occasions. Il a toutefois manqué le but au mauvais moment.

    Lionel Messi (8/10) :

    A inscrit le premier but pour Miami et s'est créé plusieurs autres occasions. A obligé Stuver à réaliser plusieurs arrêts impressionnants.

    Mateo Silvetti (6/10) :

    A manqué quelques occasions intéressantes, dont une très importante en fin de match.

  • Javier MascheranoGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Gonzalo Lujan (6/10) :

    Il a livré une solide performance sur le côté droit.

    Yannick Bright (7/10) :

    A reçu un carton jaune une minute après son entrée en jeu, mais s'est montré beaucoup plus discipliné par la suite.

    German Berterame (5/10) :

    N'a pas apporté grand-chose en sortant du banc.

    Luis Suarez (8/10) :

    Impressionnant en tant que remplaçant. A inscrit le but égalisateur et aurait pu en marquer un autre dans les dernières minutes.

    Daniel Pinter (N/A) :

    N'a pas eu le temps de faire la différence.

    Javier Mascherano (6/10) :

    Ses remplacements ont certes porté leurs fruits, mais l'entraîneur sera déçu que Miami ait concédé autant d'occasions. Ce n'est pas vraiment un début de rêve dans leur nouveau stade.

Major League Soccer
Austin FC crest
Austin FC
AUS
LA Galaxy crest
LA Galaxy
LAG
Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Red Bull New York crest
Red Bull New York
RNY