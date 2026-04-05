Notes des joueurs de l'Inter Miami face à l'Austin FC : Lionel Messi et Luis Suárez marquent, mais le match inaugural au Nu Stadium se solde par un match nul

Austin a tenté de gâcher la fête dès le début. Les joueurs ont manqué de chance de ne pas se voir accorder un penalty après à peine 30 secondes, et Myrto Uzuni a fait trembler le poteau sur un coup franc peu après. Ils ont pris l'avantage à la sixième minute, un but mérité. C'est Guilherme Biro qui l'a inscrit, surgissant dans la surface pour reprendre de la tête un corner et donner l'avantage 1-0.

Mais Miami a réagi. C'est bien sûr Messi qui a inscrit le premier but de Miami dans son nouveau stade. Ian Fray a envoyé un ballon flottant dans la surface, et Messi a marqué de la tête, battant Brad Stuver, pris au dépourvu. Austin s'est créé moins d'occasions pendant le reste de la mi-temps, mais semblait plus dangereux. Christian Ramirez est passé tout près, frappant le poteau après une belle combinaison.

Austin a continué à se montrer dangereux en deuxième mi-temps. L'entrée en jeu de Jayden Nelson a donné un regain de vitesse à l'équipe à la mi-temps, et le remplaçant a inscrit le deuxième but, concluant une contre-attaque bien menée.

Mais cette soirée ne pouvait pas se terminer par une défaite de Miami. Un vétéran s'en est assuré. Suarez a été le premier à réagir à une déviation sur un corner et a marqué d'une volée dans le but vide.

Miami a cherché le but de la victoire. Maxi Falcon a manqué quelques occasions en fin de match. Messi a touché la barre. Mais le but de la victoire n'est jamais venu.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au Nu Stadium...