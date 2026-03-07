Notes des joueurs de l'Inter Miami contre le D.C. United : Lionel Messi et Rodrigo De Paul assurent la victoire des Herons après une fin de match palpitante

Bien avant le coup d'envoi, il était clair que, malgré leur statut d'équipe visiteuse, le public de Baltimore soutenait l'Inter Miami. Cette journée leur appartenait également, car les milliers de supporters qui avaient envahi le stade pour voir Lionel Messi à l'œuvre en ont eu pour leur argent lorsque les Herons se sont imposés 2-1 au M&T Bank Stadium.

L'Argentin a marqué le but qui s'est avéré être le but de la victoire, aidant l'Inter Miami à dépasser le D.C. United. Cette victoire était la deuxième consécutive pour Miami après une défaite 3-0 contre le Los Angeles FC lors du match d'ouverture. Même si la majeure partie du match s'est déroulée relativement facilement, les Herons ont dû se battre un peu à la fin.

Miami a pris l'avantage à la 17e minute grâce à un but de Rodrigo de Paul. Dix minutes plus tard, l'avance a été doublée lorsque Messi a lobé le gardien Sean Johnson pour conclure une fantastique passe décisive de Matteo Silvetti.

À partir de là, le match s'est déroulé sans encombre, jusqu'à ce que tout bascule soudainement. Un but à la 75e minute a redonné espoir à D.C. United, mais les visiteurs ont finalement réussi à tenir bon malgré une poussée tardive de D.C. Ce n'était pas leur meilleure performance, mais c'était une victoire, ce qui est tout ce qui compte pour Miami à ce stade de la saison.

GOAL note les joueurs d'Inter Miami au M&T Stadium...