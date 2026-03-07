Goal.com
D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Notes des joueurs de l'Inter Miami contre le D.C. United : Lionel Messi et Rodrigo De Paul assurent la victoire des Herons après une fin de match palpitante

Les Herons ont tenu bon pour remporter leur deuxième victoire de la saison devant plus de 70 000 spectateurs au M&T Bank Stadium de Baltimore.

 Bien avant le coup d'envoi, il était clair que, malgré leur statut d'équipe visiteuse, le public de Baltimore soutenait l'Inter Miami. Cette journée leur appartenait également, car les milliers de supporters qui avaient envahi le stade pour voir Lionel Messi à l'œuvre en ont eu pour leur argent lorsque les Herons se sont imposés 2-1 au M&T Bank Stadium.

L'Argentin a marqué le but qui s'est avéré être le but de la victoire, aidant l'Inter Miami à dépasser le D.C. United. Cette victoire était la deuxième consécutive pour Miami après une défaite 3-0 contre le Los Angeles FC lors du match d'ouverture. Même si la majeure partie du match s'est déroulée relativement facilement, les Herons ont dû se battre un peu à la fin.

Miami a pris l'avantage à la 17e minute grâce à un but de Rodrigo de Paul. Dix minutes plus tard, l'avance a été doublée lorsque Messi a lobé le gardien Sean Johnson pour conclure une fantastique passe décisive de Matteo Silvetti.

À partir de là, le match s'est déroulé sans encombre, jusqu'à ce que tout bascule soudainement. Un but à la 75e minute a redonné espoir à D.C. United, mais les visiteurs ont finalement réussi à tenir bon malgré une poussée tardive de D.C. Ce n'était pas leur meilleure performance, mais c'était une victoire, ce qui est tout ce qui compte pour Miami à ce stade de la saison.

GOAL note les joueurs d'Inter Miami au M&T Stadium...

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (5/10) :

    Encore un moment difficile pour le Canadien. Pour être honnête, ce n'était pas entièrement de sa faute. Il a bien réagi au tir initial, mais n'a pu que le repousser vers Baribo qui n'a eu aucun mal à marquer.

    Noah Allen (7/10) :

    Très actif, Miami s'étant vraiment concentré sur le jeu sur le côté gauche. Quand il a récupéré le ballon, il l'a généralement fait progresser vers l'avant.

    Micael (6/10) :

    Propre sur le ballon et a su gérer quelques moments difficiles lorsqu'il ne l'avait pas. Solide.

    Maxi Falcon (7/10) :

    Aurait-il pu faire un peu mieux sur le but de D.C. ? Malgré tout, il a été légèrement meilleur que son coéquipier en défense centrale, principalement parce qu'il a été très bon balle au pied.

    Facundo Mora (5/10) :

    Globalement correct, mais il a perdu Baribo sur le but de D.C. United, lui permettant de marquer facilement.

    Milieu de terrain

    Yannick Bright (8/10) :

    A réalisé un tacle fantastique pour empêcher une occasion très importante pour le D.C. United. A fait beaucoup de petites choses qui ont facilité le match pour Miami.

    Rodrigo de Paul (8/10) :

    Il a marqué un but et a eu plusieurs occasions d'en marquer d'autres. C'est le genre de performance que l'on attend de lui, même s'il a manqué une occasion assez nette de sceller le match en fin de partie.

    Attaque

    Mateo Silvetti (7/10) :

    Sa passe décisive sur le but de Messi était parfaite. Elle exigeait une touche et une finesse supplémentaires, et il l'a placée aussi bien qu'il le pouvait pour créer un moment décisif.

    Telasco Segovia (6/10) :

    Il a préparé le but de De Paul et, même si le milieu de terrain a dû fournir beaucoup d'efforts, la vision de Segovia pour le trouver dans la surface a également été déterminante. Il a toutefois été un peu trop imprécis sur la passe ratée qui a conduit au but de Baribo.

    Lionel Messi (7/10) :

    Ce n'était pas un match exceptionnel de Messi, mais même ses matchs corrects s'accompagnent d'un ou deux buts. Celui-ci était un fantastique lob qui n'a laissé aucune chance à Johnson et qui a fini par être le but de la victoire.

    German Berterame (6/10) :

    Il n'a pas marqué, mais il semblait plus actif et impliqué que lors des deux premiers matchs. On peut toutefois s'inquiéter du fait qu'il n'ait eu qu'une seule véritable occasion de but.

    Remplaçants et entraîneur

    Tadeo Allende (6/10) :

    Il remplace Silvetti, mais n'est pas aussi bon.

    Gonzalo Lujan (N/A) :

    Entré en jeu dans les dernières minutes pour assurer le résultat.

    Javier Mascherano (7/10) :

    Pas parfait, mais meilleur. Il doit encore trouver un moyen d'impliquer davantage Berterame, mais c'est un problème pour la semaine prochaine. Pour l'instant, Miami prend les points.

0