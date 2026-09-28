La structure tactique de l’Inter Miami a été mise à rude épreuve lors d’une rencontre tendue, au cours de laquelle sa solidité défensive s’est effondrée dans les derniers instants. Alignés dans un système en 3-4-3 conçu pour favoriser la liberté créative de Messi, les Herons ont eu du mal à tenir tête au pressing incessant du Columbus Crew. Malgré 56 % de possession, Miami n’a cadré que trois tirs.

Le match a basculé sur une série d’errements disciplinaires et une fragilité défensive en fin de rencontre. Si Messi a égalisé à la 33e minute pour répondre au penalty précoce de Josef Martinez, Miami n’a pas été en mesure d’entretenir la pression.

L’entrée de Morales s’est révélée désastreuse, son exclusion après deux cartons jaunes en très peu de temps ayant réduit les visiteurs à dix à la 90e+6. Cette infériorité numérique a été immédiatement exploitée par Jamal Thiare, auteur du coup de massue à la neuvième minute du temps additionnel pour sceller le sort de Miami.