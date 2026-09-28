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Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya
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Notes des joueurs de l’Inter Miami contre Columbus Crew : la magie de Lionel Messi ne suffit pas, l’expulsion de Santiago Morales s’avère coûteuse

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L. Messi
Inter Miami CF
Columbus Crew vs Inter Miami CF
Columbus Crew
Major League Soccer

Le génie de Lionel Messi n’a pas suffi, et l’Inter Miami s’est incliné 2-1 contre le Columbus Crew au ScottsMiracle-Gro Field. Un effondrement en fin de match, ponctué par l’expulsion de Santiago Morales, a permis aux locaux d’arracher les trois points dans le temps additionnel.

La structure tactique de l’Inter Miami a été mise à rude épreuve lors d’une rencontre tendue, au cours de laquelle sa solidité défensive s’est effondrée dans les derniers instants. Alignés dans un système en 3-4-3 conçu pour favoriser la liberté créative de Messi, les Herons ont eu du mal à tenir tête au pressing incessant du Columbus Crew. Malgré 56 % de possession, Miami n’a cadré que trois tirs.

Le match a basculé sur une série d’errements disciplinaires et une fragilité défensive en fin de rencontre. Si Messi a égalisé à la 33e minute pour répondre au penalty précoce de Josef Martinez, Miami n’a pas été en mesure d’entretenir la pression.

L’entrée de Morales s’est révélée désastreuse, son exclusion après deux cartons jaunes en très peu de temps ayant réduit les visiteurs à dix à la 90e+6. Cette infériorité numérique a été immédiatement exploitée par Jamal Thiare, auteur du coup de massue à la neuvième minute du temps additionnel pour sceller le sort de Miami.

  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Rocco Rios Novo - 6/10 :

    Le gardien a réalisé quatre arrêts pour maintenir Miami dans le match, montrant de bons réflexes face à une équipe de Columbus qui a cadré six tirs. Il n’a rien pu faire sur le penalty de la première période et a finalement été battu par une finition clinique à bout portant dans les dernières secondes du temps additionnel.

    Gonzalo Lujan - 5/10 :

    Une soirée difficile pour le défenseur, qui a eu du mal à gérer les déplacements de la ligne d’attaque de Columbus. Il a reçu un carton jaune à la 92e minute alors que la pression montait, et faisait partie d’une défense à trois qui a fini par céder pendant les dix minutes de temps additionnel.

    Casemiro - 4/10 :

    Aligné hors de son poste naturel, le vétéran a livré une prestation décevante. Il a manqué de mobilité pour suivre les appels dans le système en 3-4-3 et a été constamment ciblé par l’attaque de Columbus.

    Micael - 6/10 :

    Le plus serein des défenseurs centraux titulaires, Micael a signé plusieurs dégagements cruciaux.

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    Milieu de terrain

    Facundo Mura - 6/10 :

    Aligné au poste de piston, Mura a apporté une largeur correcte et s'est montré appliqué dans ses tâches défensives jusqu'à son remplacement à la 71e minute. Il a reçu un carton jaune pour une faute tactique.

    Yannick Bright - 5/10 :

    Bright a eu du mal à peser au milieu de terrain, écopant d'un carton jaune à la 40e minute. Il a également commis une faute dans la surface qui a conduit au penalty de la 28e minute

    Rodrigo De Paul - 6/10 :

    L'Argentin a beaucoup travaillé pour faire le lien entre la défense et l'attaque, même s'il a manqué de son étincelle créative habituelle.

    Sergio Reguilon - 5/10 :

    Reguilon a offert une solution sur le côté gauche, avant d'être remplacé à la 86e minute au cours d'une période de tensions croissantes. Ses centres depuis les zones excentrées ont manqué de régularité, et il a eu du mal à suivre les montées de Mohamed Farsi.

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    Attaque

    Lionel Messi - 7/10 :

    Une fois de plus, le joueur le plus en vue chez l’Inter Miami. Messi a conclu son occasion avec sang-froid à la 33e minute pour égaliser, démontrant sa qualité intacte malgré le manque global de production offensive de Miami.

    Luis Suarez - 6/10 :

    Une soirée discrète pour le vétéran de l’attaque, souvent isolé. Il n’a pas cadré la moindre frappe, même si son jeu en appui a permis à Messi de trouver des espaces entre les lignes en première période.

    Daniel Pinter - 5/10 :

    Pinter a eu du mal à peser dans le dernier tiers et est largement resté en retrait du jeu.

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  • FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP

    Remplaçants et entraîneur

    David Ayala - 6/10 :

    Entré à la 40e minute à la place de Bright, blessé, Ayala a apporté davantage de stabilité dans l'entrejeu et a aidé Miami à conserver 56 % de possession, même s'il a manqué la dernière passe pour faire sauter le verrou.

    Riquelme Fillipi - 5/10 :

    Entré à la 71e minute, il n'a pas réussi à avoir un impact significatif sur son côté alors que le match devenait de plus en plus haché par les fautes.

    Santiago Morales - 2/10 :

    Une entrée catastrophique. Lancé dans la bataille à la 86e minute, il a reçu un carton jaune à la 93e minute puis un deuxième jaune seulement trois minutes plus tard. Son carton rouge a laissé Miami en infériorité numérique, contribuant directement à l'effondrement en fin de match.

    Ezequiel Abadia-Reda - N/A :

    Entré à la 86e minute, il a passé trop peu de temps sur le terrain pour recevoir une note juste.

    Kily Gonzalez - 5/10 :

    Le système en 3-4-3 du coach a permis de contrôler le ballon, mais a manqué de tranchant, avec seulement trois tirs cadrés au final. La décision de faire entrer Morales s'est retournée contre lui de manière spectaculaire, et l'équipe a semblé tactiquement désunie après le carton rouge.

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