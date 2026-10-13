La campagne de l’Inter en Ligue des champions a subi un sérieux coup d’arrêt au stade Giuseppe Meazza, avec une défaite 3-4 au terme d’un match chaotique contre le Club Bruges. La rencontre a débuté par une bataille tactique prudente, mais les visiteurs ont ouvert le score sur un penalty de Nicolo Tresoldi à la 30e minute. L’Inter a réagi juste avant la pause : sur une passe de Federico Dimarco, Lautaro Martinez a égalisé à 1-1. Les Milanais ont eu 53 % de possession en première période, mais ont peiné à contenir les transitions de Bruges.
La seconde période a viré au cauchemar tactique pour les locaux. Tresoldi a marqué deux autres buts, aux 63e et 74e minutes, chaque fois sur une passe décisive de Carlos Forbs, très en vue. Il a ainsi signé un triplé et donné une avance de 3-1 aux visiteurs. Martinez a brièvement ravivé les espoirs de l’Inter avec son deuxième but à la 81e minute, mais la réalisation de Romeo Vermant pour les Belges, à la 87e, a pratiquement scellé la victoire. Entré en jeu, Ange-Yoan Bonny a réduit l’écart dans le temps additionnel, sans autre effet que d’atténuer la défaite. La structure défensive inexistante de l’Inter a été mise en évidence, et l’équipe reste sans le moindre point après deux matches.