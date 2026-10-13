J. Martinez - 4/10

Une soirée difficile pour le gardien, qui a fait face à huit tirs cadrés et encaissé quatre buts. Il a réalisé quatre arrêts pour éviter un score encore plus lourd, mais a manqué d’autorité dans sa surface lors des phases marquées par de nombreux changements de possession en seconde période.

Y. Bisseck - 5/10

Il a montré par moments sa capacité à faire progresser le ballon, mais s’est retrouvé mal placé sur les contre-attaques rapides menées par Forbs. Sa présence physique n’a pas suffi à stabiliser une défense de plus en plus fragile à mesure que le match s’ouvrait.

M. Akanji - 4/10

Une soirée à oublier pour le défenseur central expérimenté. Averti à la 39e minute, il a peiné à suivre les déplacements de Tresoldi. Son calme habituel balle au pied a été terni par un mauvais placement au repli lors des cinq contre-attaques réussies de Bruges.

A. Bastoni - 5/10

Le joueur de l’Inter qui a le mieux fait progresser le ballon depuis l’arrière, mais il s’est souvent retrouvé isolé lorsque Bruges a exploité les espaces laissés dans le dos des pistons montés aux avant-postes. Il n’a pas pu faire grand-chose pour enrayer la déferlante alors que l’organisation défensive se désagrégeait dans les vingt dernières minutes.

F. Dimarco - 6/10

Une menace constante dans le dernier tiers du terrain, avec une passe décisive sur le premier but de Martinez à la 44e minute. Il a toutefois négligé ses tâches défensives et a été remplacé à la 78e minute après avoir beaucoup donné sur le flanc gauche.