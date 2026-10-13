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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs de l’Inter face au Club Brugge : le doublé de Lautaro Martinez ne suffit pas, l’effondrement défensif offre la victoire aux visiteurs

Inter
Club Bruges
Inter vs Club Bruges
Ligue des Champions

L’Inter a subi une défaite dévastatrice (3-4) à San Siro, où une déroute défensive a éclipsé le doublé plein de sang-froid de Lautaro Martinez. Malgré sa domination dans la possession et le nombre de tirs, l’équipe de Cristian Chivu a cédé face à l’efficacité de Nicolo Tresoldi et à un but victorieux inscrit en fin de match par Romeo Vermant.

La campagne de l’Inter en Ligue des champions a subi un sérieux coup d’arrêt au stade Giuseppe Meazza, avec une défaite 3-4 au terme d’un match chaotique contre le Club Bruges. La rencontre a débuté par une bataille tactique prudente, mais les visiteurs ont ouvert le score sur un penalty de Nicolo Tresoldi à la 30e minute. L’Inter a réagi juste avant la pause : sur une passe de Federico Dimarco, Lautaro Martinez a égalisé à 1-1. Les Milanais ont eu 53 % de possession en première période, mais ont peiné à contenir les transitions de Bruges.

La seconde période a viré au cauchemar tactique pour les locaux. Tresoldi a marqué deux autres buts, aux 63e et 74e minutes, chaque fois sur une passe décisive de Carlos Forbs, très en vue. Il a ainsi signé un triplé et donné une avance de 3-1 aux visiteurs. Martinez a brièvement ravivé les espoirs de l’Inter avec son deuxième but à la 81e minute, mais la réalisation de Romeo Vermant pour les Belges, à la 87e, a pratiquement scellé la victoire. Entré en jeu, Ange-Yoan Bonny a réduit l’écart dans le temps additionnel, sans autre effet que d’atténuer la défaite. La structure défensive inexistante de l’Inter a été mise en évidence, et l’équipe reste sans le moindre point après deux matches.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    J. Martinez - 4/10

    Une soirée difficile pour le gardien, qui a fait face à huit tirs cadrés et encaissé quatre buts. Il a réalisé quatre arrêts pour éviter un score encore plus lourd, mais a manqué d’autorité dans sa surface lors des phases marquées par de nombreux changements de possession en seconde période.

    Y. Bisseck - 5/10

    Il a montré par moments sa capacité à faire progresser le ballon, mais s’est retrouvé mal placé sur les contre-attaques rapides menées par Forbs. Sa présence physique n’a pas suffi à stabiliser une défense de plus en plus fragile à mesure que le match s’ouvrait.

    M. Akanji - 4/10

    Une soirée à oublier pour le défenseur central expérimenté. Averti à la 39e minute, il a peiné à suivre les déplacements de Tresoldi. Son calme habituel balle au pied a été terni par un mauvais placement au repli lors des cinq contre-attaques réussies de Bruges.

    A. Bastoni - 5/10

    Le joueur de l’Inter qui a le mieux fait progresser le ballon depuis l’arrière, mais il s’est souvent retrouvé isolé lorsque Bruges a exploité les espaces laissés dans le dos des pistons montés aux avant-postes. Il n’a pas pu faire grand-chose pour enrayer la déferlante alors que l’organisation défensive se désagrégeait dans les vingt dernières minutes.

    F. Dimarco - 6/10

    Une menace constante dans le dernier tiers du terrain, avec une passe décisive sur le premier but de Martinez à la 44e minute. Il a toutefois négligé ses tâches défensives et a été remplacé à la 78e minute après avoir beaucoup donné sur le flanc gauche.

  • FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

    Milieu de terrain

    P. Zielinski - 5/10

    Il a fait circuler le ballon avec son efficacité habituelle, mais n’a pas assuré la protection défensive nécessaire. Au sein d’un trio de milieu de terrain, il a laissé Brugge progresser bien trop facilement dans l’axe lors des transitions, avant d’être remplacé à la 88e minute.

    A. Diouf - 5/10

    Il a tenté d’apporter de l’énergie au milieu de terrain, mais les passes verticales bien senties de Hans Vanaken l’ont souvent pris de court. Il n’a pas fait preuve de la discipline tactique nécessaire pour fermer les espaces exploités par Forbs sur ses trois passes décisives.

    N. Barella - 6/10

    Longtemps moteur de l’équipe, il a apporté la verticalité dont l’Inter avait besoin. Il s’est battu dans les duels, mais Chivu l’a remplacé à la 78e minute pour faire entrer davantage de joueurs offensifs et tenter de revenir au score.

    H. Calhanoglu - 5/10

    Averti dès la 29e minute, il a semblé moins agressif dans les tacles. Ses coups de pied arrêtés ont néanmoins été dangereux et ont contribué aux 3,74 xG de l’Inter. Il a été remplacé à la 67e minute, alors que le match commençait à échapper à son équipe.

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    Attaque

    M. Thuram - 5/10

    Ses déplacements ont libéré des espaces pour son partenaire en attaque, mais il s’est montré inhabituellement discret devant le but. Alors que seuls 12 des 30 tirs de l’Inter ont été cadrés, le manque de précision de Thuram s’est fait sentir jusqu’à sa sortie à la 67e minute.

    L. Martinez - 8/10

    Le joueur le plus en vue de l’Inter. Le capitaine a fait preuve d’un remarquable instinct de buteur, marquant à la 44e minute pour égaliser, puis à la 81e pour redonner espoir à son équipe. Il a été le seul joueur de l’Inter à sembler réellement capable de rivaliser avec l’efficacité des visiteurs.

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    Remplaçants et entraîneur

    F. Esposito - 5/10

    Entré à la 67e minute, il a peiné à peser sur le match alors que l’organisation de son équipe devenait de plus en plus désordonnée dans l’urgence.

    P. Sucic - 6/10

    Il a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Martinez peu après son entrée en jeu, faisant preuve d’une bonne vision du jeu, mais n’a pas réussi à stabiliser le milieu de terrain.

    D. Spence - 5/10

    Entré tardivement pour apporter de la largeur, il a eu peu de temps pour influer sur le plan tactique face au bloc bas de Bruges.

    A. Bonny - 7/10

    Son entrée en jeu a eu un impact considérable : il a marqué à la 90e+3 minute sur une passe décisive de Stankovic, lui aussi entré en cours de match. Il a apporté à l’Inter le jeu direct qui lui avait manqué jusque-là.

    A. Stankovic - 6/10

    Malgré un temps de jeu limité, il a délivré la passe décisive sur le but tardif de Bonny, faisant preuve de sang-froid dans une fin de match chaotique.

    C. Chivu - 3/10

    Un échec tactique. Malgré ses appels au courage avant le match, son équipe n’a montré aucune cohésion défensive. Concéder 3,16 xG à l’équipe visiteuse et encaisser trois buts issus de la même combinaison entre Forbs et Tresoldi laisse penser qu’il n’a procédé à aucun ajustement en cours de match.

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