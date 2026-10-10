Hakan Calhanoglu - 8/10

Une nouvelle fois, le métronome du milieu de terrain. Il a transformé son penalty avec une précision clinique à la 18e minute pour porter le score à 2-0, avant de dicter le tempo du match jusqu’à son remplacement à la 61e minute. Sa qualité sur coups de pied arrêtés est restée une menace constante.

Andy Diouf - 7/10

Une prestation pleine d’énergie de la part du jeune joueur. Diouf a couvert énormément de terrain, harcelant les milieux de terrain de Parme et offrant à Calhanoglu la liberté de créer. Il a finalement été remplacé par Lucas Henrique à la 73e minute.

Petar Sucic - 8/10

Une performance remarquable du milieu de terrain, qui a ouvert le score à la 13e minute. Ses projections tardives dans la surface ont été un thème récurrent, et sa qualité technique dans les petits espaces a aidé l’Inter à contourner avec facilité le bloc médian de Parme.

Henrikh Mkhitaryan - 8/10

Le vétéran n’a montré aucun signe de ralentissement, offrant la passe décisive cruciale sur le but de Marcus Thuram à la 31e minute. Son sens de l’espace et le dosage de ses passes ont été déterminants sur le troisième but de l’Inter, soulignant sa valeur tactique intacte.

Federico Dimarco - 7/10

Avec le brassard de capitaine, Dimarco a été une solution constante sur le flanc gauche. S’il n’a pas été directement impliqué sur un but, ses centres ont constamment été dangereux, contribuant aux 21 centres au total de l’Inter durant le match.



