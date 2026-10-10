L’Inter a maintenu sa formidable présence au sommet de la Serie A avec une démonstration impitoyable, 3-0, contre Parma Calcio 1913. La rencontre était pratiquement pliée dès les 31 premières minutes, l’équipe de Cristian Chivu ayant capitalisé sur sa supériorité tactique et sa domination territoriale. Avec 59 % de possession et 2,36 buts attendus (xG) générés, les Nerazzurri n’ont jamais semblé inquiétés par une équipe de Parme qui a eu du mal à prendre pied dans le match.
L’ouverture du score est arrivée tôt, lorsque Petar Sucic a trouvé le chemin des filets à la 13e minute, donnant le ton d’une rencontre à sens unique. Hakan Calhanoglu a doublé la mise peu après sur penalty, punissant les visiteurs pour leurs errements défensifs. Le coup de grâce a été porté par Marcus Thuram, qui a conclu un superbe mouvement collectif servi par Henrikh Mkhitaryan. La seconde période n’a été qu’une formalité, l’Inter gérant ses efforts physiques pour assurer un clean sheet et prendre les trois points sans la moindre difficulté.