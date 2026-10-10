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Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de l’Inter contre Parme : Marcus Thuram vole la vedette alors que l’équipe de Chivu scelle une victoire dominante 3-0

Inter
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Inter vs Parme
Parme
Serie A
M. Thuram
C. Chivu

L'Inter Milan a livré une première période clinique pour balayer Parme 3-0 au Giuseppe Meazza. Des buts de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu et Marcus Thuram ont assuré les points avant la pause.

L’Inter a maintenu sa formidable présence au sommet de la Serie A avec une démonstration impitoyable, 3-0, contre Parma Calcio 1913. La rencontre était pratiquement pliée dès les 31 premières minutes, l’équipe de Cristian Chivu ayant capitalisé sur sa supériorité tactique et sa domination territoriale. Avec 59 % de possession et 2,36 buts attendus (xG) générés, les Nerazzurri n’ont jamais semblé inquiétés par une équipe de Parme qui a eu du mal à prendre pied dans le match.

L’ouverture du score est arrivée tôt, lorsque Petar Sucic a trouvé le chemin des filets à la 13e minute, donnant le ton d’une rencontre à sens unique. Hakan Calhanoglu a doublé la mise peu après sur penalty, punissant les visiteurs pour leurs errements défensifs. Le coup de grâce a été porté par Marcus Thuram, qui a conclu un superbe mouvement collectif servi par Henrikh Mkhitaryan. La seconde période n’a été qu’une formalité, l’Inter gérant ses efforts physiques pour assurer un clean sheet et prendre les trois points sans la moindre difficulté.

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    Gardien et défense

    Josep Martinez - 7/10

    Soirée tranquille pour l'Espagnol, rarement mis à l'épreuve par le front offensif de Parme. Il a réalisé deux arrêts pour préserver sa cage inviolée et a affiché son calme habituel dans ses prises de balle, aidant l'Inter à repartir de derrière face à un pressing intermittent.

    Yann Bisseck - 7/10

    Le jeune défenseur a montré une grande présence physique et une excellente lecture du jeu. Il s'est montré solide dans les duels individuels et à l'aise pour porter le ballon jusqu'au milieu de terrain, contribuant à la stabilité défensive de l'Inter tout au long des 90 minutes.

    Benjamin Pavard - 8/10

    Le Français a été l'architecte de la ligne défensive, se plaçant parfaitement pour intercepter toute tentative d'attaque naissante de Parme. Sa qualité de distribution a été de très haut niveau, trouvant souvent les pistons grâce à des renversements de jeu qui ont étiré l'adversaire.

    Carlos Augusto - 7/10

    Aligné dans la défense à trois, Augusto a offert une excellente vitesse de repli et une grande flexibilité tactique. Il a su équilibrer ses tâches défensives avec des montées intelligentes lorsque l'Inter est passé dans sa phase offensive.

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    Milieu de terrain

    Hakan Calhanoglu - 8/10

    Une nouvelle fois, le métronome du milieu de terrain. Il a transformé son penalty avec une précision clinique à la 18e minute pour porter le score à 2-0, avant de dicter le tempo du match jusqu’à son remplacement à la 61e minute. Sa qualité sur coups de pied arrêtés est restée une menace constante.

    Andy Diouf - 7/10

    Une prestation pleine d’énergie de la part du jeune joueur. Diouf a couvert énormément de terrain, harcelant les milieux de terrain de Parme et offrant à Calhanoglu la liberté de créer. Il a finalement été remplacé par Lucas Henrique à la 73e minute.

    Petar Sucic - 8/10

    Une performance remarquable du milieu de terrain, qui a ouvert le score à la 13e minute. Ses projections tardives dans la surface ont été un thème récurrent, et sa qualité technique dans les petits espaces a aidé l’Inter à contourner avec facilité le bloc médian de Parme.

    Henrikh Mkhitaryan - 8/10

    Le vétéran n’a montré aucun signe de ralentissement, offrant la passe décisive cruciale sur le but de Marcus Thuram à la 31e minute. Son sens de l’espace et le dosage de ses passes ont été déterminants sur le troisième but de l’Inter, soulignant sa valeur tactique intacte.

    Federico Dimarco - 7/10

    Avec le brassard de capitaine, Dimarco a été une solution constante sur le flanc gauche. S’il n’a pas été directement impliqué sur un but, ses centres ont constamment été dangereux, contribuant aux 21 centres au total de l’Inter durant le match.


  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    Pio Esposito - 6/10

    Le jeune attaquant a beaucoup travaillé pour mener la ligne d’attaque et créer des espaces pour son partenaire offensif. S’il n’a pas marqué, ses déplacements sans ballon ont été essentiels avant d’être remplacé par Lautaro Martinez à l’heure de jeu.

    Marcus Thuram - 9/10

    L’homme du match. Thuram a représenté une menace constante pour la défense de Parme, concluant une brillante performance par un but bien négocié à la 31e minute. Sa puissance et son jeu en remise ont été au cœur de la domination de l’Inter en première période.

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  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Lautaro Martinez - 6/10

    Entré à la 61e minute à la place de Thuram. Il a apporté du sang neuf et a occupé les défenseurs de Parme, même si l'intensité du match avait baissé au moment de son entrée en jeu.

    Aleksandar Stankovic - 6/10

    Entré à la 61e minute pour apporter de la stabilité au milieu de terrain. Il a fait simple et permis à l'Inter de conserver le contrôle dans les zones centrales.

    Ange-Yoan Bonny - 6/10

    Entré à la 61e minute à la place d'Esposito. Il a montré quelques belles choses, mais l'Inter était surtout dans la gestion durant sa présence sur le terrain.

    Luis Henrique - 6/10

    Il a remplacé Diouf à la 73e minute. Il a aidé à sécuriser la victoire sans frayeur particulière.

    Djed Spence - 6/10

    Il a effectué ses débuts tant attendus à la 73e minute. Il a semblé affûté et désireux de faire bonne impression, offrant un aperçu de l'athlétisme qu'il apporte sur le côté droit.

    Cristian Chivu - 9/10

    Une masterclass tactique signée Chivu. Il avait mis en place l'Inter pour exploiter très tôt les faiblesses de Parme, et le match était pratiquement gagné dans la première demi-heure. Ses changements sont intervenus au bon moment pour préserver des joueurs clés en vue des prochaines rencontres.

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