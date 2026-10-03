Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Notes des joueurs de l’Espagne contre la Tchéquie : le récital de Lamine Yamal et Rodri maintient le bilan parfait en Ligue des nations

Player ratings
Espagne vs Tchéquie
Espagne
Tchéquie
UEFA Nations League A
L. Yamal
Rodri

L’équipe de Luis de la Fuente a conservé son début de campagne parfait en Ligue des nations de l’UEFA grâce à une victoire 3-1 contre la Tchéquie. Dominateurs d’entrée, les hôtes ont pris le contrôle et, malgré une frayeur en seconde période, un but en fin de match leur a assuré les trois points pour rester solidement en tête du groupe 3.

L’Espagne a livré une performance autoritaire à Oviedo pour poursuivre son sans-faute. Elle est entrée dans le match avec une efficacité dévastatrice, puisque Lamine Yamal a trouvé le chemin des filets dès la sixième minute après un travail intelligent de Dani Olmo. Sa supériorité tactique a été évidente, privant progressivement la Tchéquie de possession avant de doubler la mise avant la pause grâce à une finition caractéristique de Rodri à la 35e minute.

Cependant, la seconde période a manqué du tranchant de la première, offrant aux visiteurs une voie de retour dans le match lorsque Jirí Sláma a marqué à la 69e minute. Ce but a brièvement perturbé le rythme, mais l’écart technique est resté immense, l’Espagne contrôlant 69 % de la possession et totalisant 766 passes. Alors que la Tchéquie poussait pour égaliser, Ladislav Krejcí a été expulsé pour un deuxième carton jaune, avant que le remplaçant Mikel Merino ne scelle finalement le match à la 89e minute. Voici les notes des joueurs espagnols après une soirée réussie et riche en événements.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEAFP

    Gardien de but et défense

    D. Raya - 6/10

    Un rôle en grande partie de spectateur pour le joueur d’Arsenal, alors que l’Espagne a largement dominé le ballon. Il n’a pas vraiment pu faire grand-chose sur le but de Jirí Sláma à la 69e minute, l’une des deux seules frappes cadrées qu’il a eues à affronter durant toute la soirée. Son jeu au pied est resté propre, facilitant la relance depuis l’arrière.

    A. Laporte - 7/10

    Laporte a été le socle de la défense espagnole, gérant la ligne haute avec son calme habituel. Il a aidé à limiter la Tchéquie à des tentatives lointaines plutôt qu’à des occasions franches, écartant le danger avant même qu’il n’atteigne la surface.

    R. Le Normand - 7/10

    Solide dans les airs et agressif dans sa défense vers l’avant, Le Normand a stoppé plusieurs contre-attaques potentielles avant qu’elles ne puissent se développer. Son association avec Laporte continue d’apparaître comme l’une des plus stables du football international.

    F. Garcia - 6/10

    Garcia a apporté une largeur constante sur le flanc gauche, offrant davantage d’espace aux milieux axiaux pour s’exprimer. S’il n’a pas été directement impliqué sur les buts, son positionnement a contraint les ailiers tchèques à de profondes tâches défensives pendant une grande partie du match.

    I. Fresneda - 6/10

    Une performance solide du jeune latéral. Il s’est appliqué à maintenir la structure défensive et s’est montré discipliné dans son repli, même s’il a été moins entreprenant offensivement que son homologue dans l’autre couloir.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEAFP

    Milieu de terrain

    Rodri - 9/10

    Métronome de cette équipe d’Espagne, Rodri a été impérial. Au-delà de son but à la 35e minute pour porter le score à 2-0, il a dicté le tempo du match, réussissant la plus grande part des 766 passes de l’Espagne. Il a été remplacé par Martín Zubimendi à la 77e minute après une nouvelle masterclass tactique.

    D. Olmo - 8/10

    La capacité d’Olmo à trouver des espaces entre les lignes a été la principale raison pour laquelle l’Espagne s’est montrée si dangereuse d’entrée. Il a délivré la passe décisive sur le but d’ouverture de Yamal à la sixième minute et a été le principal créateur du jeu jusqu’à sa sortie, remplacé par Fermín López à la 67e minute.

    A. Baena - 6,5/10

    Baena a beaucoup travaillé dans l’entrejeu et a représenté une menace offensive constante, obligeant Antonín Kinsky à réaliser trois arrêts solides en première période. Malgré son activité débordante, il a été remplacé par Yéremy Pino à la 46e minute, De la Fuente cherchant à redonner du souffle aux couloirs.

    Pedri - 7/10

    Pedri a affiché sa grâce habituelle, presque ballettique, balle au pied, se sortant fréquemment du pressing avec facilité. Il s’est bien entendu avec Yamal en première période, même s’il a manqué la dernière passe décisive avant d’être remplacé par Mikel Merino à la 67e minute.

  • Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Attaque

    L. Yamal - 9/10

    L’adolescent continue de défier son âge. Il a inscrit son but dès la sixième minute avec une confiance absolue, donnant le ton de toute la rencontre. Ses dribbles ont constamment posé des problèmes à la défense tchèque jusqu’à son remplacement par Víctor Muñoz à la 46e minute.

    R. Fernandez - 6,5/10

    Une soirée frustrante pour l’attaquant de pointe, mais il a tout de même pesé parmi les 18 tirs de l’Espagne. Il a vu une tentative dangereuse être repoussée à la 49e minute et a joué un rôle capital dans la construction du troisième but, en attirant les défenseurs hors de leur position.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Y. Pino - 6/10

    A remplacé Baena à la 46e minute. Énergique, il n’a toutefois pas vraiment réussi à reproduire l’énorme impact que les attaquants de la première période avaient exercé sur l’arrière-garde tchèque.

    V. Munoz - 7/10

    A remplacé Yamal à la 46e minute. Munoz s’est révélé être un ajout précieux, en mettant le gardien à contribution à la 88e minute et en offrant l’avant-dernière passe sur le but du break tardif de Merino, justifiant son entrée par une contribution directe.

    M. Merino - 8/10

    Le super-sub parfait. Entré à la place de Pedri à la 67e minute, il a apporté de l’impact physique au milieu de terrain et s’est parfaitement projeté dans la surface pour inscrire le but qui a finalement mis fin à la résistance tchèque à la 89e minute.

    F. Lopez - 5.5/10

    A remplacé Olmo à la 67e minute. Il a aidé à conserver le ballon pendant une période où la Tchéquie prenait confiance, mais sa soirée a été ternie par un carton jaune pour simulation dans le temps additionnel.

    M. Zubimendi - 6/10

    A remplacé Rodri à la 77e minute. Il est resté bas et a veillé à ce qu’il n’y ait plus aucun relâchement défensif alors que l’Espagne gérait son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

    L. de la Fuente (entraîneur) - 8/10

    Le dispositif tactique de De la Fuente a été excellent, comme en témoignent le volume de passes et le nombre d’occasions créées. Ses changements ont été proactifs plutôt que réactifs, Munoz et Merino se combinant tous deux sur le dernier but pour tuer le match.

UEFA Nations League A
Croatie crest
Croatie
CRO
Espagne crest
Espagne
ESP
UEFA Nations League A
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Tchéquie crest
Tchéquie
CZE