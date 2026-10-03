L’Espagne a livré une performance autoritaire à Oviedo pour poursuivre son sans-faute. Elle est entrée dans le match avec une efficacité dévastatrice, puisque Lamine Yamal a trouvé le chemin des filets dès la sixième minute après un travail intelligent de Dani Olmo. Sa supériorité tactique a été évidente, privant progressivement la Tchéquie de possession avant de doubler la mise avant la pause grâce à une finition caractéristique de Rodri à la 35e minute.
Cependant, la seconde période a manqué du tranchant de la première, offrant aux visiteurs une voie de retour dans le match lorsque Jirí Sláma a marqué à la 69e minute. Ce but a brièvement perturbé le rythme, mais l’écart technique est resté immense, l’Espagne contrôlant 69 % de la possession et totalisant 766 passes. Alors que la Tchéquie poussait pour égaliser, Ladislav Krejcí a été expulsé pour un deuxième carton jaune, avant que le remplaçant Mikel Merino ne scelle finalement le match à la 89e minute. Voici les notes des joueurs espagnols après une soirée réussie et riche en événements.