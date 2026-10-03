D. Raya - 6/10

Un rôle en grande partie de spectateur pour le joueur d’Arsenal, alors que l’Espagne a largement dominé le ballon. Il n’a pas vraiment pu faire grand-chose sur le but de Jirí Sláma à la 69e minute, l’une des deux seules frappes cadrées qu’il a eues à affronter durant toute la soirée. Son jeu au pied est resté propre, facilitant la relance depuis l’arrière.

A. Laporte - 7/10

Laporte a été le socle de la défense espagnole, gérant la ligne haute avec son calme habituel. Il a aidé à limiter la Tchéquie à des tentatives lointaines plutôt qu’à des occasions franches, écartant le danger avant même qu’il n’atteigne la surface.

R. Le Normand - 7/10

Solide dans les airs et agressif dans sa défense vers l’avant, Le Normand a stoppé plusieurs contre-attaques potentielles avant qu’elles ne puissent se développer. Son association avec Laporte continue d’apparaître comme l’une des plus stables du football international.

F. Garcia - 6/10

Garcia a apporté une largeur constante sur le flanc gauche, offrant davantage d’espace aux milieux axiaux pour s’exprimer. S’il n’a pas été directement impliqué sur les buts, son positionnement a contraint les ailiers tchèques à de profondes tâches défensives pendant une grande partie du match.

I. Fresneda - 6/10

Une performance solide du jeune latéral. Il s’est appliqué à maintenir la structure défensive et s’est montré discipliné dans son repli, même s’il a été moins entreprenant offensivement que son homologue dans l’autre couloir.