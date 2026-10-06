Unai Simon - 7/10

Il a vécu une soirée relativement tranquille en matière d’arrêts, réalisant quatre parades alors que la Croatie cherchait à frapper en contre. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score millimétrée de Perisic, mais il est resté serein dans son jeu au pied, aidant l’Espagne à relancer depuis l’arrière face au pressing croate intermittent.

Aymeric Laporte - 7/10

Le défenseur expérimenté a été crucial pour maintenir la ligne haute de l’Espagne, en veillant à ce que les 72 % de possession soient recyclés efficacement. Il a dominé ses duels défensifs et a offert la base de stabilité nécessaire lorsque la Croatie a tenté de passer par Matanovic.

Marc Cucurella - 6/10

Il a affiché son activité habituelle dans le couloir gauche, même si son dernier geste a parfois manqué de précision face à une arrière-garde croate compacte. Il a été solide défensivement, contribuant à une ligne de quatre qui a limité les hôtes à seulement cinq tirs cadrés malgré leur menace de 1,17 xG.

Pau Cubarsi - 6/10

Le jeune joueur a fait preuve d’une maturité impressionnante dans une atmosphère hostile. S’il a parfois été mis à l’épreuve par les déplacements de l’attaque croate, sa capacité à casser les lignes par la passe a sauté aux yeux alors que l’Espagne cherchait des espaces dans le bloc en 4-5-1.

Marc Pubill - 6/10

Une prestation appliquée sur le côté droit de la défense. Pubill a apporté de la largeur quand Lamine Yamal repiquait dans l’axe, même s’il a dû rester vigilant face à la menace de Perisic en contre-attaque pendant la première période.