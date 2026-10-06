L’Espagne a պահպանé son parcours parfait en Ligue des nations avec une victoire renversante et accrocheuse 2-1 contre la Croatie à Split. Malgré une possession de balle écrasante de 72 %, la Roja s’est retrouvée menée tôt au score après qu’Ivan Perisic a profité d’une passe décisive d’Igor Matanovic à la 17e minute. Le bloc bas croate, combiné à 21 dégagements, a frustré les visiteurs pendant plus d’une heure, l’équipe de Luis de la Fuente peinant à convertir sa domination territoriale en occasions franches.
La physionomie du match a considérablement changé après la pause avec l’entrée de Merino. Le milieu d’Arsenal a remis les deux équipes à égalité à la 61e minute après un travail intelligent de Dani Olmo, avant d’inscrire le but de la victoire à la 88e minute sur un service de Martin Zubimendi. Si la résistance croate a été affaiblie par un deuxième carton jaune tardif pour Perisic, la patience structurelle de l’Espagne et la qualité supérieure de son banc ont finalement fait la différence, alors qu’elle a signé une quatrième victoire consécutive dans le groupe 3.