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imago-sport-1084216267.jpgSebastian Frej
Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de l’Espagne contre la Croatie : le doublé de Mikel Merino sauve la victoire de de la Fuente dans un thriller de la Ligue des nations de l’UEFA

Espagne
Player ratings
Croatie
M. Merino
Croatie vs Espagne
UEFA Nations League A

Mikel Merino a émergé comme le héros inattendu avec un doublé en seconde période, alors que l’Espagne est revenue au score pour battre la Croatie 2-1 au Stadion Poljud. Cette victoire assure à l’équipe de Luis de la Fuente une place en quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA.

L’Espagne a պահպանé son parcours parfait en Ligue des nations avec une victoire renversante et accrocheuse 2-1 contre la Croatie à Split. Malgré une possession de balle écrasante de 72 %, la Roja s’est retrouvée menée tôt au score après qu’Ivan Perisic a profité d’une passe décisive d’Igor Matanovic à la 17e minute. Le bloc bas croate, combiné à 21 dégagements, a frustré les visiteurs pendant plus d’une heure, l’équipe de Luis de la Fuente peinant à convertir sa domination territoriale en occasions franches.

La physionomie du match a considérablement changé après la pause avec l’entrée de Merino. Le milieu d’Arsenal a remis les deux équipes à égalité à la 61e minute après un travail intelligent de Dani Olmo, avant d’inscrire le but de la victoire à la 88e minute sur un service de Martin Zubimendi. Si la résistance croate a été affaiblie par un deuxième carton jaune tardif pour Perisic, la patience structurelle de l’Espagne et la qualité supérieure de son banc ont finalement fait la différence, alors qu’elle a signé une quatrième victoire consécutive dans le groupe 3.

  • imago-sport-1084218152.jpgBall Raw Images

    Gardien de but et défense

    Unai Simon - 7/10

    Il a vécu une soirée relativement tranquille en matière d’arrêts, réalisant quatre parades alors que la Croatie cherchait à frapper en contre. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score millimétrée de Perisic, mais il est resté serein dans son jeu au pied, aidant l’Espagne à relancer depuis l’arrière face au pressing croate intermittent.

    Aymeric Laporte - 7/10

    Le défenseur expérimenté a été crucial pour maintenir la ligne haute de l’Espagne, en veillant à ce que les 72 % de possession soient recyclés efficacement. Il a dominé ses duels défensifs et a offert la base de stabilité nécessaire lorsque la Croatie a tenté de passer par Matanovic.

    Marc Cucurella - 6/10

    Il a affiché son activité habituelle dans le couloir gauche, même si son dernier geste a parfois manqué de précision face à une arrière-garde croate compacte. Il a été solide défensivement, contribuant à une ligne de quatre qui a limité les hôtes à seulement cinq tirs cadrés malgré leur menace de 1,17 xG.

    Pau Cubarsi - 6/10

    Le jeune joueur a fait preuve d’une maturité impressionnante dans une atmosphère hostile. S’il a parfois été mis à l’épreuve par les déplacements de l’attaque croate, sa capacité à casser les lignes par la passe a sauté aux yeux alors que l’Espagne cherchait des espaces dans le bloc en 4-5-1.

    Marc Pubill - 6/10

    Une prestation appliquée sur le côté droit de la défense. Pubill a apporté de la largeur quand Lamine Yamal repiquait dans l’axe, même s’il a dû rester vigilant face à la menace de Perisic en contre-attaque pendant la première période.

  • imago-sport-1084215983.jpgPixsell

    Milieu de terrain

    Rodri - 7/10

    Le capitaine a verrouillé le milieu de terrain avec son intelligence tactique habituelle, en réussissant un grand nombre de passes pour maintenir la pression. Il a été remplacé à la 71e minute, alors que De la Fuente cherchait à apporter davantage de verticalité à l’équipe avec un score de 1-1.

    Pedri - 7/10

    Il a bien opéré dans les demi-espaces, en tentant de faire sauter le verrou d’un milieu de terrain composé de Luka Modric et Mateo Kovacic. Sa sûreté technique a permis à l’Espagne de garder le contrôle, même lorsque le public local s’est fait plus bruyant, avant qu’il ne soit remplacé à la 87e minute.

    Dani Olmo - 7/10

    Olmo a été la principale étincelle créative dans le dernier tiers, en délivrant la passe décisive sur l’égalisation de Merino à la 61e minute. Ses déplacements entre les lignes ont posé des problèmes à Sutalo et Gvardiol avant qu’il ne soit remplacé en fin de match.

  • imago-sport-1084215311.jpgSebastian Frej

    Attaque

    Alex Baena - 5/10

    A eu du mal à exercer son influence habituelle sur le match en première période et a été la victime d’un ajustement tactique à la pause. Son remplacement par Merino s’est avéré être le tournant du match.

    Mikel Oyarzabal - 6/10

    A mené la ligne d’attaque avec beaucoup d’efforts, mais les occasions franches se sont fait rares face aux 21 dégagements réalisés par la défense croate. Ses courses altruistes ont ouvert des espaces dont les milieux ont profité en fin de match.

    Lamine Yamal - 7/10

    Une soirée frustrante pour l’adolescent, qui a souvent été pris à deux par les latéraux croates. Il a montré des éclairs de génie avant d’être remplacé à la 78e minute, alors que l’Espagne cherchait une approche plus directe.

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  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-ESPAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Mikel Merino - 9/10

    L’entrée en jeu parfaite. Entré à la mi-temps, Merino a transformé le match grâce à ses projections tardives dans la surface. Il a inscrit l’égalisation à la 61e minute puis le but de la victoire, au terme d’un scénario dramatique, à la 88e minute pour assurer les trois points.

    Martin Zubimendi - 7/10

    Entré à la 71e minute, Zubimendi a délivré la passe décisive cruciale sur le but victorieux de Merino. Il a apporté de l’énergie fraîche et de la rigueur défensive au milieu de terrain dans les dernières minutes.

    Fermin Lopez - 6/10

    A remplacé Rodri à la 71e minute et a aidé à maintenir le rythme alors que l’Espagne poussait pour inscrire le but de la victoire en supériorité numérique.

    Victor Munoz - 5/10

    Entré à la 78e minute, il a reçu un carton jaune dans le temps additionnel au cours d’une fin de match frénétique.

    Yeremy Pino - N/A

    Entré tardivement, à la 87e minute, pour préserver le résultat.

    Luis de la Fuente - 9/10

    L’entraîneur mérite tous les éloges pour ses changements proactifs. Constatant le manque de menace offensive, sa décision de faire entrer Merino à la pause a été un coup de maître qui a directement abouti aux deux buts et à la victoire.