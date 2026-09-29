Unai Simon - 6/10

Le capitaine a vécu une soirée relativement tranquille, la Croatie n’ayant cadré que deux tirs. Il n’a pas vraiment pu faire grand-chose sur la tête de Beljo à la 28e minute, mais il a bien communiqué avec sa jeune charnière centrale pour éviter tout autre relâchement.

Marc Pubill - 8/10

Une excellente performance offensive du latéral droit. Il est resté haut et sur son côté pour étirer le bloc croate, et a été récompensé à la 31e minute en surgissant dans la surface pour inscrire de la tête le deuxième but de l’Espagne. Défensivement, il s’est montré solide, contribuant à une arrière-garde qui a laissé très peu d’ouvertures aux visiteurs.

Pau Cubarsi - 7/10

L’adolescent a affiché une maturité impressionnante pour son âge, gérant avec intelligence la menace physique de Beljo. Sa qualité de relance a été essentielle pour permettre à l’Espagne de maintenir un rythme élevé, et il a terminé la rencontre avec un fort pourcentage de passes réussies alors que l’Espagne a dominé le ballon.

Dean Huijsen - 7/10

Un partenaire solide pour Cubarsi. Huijsen s’est montré autoritaire dans les airs et serein sous pression. Si la défense a été battue une fois, son placement a empêché la Croatie de se créer de véritables occasions lors de ses brèves phases de possession.

Marc Cucurella - 7/10

Comme souvent très énergique, Cucurella a multiplié les dédoublements pour soutenir l’attaque. Il a bien équilibré ses tâches offensives, veillant à ce que l’espace dans son dos ne soit pas exploité en contre-attaque par les joueurs de couloir croates.