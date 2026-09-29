L’Espagne a pris l’avantage dès la deuxième minute de la rencontre à Séville, lorsque Yamal a repris un centre d’Álex Baena pour ouvrir le score. Cependant, les visiteurs ont momentanément fait taire le public local à la 28e minute, lorsque Dion Drena Beljo a trouvé le chemin des filets de la tête après un bon travail d’Ivan Perisic, rétablissant l’égalité contre le cours du jeu.
La réaction de l’équipe de Luis de la Fuente a été rapide et décisive. Marc Pubill a redonné l’avantage trois minutes seulement après l’égalisation, en marquant de la tête sur un corner de Yamal pour porter le score à 2-1 à la pause. L’Espagne a dominé la seconde période avec 63,7 % de possession, étouffant le milieu croate. Yamal s’est offert un doublé juste après l’heure de jeu, avant que le remplaçant Nico Williams n’ajoute un dernier but en fin de match, laissant les hôtes en tête du groupe 3.