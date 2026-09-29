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Moataz Elgammal
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Notes des joueurs de l’Espagne contre la Croatie : Lamine Yamal obtient un 10 parfait tandis que le chef-d’œuvre tactique de De la Fuente écrase les visiteurs

Player ratings
L. Yamal
L. de la Fuente
Espagne vs Croatie
Espagne
Croatie
UEFA Nations League A

Lamine Yamal a livré une prestation sans faute alors que l’Espagne a écrasé la Croatie 4-1 en Ligue des nations de l’UEFA. L’adolescent a inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors d’une démonstration de force à l’Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan.

L’Espagne a pris l’avantage dès la deuxième minute de la rencontre à Séville, lorsque Yamal a repris un centre d’Álex Baena pour ouvrir le score. Cependant, les visiteurs ont momentanément fait taire le public local à la 28e minute, lorsque Dion Drena Beljo a trouvé le chemin des filets de la tête après un bon travail d’Ivan Perisic, rétablissant l’égalité contre le cours du jeu.

La réaction de l’équipe de Luis de la Fuente a été rapide et décisive. Marc Pubill a redonné l’avantage trois minutes seulement après l’égalisation, en marquant de la tête sur un corner de Yamal pour porter le score à 2-1 à la pause. L’Espagne a dominé la seconde période avec 63,7 % de possession, étouffant le milieu croate. Yamal s’est offert un doublé juste après l’heure de jeu, avant que le remplaçant Nico Williams n’ajoute un dernier but en fin de match, laissant les hôtes en tête du groupe 3.

  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Unai Simon - 6/10

    Le capitaine a vécu une soirée relativement tranquille, la Croatie n’ayant cadré que deux tirs. Il n’a pas vraiment pu faire grand-chose sur la tête de Beljo à la 28e minute, mais il a bien communiqué avec sa jeune charnière centrale pour éviter tout autre relâchement.

    Marc Pubill - 8/10

    Une excellente performance offensive du latéral droit. Il est resté haut et sur son côté pour étirer le bloc croate, et a été récompensé à la 31e minute en surgissant dans la surface pour inscrire de la tête le deuxième but de l’Espagne. Défensivement, il s’est montré solide, contribuant à une arrière-garde qui a laissé très peu d’ouvertures aux visiteurs.

    Pau Cubarsi - 7/10

    L’adolescent a affiché une maturité impressionnante pour son âge, gérant avec intelligence la menace physique de Beljo. Sa qualité de relance a été essentielle pour permettre à l’Espagne de maintenir un rythme élevé, et il a terminé la rencontre avec un fort pourcentage de passes réussies alors que l’Espagne a dominé le ballon.

    Dean Huijsen - 7/10

    Un partenaire solide pour Cubarsi. Huijsen s’est montré autoritaire dans les airs et serein sous pression. Si la défense a été battue une fois, son placement a empêché la Croatie de se créer de véritables occasions lors de ses brèves phases de possession.

    Marc Cucurella - 7/10

    Comme souvent très énergique, Cucurella a multiplié les dédoublements pour soutenir l’attaque. Il a bien équilibré ses tâches offensives, veillant à ce que l’espace dans son dos ne soit pas exploité en contre-attaque par les joueurs de couloir croates.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CROAFP

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi - 7/10

    L’ancre tactique de l’équipe. Zubimendi a été le cœur du 4-2-3-1 de l’Espagne, faisant circuler le ballon avec efficacité et cassant les actions adverses avant d’être remplacé par Rodri à la 72e minute. Il a offert la base permettant aux joueurs les plus créatifs de briller.

    Fabian Ruiz - 7/10

    Ruiz a apporté son mélange habituel d’impact physique et de sécurité technique. Il a évolué efficacement dans les demi-espaces et a aidé l’Espagne à conserver sa domination dans la possession avant d’être remplacé par Pedri à la 57e minute.

    Álex Baena - 8/10

    Une force créative pendant l’ensemble de ses 68 minutes sur le terrain. Il s’est offert une passe décisive capitale seulement deux minutes après le coup d’envoi, trouvant Yamal sur l’ouverture du score. Il a été un poison constant pour la Croatie, même s’il a écopé d’un carton jaune avant d’être remplacé par Nico Williams à la 68e minute.

    Fermin Lopez - 7/10

    Travailleur et discipliné sur le plan tactique. Il a été extrêmement malchanceux de ne pas marquer, son puissant tir du gauche s’écrasant sur le poteau dans le temps additionnel de la première période. Il a contribué à maintenir le pressing avant de céder sa place à Mikel Merino à la 57e minute.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CROAFP

    Attaque

    Lamine Yamal - 10/10

    Une performance tout simplement parfaite. L’ailier a inscrit le but de l’ouverture du score dès la 2e minute, a délivré une merveilleuse passe décisive à Pubill à la 31e, puis a plié le match avec son deuxième but à la 63e minute. Il a martyrisé Josko Gvardiol et tout le flanc gauche croate toute la soirée avant d’être remplacé par Victor Muñoz à la 68e minute.

    Mikel Oyarzabal - 6/10

    Il a mené l’attaque avec son altruisme habituel. S’il a vu un but lui être refusé pour hors-jeu à la 36e minute, ses déplacements ont créé les espaces exploités par Yamal et Pubill. Il a davantage servi de point d’appui pour les créateurs derrière lui que de menace directe devant le but.


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  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Pedri - 8/10

    Entré à la 57e minute, il a immédiatement amélioré la créativité de l’Espagne. Il a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Yamal, transperçant avec facilité le milieu croate.

    Mikel Merino - 7/10

    Entré à la place de Fermin Lopez à la 57e minute pour apporter davantage d’impact au milieu. Il a parfaitement rempli sa mission et a offert une brillante passe décisive sur le but tardif de Nico Williams à la 89e minute.

    Nico Williams - 8/10

    Une entrée dévastatrice. Après avoir remplacé Baena à la 68e minute, il a maintenu la pression sur une défense croate fatiguée et a été récompensé par un but magnifiquement conclu à la 89e minute.

    Victor Muñoz - 6/10

    Entré à la place de Yamal à la 68e minute pour apporter du sang frais sur l’aile. Il a failli marquer de la tête peu après son entrée en jeu, s’intégrant bien alors que l’Espagne gérait tranquillement cette confortable victoire.

    Rodri - 6/10

    Une brève apparition en fin de match, à la place de Zubimendi à la 72e minute, pour apporter sa stabilité de vétéran. Il a récupéré le brassard de capitaine et a aidé à contrôler le tempo dans les dernières minutes.

    Luis de la Fuente - 9/10

    Son dispositif tactique a fait mouche, avec sa confiance accordée à la jeunesse en défense et le fait d’avoir lâché Yamal. Ses changements sont intervenus au moment parfait, Pedri et Merino ayant tous deux délivré une passe décisive et Williams ayant marqué, preuve que la profondeur de son effectif est inégalée.

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