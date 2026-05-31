Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face au Sénégal : Christian Pulisic s'impose en retrouvant son meilleur niveau alors que les Américains font forte impression lors de ce match de préparation à la Coupe du monde

CHARLOTTE — Comme le souligne l’adage, il faut commencer comme on entend finir. L’équipe nationale masculine des États-Unis a bien entamé sa rencontre de dimanche face au Sénégal et, malgré l’indication du score, elle n’a jamais vraiment été mise en danger. Lors de cette première sortie, véritable moment de vérité de la Coupe du monde, les Américains ont pris l’élan nécessaire pour aborder le prochain match avec plus de confiance.

Après deux revers face aux poids lourds belges et portugais en mars, les Américains ont donc dominé le champion d’Afrique en titre 3-2, même si le score, trompeur, ne reflète pas totalement leur supériorité : plusieurs buts ont été refusés pour des hors-jeu millimétrés, et, sur une autre journée, la rencontre aurait pu tourner à la démonstration.

Le match a démarré sur les chapeaux de roue : après seulement sept minutes, Christian Pulisic a combiné avec Ricardo Pepi avant de servir Sergino Dest pour l’ouverture du score. Pulisic a ensuite inscrit son propre but à la 20^e minute, mettant fin aux rumeurs concernant sa période de disette. Les États-Unis ont ensuite largement contrôlé les débats, à l’exception d’un éclair de Sadio Mané qui a permis au Sénégal de réduire le score à 2-1 juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les États-Unis ont procédé à un remplacement en bloc, faisant entrer dix nouveaux joueurs. Le scénario a semblé se répéter, même si la défense américaine a parfois vacillé. Une passe mal ajustée de Miles Robinson vers Mané a offert le deuxième but aux Sénégalais, mais la réaction américaine a immédiatement repris de l’intensité. Si un seul but a été validé, celui de Balogun, les États-Unis ont multiplié les occasions franches et frappé plusieurs fois les montants.

Au final, la performance fut de haut niveau mais pas parfaite. Des erreurs défensives à corriger et une précision offensive à affiner lorsque les matchs comptables arriveront. Dimanche a toutefois apporté un bel optimisme, juste ce qu’il fallait pour lancer la saison estivale.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine au Bank of America Stadium...