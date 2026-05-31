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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face au Sénégal : Christian Pulisic s'impose en retrouvant son meilleur niveau alors que les Américains font forte impression lors de ce match de préparation à la Coupe du monde

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C. Pulisic

Christian Pulisic a retrouvé son meilleur niveau, Ricardo Pepi et Folarin Balogun ont brillé, et la sélection américaine a offert de solides raisons d’espérer pour la Coupe du monde face au Sénégal.

CHARLOTTE — Comme le souligne l’adage, il faut commencer comme on entend finir. L’équipe nationale masculine des États-Unis a bien entamé sa rencontre de dimanche face au Sénégal et, malgré l’indication du score, elle n’a jamais vraiment été mise en danger. Lors de cette première sortie, véritable moment de vérité de la Coupe du monde, les Américains ont pris l’élan nécessaire pour aborder le prochain match avec plus de confiance.

Après deux revers face aux poids lourds belges et portugais en mars, les Américains ont donc dominé le champion d’Afrique en titre 3-2, même si le score, trompeur, ne reflète pas totalement leur supériorité : plusieurs buts ont été refusés pour des hors-jeu millimétrés, et, sur une autre journée, la rencontre aurait pu tourner à la démonstration.

Le match a démarré sur les chapeaux de roue : après seulement sept minutes, Christian Pulisic a combiné avec Ricardo Pepi avant de servir Sergino Dest pour l’ouverture du score. Pulisic a ensuite inscrit son propre but à la 20^e minute, mettant fin aux rumeurs concernant sa période de disette. Les États-Unis ont ensuite largement contrôlé les débats, à l’exception d’un éclair de Sadio Mané qui a permis au Sénégal de réduire le score à 2-1 juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les États-Unis ont procédé à un remplacement en bloc, faisant entrer dix nouveaux joueurs. Le scénario a semblé se répéter, même si la défense américaine a parfois vacillé. Une passe mal ajustée de Miles Robinson vers Mané a offert le deuxième but aux Sénégalais, mais la réaction américaine a immédiatement repris de l’intensité. Si un seul but a été validé, celui de Balogun, les États-Unis ont multiplié les occasions franches et frappé plusieurs fois les montants.

Au final, la performance fut de haut niveau mais pas parfaite. Des erreurs défensives à corriger et une précision offensive à affiner lorsque les matchs comptables arriveront. Dimanche a toutefois apporté un bel optimisme, juste ce qu’il fallait pour lancer la saison estivale.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine au Bank of America Stadium...

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    Gardien de but et défense

    Matt Turner (7/10) :

    Il a réalisé plusieurs arrêts décisifs, ce qui lui aura fait du bien au moral après deux sélections nationales américaines plus délicates. Une performance qui devrait redorer son blason.

    Antonee Robinson (6/10) :

    Assez solide défensivement, il aurait toutefois pu se montrer un peu plus précis dans ses interventions balle au pied.

    Tim Ream (6/10) :

    Il a connu un moment de flottement où il a raté son coup de tête, mais McKenzie a rattrapé le coup. Sinon, il s'en est bien sorti.

    Mark McKenzie (6/10) :

    Il a bien géré ce moment de frayeur et s'est montré assez régulier. Pas exceptionnel, mais solide.

    Alex Freeman (6/10) :

    Il aurait pu mieux intervenir sur le but de Mané, mais il a montré une bonne lecture du jeu en défense centrale durant la première période, utilisant sa vitesse et sa puissance pour contenir les incursions sénégalaises sur son côté.

    Sergino Dest (8/10) :

    Outre sa superbe finition, il a littéralement démoli plusieurs défenseurs grâce à ses dribbles. C’est le Dest qui donne des cauchemars à ceux qui doivent le marquer.

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  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Tyler Adams (6/10) :

    Il n’a pas été assez prompt pour empêcher le but de Mané et, fait rare, il n’a pas eu beaucoup d’occasions d’exercer sa principale force : le travail de destruction.

    Sebastian Berhalter (5/10) :

    Pas catastrophique, mais quelques instants de nervosité et plusieurs situations où il a effectué deux touches au lieu d’une, ce qui, face à des adversaires de ce calibre, est un luxe à éviter. Une leçon utile, sans doute, qu’il retiendra sans avoir été trop sanctionné.

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Attaque

    Gio Reyna (7/10) :

    Quelques éclairs de génie, plusieurs actions à deux doigts de créer une occasion décisive, sans toutefois y parvenir. Un pas en avant pour un joueur qui en avait bien besoin.

    Christian Pulisic (9/10) :

    L’attaquant le plus dynamique de la sélection américaine a d’abord offert un but à Dest avant de signer le sien, dissipant définitivement les doutes sur son état de forme.

    Ricardo Pepi (9/10) :

    Une performance exceptionnelle. Il a joué un rôle clé sur l’ouverture du score et a offert une passe décisive pour le deuxième but. Il a simplement manqué de chance pour marquer lui-même. Une démonstration probante de son potentiel.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Chris Brady (5/10) :

    Il aurait pu faire un autre choix sur le deuxième but sénégalais, mais il s’est retrouvé dans une position très délicate suite à cette perte de balle.

    Auston Trusty (7/10) :

    Très calme, avec ou sans le ballon. Il a clairement amélioré son image.

    Joe Scally (7/10) :

    On sait généralement à quoi s’attendre de Scally, qui a été à la hauteur de sa réputation de défenseur fiable.

    Miles Robinson (4/10) :

    On ne peut tout simplement pas perdre le ballon de la sorte, surtout aussi tôt dans la mi-temps. Il le sait mieux que quiconque.

    Cristian Roldan (5/10) :

    Un match correct, mais quelques accrocs qui ne calmeront pas les sceptiques, aussi irrationnels soient-ils.

    Malik Tillman (8/10) :

    Il a bien combiné avec Balogun et a été extrêmement malchanceux de voir son but refusé. Il se trouvait souvent au bon endroit au bon moment.

    Max Arfsten (6/10) :

    Peu visible, ce qui reste acceptable pour un ailier reconvertit en arrière gauche.

    Timothy Weah (6/10) :

    Il s’est créé une occasion de but qu’il n’a pas cadrée, mais il a tout de même été à l’origine de plusieurs actions dangereuses.

    Weston McKennie (6/10) :

    Contrairement à son habitude, il est apparu un peu hors du coup. La seconde période lui a pourtant offert l’occasion de prendre le jeu à son compte, mais, alors que plusieurs coéquipiers ont élevé leur niveau, il n’a jamais vraiment passé la vitesse supérieure.

    Folarin Balogun (9/10) :

    Il aurait pu marquer plusieurs buts. Le Sénégal ne lui a opposé aucune résistance, mais l’arbitre l’a empêché de faire basculer le match.

    Alex Zendejas (7/10) :

    Très vif. Il a percé sur le côté droit mais s'est montré un peu trop indécis, ce qui l'a poussé trop loin sur l'aile pour avoir une occasion franche de but.

    Mauricio Pochettino (8/10) :

    Il avait annoncé que l’essentiel était de terminer la rencontre sans blessure. La prestation s’est donc transformée en un bonus bienvenu, les deux équipes alignées par l’Argentin ayant largement contribué à redonner confiance et à remonter le moral des troupes.

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