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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face au Portugal : Christian Pulisic et ses coéquipiers ont été dépassés, la différence de niveau s'est fait sentir lors de cette deuxième défaite consécutive

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Etats-Unis vs Portugal
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Les États-Unis ont joué avec plus d'intensité et se sont créé un bon nombre d'occasions de marquer, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à peaufiner leur jeu, que ce soit en attaque ou en défense

ATLANTA -- Après un week-end où l'on n'a cessé de parler d'intensité, l'équipe nationale masculine américaine s'est lancée dans la bataille avec fougue. L'engagement et la combativité n'ont pas manqué face au Portugal, surtout en début de match. Il y a certes eu des moments qui auront frustré Mauricio Pochettino, mais dans l'ensemble, il a obtenu en grande partie ce qu'il attendait.

Ce qui a manqué à l'équipe américaine mardi, ce sont des moments de véritable qualité. Le Portugal, lui, en a eu, et c'est ce qui a fait la différence dans cette victoire 2-0.

Bruno Fernandes, la superstar de Manchester United, a délivré les deux passes décisives. Trincao a su tirer le meilleur parti de la sienne en première mi-temps, profitant de tout l'espace que Fernandes lui avait ouvert pour ouvrir le score. Joao Felix a lui aussi saisi sa chance, punissant l'équipe américaine pour une défense catastrophique sur coup de pied arrêté par une superbe frappe depuis l'extérieur de la surface. Ces moments ont fait la différence, et tous deux laisseront l'équipe américaine frustrée.

Pour aggraver les choses, l'équipe américaine a eu ses propres occasions. Christian Pulisic, dont la série sans but reste un sujet de discussion, a eu quelques occasions de marquer. La star américaine en est désormais à huit sélections (534 minutes) sans marquer – sa plus longue période de disette en équipe nationale et la deuxième plus longue en termes de minutes.

D'autres joueurs ont également failli marquer. Malik Tillman a forcé le gardien à effectuer un arrêt dès le début du match. Weston McKennie, dans les premières minutes de la rencontre, a tiré à côté. Folarin Balogun, entré en cours de jeu, a lui aussi manqué le cadre. 

Ce manque d'efficacité et de qualité est-il préoccupant à l'approche de la Coupe du monde ? Peut-être. Mais il s'agissait aussi d'une équipe du Portugal capable de prétendre au titre cet été. Elle allait forcément créer des moments de magie. Les États-Unis n'ont pas su en créer eux-mêmes – et c'est pourquoi ce match se solde par une nouvelle défaite par plusieurs buts d'écart face à une grande puissance européenne.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine depuis le Mercedes-Benz Stadium...

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Matt Freese (7/10) :

    Il a réalisé un arrêt décisif face à Fernandes dès le début du match, donnant ainsi le ton. Il a connu quelques très bons moments qui ont sans doute consolidé sa place cette saison.

    Antonee Robinson (5/10) :

    Il aurait peut-être pu revenir un peu plus vite sur le premier but du Portugal ? Sinon, il n'a pas été mauvais, mais il n'était pas non plus au meilleur de sa forme.

    Auston Trusty (6/10) :

    Il aurait pu réduire l'angle plutôt que de bloquer le tir sur le but du Portugal. On comprend toutefois pourquoi il a pris cette décision, et sinon, il a été très bon face à une équipe portugaise qui l'a vraiment mis à l'épreuve.

    Chris Richards (6/10) :

    Assez correct. Trusty était toutefois le plus imposant des deux.

    Alex Freeman (6/10) :

    Un test assez difficile pour lui, qu'il a globalement bien réussi. Il a eu quelques moments de déconcentration, mais n'a pas semblé en difficulté face au meilleur adversaire qu'il ait affronté jusqu'à présent.

    • Publicité
  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Aidan Morris (5/10) :

    Il a manqué un ou deux temps de réaction sur les deux buts, et parfois, cela fait toute la différence. C'est toutefois un peu sévère, compte tenu de la façon dont il a su contenir le milieu de terrain portugais, composé de nombreuses stars, pendant la majeure partie du match.

    Sebastian Berhalter (6/10) :

    Une énorme opportunité et un test de taille pour lui, et il s'en est bien sorti. Il s'agissait de loin des meilleurs milieux de terrain qu'il ait jamais affrontés, et même s'il n'a certainement pas remporté la bataille, il a su rester au contact bien plus que ce que la plupart auraient pu imaginer, compte tenu du talent du Portugal.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Attaque

    Malik Tillman (7/10) :

    Il s'est rapidement montré dangereux devant le but et a continué à s'imposer par la suite. Il n'a pas eu le moment de gloire qu'il aurait peut-être mérité, mais il a clairement démontré qu'il était capable de jouer à ce niveau.

    Tim Weah (6/10) :

    S'est démarqué à plusieurs reprises sur le côté droit, mais pas assez souvent pour vraiment inquiéter le Portugal.

    Weston McKennie (5/10) :

    Techniquement, c'est lui qui a perdu le ballon avant le premier but du Portugal, mais il se trouvait dans une situation difficile. Il a également eu une occasion en début de match, qu'il a manquée de peu.

    Christian Pulisic (5/10) :

    Oui, on lui accorde une note de complaisance, et oui, il a souvent été impliqué dans les meilleurs moments de l'équipe américaine, mais bon sang, il aurait vraiment eu besoin de voir l'une de ces occasions finir au fond des filets. Il est passé tout près, mais ça n'a pas été le cas, ce qui signifie que les discussions sur sa forme continuent.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Max Arfsten (6/10) :

    Il est entré en jeu à la mi-temps et n'a pas été meilleur ni pire que Robinson, ce qui est un pas dans la bonne direction compte tenu du match contre la Belgique.

    Tanner Tessmann (5/10) :

    On comprend pourquoi Pochettino voulait un renfort au milieu de terrain, mais cela n'a clairement pas permis d'améliorer le contrôle du jeu.

    Patrick Agyemang (7/10) :

    Il s'est très bien débrouillé lors d'une action où il a atteint la ligne de fond et repoussé un défenseur. Il a clairement eu un impact.

    Folarin Balogun (5/10) :

    Il a tenté une frappe au but, mais l'angle était impossible.

    Joe Scally (5/10) :

    Il a touché le ballon à quelques reprises, mais sans plus.

    Gio Reyna (6/10) :

    Un seul véritable occasion qui lui a en quelque sorte échappé. Sinon, il s'est montré fluide lorsqu'il a reçu le ballon.

    Brenden Aaronson (6/10) :

    Il a bien poussé vers l'avant, mettant le Portugal quelque peu en difficulté.

    Cristian Roldan (6/10) :

    Il a provoqué une faute et en a commis quelques-unes, on ne peut donc pas dire que sa présence n'était pas perceptible.

    Mark McKenzie (N/A) :

    Il est entré en jeu dans le temps additionnel.

    Mauricio Pochettino (6/10) :

    Il doit être extrêmement frustré par les buts encaissés par les États-Unis et par l'absence de but de son équipe. A-t-il appris suffisamment pour faciliter le processus de sélection de l'effectif ?