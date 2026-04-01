Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face au Portugal : Christian Pulisic et ses coéquipiers ont été dépassés, la différence de niveau s'est fait sentir lors de cette deuxième défaite consécutive

ATLANTA -- Après un week-end où l'on n'a cessé de parler d'intensité, l'équipe nationale masculine américaine s'est lancée dans la bataille avec fougue. L'engagement et la combativité n'ont pas manqué face au Portugal, surtout en début de match. Il y a certes eu des moments qui auront frustré Mauricio Pochettino, mais dans l'ensemble, il a obtenu en grande partie ce qu'il attendait.

Ce qui a manqué à l'équipe américaine mardi, ce sont des moments de véritable qualité. Le Portugal, lui, en a eu, et c'est ce qui a fait la différence dans cette victoire 2-0.

Bruno Fernandes, la superstar de Manchester United, a délivré les deux passes décisives. Trincao a su tirer le meilleur parti de la sienne en première mi-temps, profitant de tout l'espace que Fernandes lui avait ouvert pour ouvrir le score. Joao Felix a lui aussi saisi sa chance, punissant l'équipe américaine pour une défense catastrophique sur coup de pied arrêté par une superbe frappe depuis l'extérieur de la surface. Ces moments ont fait la différence, et tous deux laisseront l'équipe américaine frustrée.

Pour aggraver les choses, l'équipe américaine a eu ses propres occasions. Christian Pulisic, dont la série sans but reste un sujet de discussion, a eu quelques occasions de marquer. La star américaine en est désormais à huit sélections (534 minutes) sans marquer – sa plus longue période de disette en équipe nationale et la deuxième plus longue en termes de minutes.

D'autres joueurs ont également failli marquer. Malik Tillman a forcé le gardien à effectuer un arrêt dès le début du match. Weston McKennie, dans les premières minutes de la rencontre, a tiré à côté. Folarin Balogun, entré en cours de jeu, a lui aussi manqué le cadre.

Ce manque d'efficacité et de qualité est-il préoccupant à l'approche de la Coupe du monde ? Peut-être. Mais il s'agissait aussi d'une équipe du Portugal capable de prétendre au titre cet été. Elle allait forcément créer des moments de magie. Les États-Unis n'ont pas su en créer eux-mêmes – et c'est pourquoi ce match se solde par une nouvelle défaite par plusieurs buts d'écart face à une grande puissance européenne.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine depuis le Mercedes-Benz Stadium...