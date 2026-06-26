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Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face à la Turquie : Christian Pulisic fait son retour, Sebastian Berhalter et Auston Trusty se distinguent, mais un but en fin de match vient gâcher un début de rencontre parfait

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États-Unis
Coupe du monde
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Turquie vs États-Unis
Turquie

Christian Pulisic est revenu de blessure et Sebastian Berhalter s'est distingué, mais une équipe des États-Unis largement remaniée a concédé un but dans le temps additionnel, mettant fin au sans-faute de la Turquie en début de Coupe du monde.

INGLEWOOD, Californie — Ce n’était pas parfait, mais l’équipe nationale masculine des États-Unis était à deux doigts d’achever la phase de groupes de la Coupe du monde sans la moindre défaite. Elle avait même l’occasion d’engranger trois victoires pour la première fois de son histoire. Cependant, dans les tout derniers instants et alors qu’un joueur clé était touché par une blessure, la Turquie a arraché une victoire 3-2 in extremis.

Au final, ce revers n’altère guère l’essentiel : les États-Unis terminent en tête du groupe, tandis que la Turquie rentre chez elle. Les Turcs repartent toutefois le sourire aux lèvres, et les Américains aborderont les huitièmes de finale avec un moral légèrement ébranlé après avoir laissé filer un match nul sur pratiquement le dernier tir.

Après avoir buté sur leurs 62 premières occasions du tournoi, les Turcs ont enfin concrétisé face à une formation américaine largement remaniée. Les États-Unis n’ont pourtant jamais cédé, ouvrant le score puis répondant avec caractère pour égaliser et toucher du doigt le nul.

Dès les premières minutes, l’équipe américaine, qui alignait neuf nouveaux titulaires, semblait pourtant prête à prendre les devants. Auston Trusty a ouvert le score après seulement trois minutes, avant de foncer vers le banc pour célébrer un énième but précoce des États-Unis. Les deux premiers avaient été des csc, celui-ci était bien une action construite, une combinaison parfaite avec Sebastian Berhalter sur corner.

La Turquie a ensuite répliqué par deux fois. La première réalisation est l’œuvre de sa pépite Arda Güler, qui a profité d’une défense américaine trop passive à la 10e minute. Puis, à la 31e, la arrière-garde américaine a de nouveau cédé sous le pressing turc, offrant à Orkan Kokcu un but trop facile.

Les États-Unis sont revenus avec de meilleures intentions après la pause. La frappe splendide de Berhalter à la 49e a remis les deux équipes à égalité, puis Christian Pulisic est entré en jeu pour dynamiser l’attaque américaine. De retour de blessure, Pulisic s’est créé plusieurs occasions sans succès. Cette inefficacité a fini par coûter cher : alors que Trusty boitait suite à une entorse apparente de la cheville, Kaan Ayhan a surgi pour marquer à la 96^e minute et briser le cœur des Américains.

Malgré tout, la déception restera mesurée. Le sélectionneur Mauricio Pochettino retiendra la performance encourageante au vu des circonstances, même si elle n’a pas permis de prolonger la série d’invincibilité.

GOAL note les joueurs de l'USMNT de Los Angeles...

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Gardien de but et défense

    Matt Turner (6/10) :

    La défense l’a abandonné sur les deux buts, qui constituaient les seuls tirs cadrés de la Turquie en première période. Il est toutefois sorti de sa ligne en seconde mi-temps pour repousser une occasion dangereuse des Turcs.

    Auston Trusty (7/10) :

    Longtemps cantonné au rôle de second choix en sélection américaine, il a profité de sa chance jeudi, se créant même plusieurs occasions franches. En difficulté défensivement à un poste de latéral gauche peu familier, il a toutefois montré des signes encourageants. Reste à souhaiter que sa sortie en fin de match ne soit pas trop grave.

    Mark McKenzie (5/10) :

    Il s’est fait surprendre trop facilement sur la passe décisive du premier but et a ensuite vu son propre but refusé. Après un début de match hésitant, il a toutefois réussi à se remettre dans le match.

    Miles Robinson (5/10) :

    Il a été l’un des nombreux joueurs à ne pas s’être couverts de gloire sur le deuxième but de la Turquie. Il a voulu en faire un peu trop en tentant une touche au lieu de simplement se jeter dans la course. Il a toutefois effectué de nombreux dégagements.

    Joe Scally (6/10) :

    Il s’en est bien sorti. Le deuxième but a été marqué sur son côté, mais il a fait de son mieux compte tenu du nombre de joueurs turcs présents à ce moment-là.

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    Milieu de terrain

    Sebastian Berhalter (9/10) :

    Régulier et influent sur les coups de pied arrêtés, il a d’abord délivré une passe décisive pour ouvrir le score, avant de doubler la mise d’une frappe splendide. Entre-temps, il s’est également distingué comme le milieu le plus actif défensivement chez les États-Unis. Une performance de premier plan.

    Weston McKennie (7/10) :

    Dans la lignée de ses deux premiers matchs, il a réalisé de nombreuses actions de qualité, contribuant largement à la bonne image de l’équipe américaine depuis le début de la compétition.

    Gio Reyna (5/10) :

    S’il a multiplié les passes, aucune n’a véritablement créé de danger. Bien qu’il ait maintenu le tempo, il a manqué cette touche de créativité habituelle sous le maillot étoilé.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Tim Weah (4/10) :

    L’attaquant a rencontré des difficultés, notamment par rapport à ses standards habituels. Il s’est trop souvent retrouvé hors-jeu et n’a jamais vraiment semblé en mesure de prendre le dessus sur son défenseur. Le flanc gauche, où il se montre moins à l’aise, n’a tout simplement pas fonctionné.

    Brenden Aaronson (6/10) :

    Il a eu une occasion en or en deuxième mi-temps, qu’il a manquée. Dans l’ensemble, il s’est montré actif et plutôt à l’aise dans le dernier tiers, mais il lui a manqué cette touche de génie décisive.

    Ricardo Pepi (5/10) :

    Peu influent, il n’a pas réussi à se libérer des centraux turcs, qui l’ont largement neutralisé.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Christian Pulisic (8/10) :

    Il a immédiatement affiché toute sa classe. Il a vu un tir repoussé, a touché le poteau et a manqué de peu le cadre sur une autre occasion. Ce n’était pas sa meilleure performance ; si l’une de ces occasions avait abouti, cela aurait suffi. Reste qu’il a insufflé de la vie au match.

    Alex Zendejas (6/10) :

    Il a pris part à une action dangereuse, finalement signalée hors-jeu par l’arbitre.

    Alex Freeman (6/10) :

    Il s’est illustré à plusieurs reprises sur le côté droit.

    Sergino Dest (N/A) :

    N’a pratiquement pas touché le ballon.

    Malik Tillman (N/A) :

    N’est entré en jeu que quelques minutes en fin de match, alors que les États-Unis cherchaient à marquer le but de la victoire.

    Mauricio Pochettino (8/10) :

    Il n’a pas remporté la victoire, mais il peut se réjouir de la prestation de son équipe. Celle-ci a montré qu’elle était capable de prendre l’avantage, puis de remonter au score. Il y a de nombreuses raisons d’être optimiste alors que les États-Unis continuent de progresser.

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