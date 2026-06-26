Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face à la Turquie : Christian Pulisic fait son retour, Sebastian Berhalter et Auston Trusty se distinguent, mais un but en fin de match vient gâcher un début de rencontre parfait

INGLEWOOD, Californie — Ce n’était pas parfait, mais l’équipe nationale masculine des États-Unis était à deux doigts d’achever la phase de groupes de la Coupe du monde sans la moindre défaite. Elle avait même l’occasion d’engranger trois victoires pour la première fois de son histoire. Cependant, dans les tout derniers instants et alors qu’un joueur clé était touché par une blessure, la Turquie a arraché une victoire 3-2 in extremis.

Au final, ce revers n’altère guère l’essentiel : les États-Unis terminent en tête du groupe, tandis que la Turquie rentre chez elle. Les Turcs repartent toutefois le sourire aux lèvres, et les Américains aborderont les huitièmes de finale avec un moral légèrement ébranlé après avoir laissé filer un match nul sur pratiquement le dernier tir.

Après avoir buté sur leurs 62 premières occasions du tournoi, les Turcs ont enfin concrétisé face à une formation américaine largement remaniée. Les États-Unis n’ont pourtant jamais cédé, ouvrant le score puis répondant avec caractère pour égaliser et toucher du doigt le nul.

Dès les premières minutes, l’équipe américaine, qui alignait neuf nouveaux titulaires, semblait pourtant prête à prendre les devants. Auston Trusty a ouvert le score après seulement trois minutes, avant de foncer vers le banc pour célébrer un énième but précoce des États-Unis. Les deux premiers avaient été des csc, celui-ci était bien une action construite, une combinaison parfaite avec Sebastian Berhalter sur corner.

La Turquie a ensuite répliqué par deux fois. La première réalisation est l’œuvre de sa pépite Arda Güler, qui a profité d’une défense américaine trop passive à la 10e minute. Puis, à la 31e, la arrière-garde américaine a de nouveau cédé sous le pressing turc, offrant à Orkan Kokcu un but trop facile.

Les États-Unis sont revenus avec de meilleures intentions après la pause. La frappe splendide de Berhalter à la 49e a remis les deux équipes à égalité, puis Christian Pulisic est entré en jeu pour dynamiser l’attaque américaine. De retour de blessure, Pulisic s’est créé plusieurs occasions sans succès. Cette inefficacité a fini par coûter cher : alors que Trusty boitait suite à une entorse apparente de la cheville, Kaan Ayhan a surgi pour marquer à la 96^e minute et briser le cœur des Américains.

Malgré tout, la déception restera mesurée. Le sélectionneur Mauricio Pochettino retiendra la performance encourageante au vu des circonstances, même si elle n’a pas permis de prolonger la série d’invincibilité.

GOAL note les joueurs de l'USMNT de Los Angeles...