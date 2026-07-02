Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face à la Bosnie-Herzégovine : Malik Tillman sauve les meubles et propulse les États-Unis en huitièmes de finale, malgré l'exclusion controversée de Folarin Balogun

SANTA CLARA, Californie --- L'équipe nationale masculine des États-Unis avait désespérément besoin de souffler. Elle a finalement été ovationnée. En infériorité numérique, mais toujours devant au score, elle s'accrochait à ses derniers espoirs dans le tournoi. C'est alors que Malik Tillman a pris ses responsabilités, offrant au pays une raison de souffler et de célébrer.

Son coup franc a scellé une victoire légendaire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine, offrant aux États-Unis leur premier succès en phase à élimination directe depuis 24 ans. Le parcours n’a toutefois pas été de tout repos. Menant grâce à un but de Folarin Balogun, les Américains semblaient se diriger vers une victoire aisée.

Menant d’un but grâce à la finition de Folarin Balogun, l’équipe nationale américaine semblait se diriger vers une nouvelle victoire aisée. Puis, soudain, Balogun a reçu un carton rouge direct à la 64e minute après consultation du VAR. La décision était pour le moins controversée, l’attaquant américain étant expulsé pour avoir marché sur la cheville du défenseur Tarik Muharemovic. À partir de là, l’équipe nationale américaine a dû puiser dans ses réserves, et c’est ce qu’elle a fait. Finalement, la solution est venue.

La solution est venue du pied de Tillman, qui a transformé un coup franc enroulé 18 minutes après l’exclusion. Les célébrations ont été à la hauteur de l’enjeu : joueurs et supporters ont poussé un cri qui tenait autant du soulagement que de la liesse.

Mission accomplie, même si la manière a laissé à désirer. L’absence de Balogun pour le prochain match face à la Belgique sera un coup dur, mais c’est un problème pour plus tard. Après l’expulsion de l’attaquant, l’objectif était de tenir, et grâce à trente minutes de détermination, les États-Unis ont réussi leur pari.

GOAL note les joueurs de l’équipe nationale américaine à Santa Clara…