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Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l’équipe nationale américaine face à la Bosnie-Herzégovine : Malik Tillman sauve les meubles, et les États-Unis, malgré l’exclusion controversée de Folarin Balogun, se hissent en huitièmes de finale de la Coupe du monde

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États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine

Le match des 32^(es) de finale de mercredi a constitué un défi que l'équipe nationale américaine n'aurait jamais souhaité affronter, mais elle a fait ce qu'il fallait pour quitter la région de la baie de San Francisco et rester en lice dans la compétition.

SANTA CLARA, Californie --- L'équipe nationale masculine des États-Unis avait désespérément besoin de souffler. Elle a finalement été ovationnée. En infériorité numérique, mais toujours devant au score, elle s'accrochait à ses derniers espoirs dans le tournoi. C'est alors que Malik Tillman a pris ses responsabilités, offrant au pays une raison de souffler et de célébrer.

Son coup franc a scellé une victoire légendaire (2-0) face à la Bosnie-Herzégovine, offrant aux États-Unis leur première qualification en phase à élimination directe depuis 24 ans. Le parcours n’a toutefois pas été sans embûches.

Menant d’un but grâce à la finition de Folarin Balogun, l’équipe nationale américaine semblait se diriger vers une nouvelle victoire aisée. Puis, soudain, Balogun a reçu un carton rouge direct à la 64e minute après consultation du VAR. La décision a été pour le moins controversée, puisque la star américaine a été expulsée pour avoir marché sur la cheville du défenseur Tarik Muharemovic. À partir de là, l’équipe nationale américaine a dû puiser dans ses réserves, et c’est ce qu’elle a fait. Finalement, la solution est venue.

La solution est venue du pied de Tillman, qui a transformé un coup franc enroulé 18 minutes après l’exclusion. Les célébrations ont été à la hauteur de l’enjeu : joueurs et supporters ont poussé un cri qui tenait autant du soulagement que de la liesse.

Mission accomplie, même si la manière a laissé à désirer. L’absence de Balogun pour le prochain match face à la Belgique sera un coup dur, mais c’est un problème pour plus tard. Dès son expulsion, l’objectif était de tenir, et grâce à trente minutes de détermination, les États-Unis y sont parvenus.

GOAL note les joueurs de l’équipe nationale américaine à Santa Clara…

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Matt Freese (7/10) :

    Il a dû intervenir à plusieurs reprises en première période, notamment sur une tentative d’« Olimpico ». Il s’est montré suffisamment solide lorsque l’équipe nationale américaine avait besoin de lui, effectuant les trois arrêts qu’il devait réaliser.

    Antonee Robinson (7/10) :

    Il a connu un moment de grande tension en première mi-temps, mais cela n’a finalement rien donné. Il s’est illustré à gauche, mais l’équipe nationale américaine a de nouveau privilégié le côté droit.

    Tim Ream (8/10) :

    D’un calme à toute épreuve, il a sorti l’équipe nationale américaine d’une ou deux situations délicates en début de match avant d’apporter une sérénité incroyable en deuxième mi-temps. Un leadership remarquable de la part de ce vétéran rusé.

    Chris Richards (8/10) :

    Tout comme Ream, Richards s'est montré impressionnant, en particulier dans les duels aériens face à une sélection bosnienne imposante et physique. Un combat loin d'être facile, qu'il a néanmoins remporté.

    Alex Freeman (7/10) :

    Il a été très souvent en possession du ballon et a généralement pris les bonnes décisions. Belle maîtrise de la part du plus jeune joueur de l'équipe nationale américaine.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Tyler Adams (7/10) :

    Il a contribué à l'ouverture du score de Balogun grâce à une belle déviation. Un atout supplémentaire, compte tenu de tout ce qu'il apporte également sans ballon.

    Weston McKennie (7/10) :

    Actif et énergique, comme toujours. Une nouvelle prestation à la hauteur de ce joueur qui s'est illustré tout au long de l'été.

    Malik Tillman (9/10) :

    Bien qu’il n’obtienne pas l’assist officiel – le ballon ayant circulé dans la surface comme une bille de flipper –, c’est bien lui qui a initié l’action menant au but de Balogun. Il a ensuite scellé la victoire d’un coup franc somptueux. Un match référence pour un joueur qui commence enfin à récolter la reconnaissance qu’il mérite.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Christian Pulisic (6/10) :

    Il s'est souvent projeté vers l'avant, mais sans véritable efficacité. Il s'est ensuite retrouvé isolé en deuxième mi-temps après la sortie de Balogun. Malchanceux de voir son but annulé pour hors-jeu.

    Sergino Dest (6/10) :

    Il a de nouveau bien combiné avec McKennie sur le côté droit, mais sans atteindre le niveau affiché face à l’Australie. Il aurait pu être un peu plus efficace dans le dernier tiers.

    Folarin Balogun (7/10) :

    Un match fantastique terni par un carton rouge aussi sévère qu’injustifié. Dommage pour un joueur qui semblait capable de faire la différence.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Sebastian Berhalter (6/10) :

    Un remplacement logique compte tenu de la situation. Il a fait ce qu'il fallait : courir.

    Ricardo Pepi (7/10) :

    Il connaissait son rôle : jouer en appui et conserver le ballon. Mission accomplie avec brio.

    Gio Reyna (N/A) :

    Il est entré en jeu dans le temps additionnel.

    Mauricio Pochettino (8/10) :

    Son plan de jeu était parfaitement adapté, même après l’exclusion de Balogun. Il est resté calme et a fait confiance à ses stars pour trouver des solutions. Le choix était judicieux.