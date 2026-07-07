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Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l’équipe nationale américaine face à la Belgique : une avalanche d’erreurs a eu raison des États-Unis, dont le parcours en Coupe du monde s’est achevé de manière à la fois choquante et familière

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États-Unis
Coupe du monde
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique

Après avoir bâti une solide réputation tout au long de l’été, les États-Unis ont vu leurs efforts anéantis par leur pire performance de cette Coupe du monde.

SEATTLE — Le parcours de l’équipe nationale masculine des États-Unis n’a pas pris fin brutalement, mais s’est érodé par à-coups. Il s’est conclu lundi à Seattle, s’effilochant lentement mais sûrement, à rebours de tout ce que nous avions observé jusqu’alors.

La défaite 4-1 face à la Belgique en huitièmes de finale n’avait rien à voir avec les quatre sorties précédentes. Dans les précédentes rencontres, l’équipe américaine débordait d’énergie ; ici, elle semblait à plat. Surtout, elle avait alors joué un football quasi sans faute. Cette fois, les erreurs se sont multipliées.

Dès l’entame, un dégagement raté d’Alex Freeman a permis à Nicolas Raskin de s’infiltrer et de servir Charles De Ketelaere, qui a ouvert le score dès la 9^e minute.

À peine l’USMNT avait-elle égalisé sur un coup franc de Malik Tillman (31^e) que De Ketelaere, surgissant au-dessus de Tim Ream, redonnait l’avantage aux siens d’une tête puissante. Même après la pause, malgré un sursaut américain, la Belgique maintenait la pression et alourdissait le score : une erreur grossière de Matt Freese offrait à Hans Vanaken une occasion en or qu’il ne manquait pas. Le coup de grâce de Romelu Lukaku dans le temps additionnel n’était donc guère plus qu’une formalité, puisqu’il a porté le score à 4-1.

Tout a semblé se dérégler pour l’équipe nationale américaine. La prestation a été terne, malgré le soutien du public de Seattle. Christian Pulisic s’est démené, parfois à l’excès, mais il était loin de son meilleur niveau avant que une blessure ne mette prématurément fin à son match. Sergino Dest a livré son pire match du tournoi, tandis que la défense et le gardien Matt Freese, pointés du doigt depuis longtemps, ont offert des munitions aux détracteurs. Les remplaçants n’ont guère apporté, d’autant que la plupart sont entrés après que les erreurs aient déjà scellé le sort de la rencontre.

Pour les États-Unis, c’était le scénario cauchemar. Après des semaines passées à conquérir les cœurs et 24 heures dans le rôle du grand méchant de la Coupe du monde, tout, pour le dire simplement, s’est effondré. Dans les heures et les jours à venir, il y aura des explications et des discussions sur les raisons de cet échec. Ce jour-là, seul le score importait. Insuffisant, il a suffi pour que cette Coupe du monde échoue à répondre aux attentes. Malgré les promesses affichées en phase de groupes puis au tour suivant, l’équipe s’est à nouveau effondrée en huitièmes, suivant un scénario familier : un adversaire européen de premier plan, un but cruel et un écart de niveau flagrant.

Sévère ? Oui, mais ce lundi a rappelé une fois de plus que les Coupes du monde sont dures, impitoyables et, dans le cas de ce match, qu’elles peuvent se jouer en un instant ou s’éteindre lentement, ponctuées de trop nombreux moments douloureux.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine de Seattle...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Matt Freese (4/10) :

    Il a été le meilleur joueur de l’équipe nationale américaine en première mi-temps, mais a ensuite commis une erreur fatale en seconde période. Cette erreur a de fait scellé le sort du match.

    Antonee Robinson (5/10) :

    Il n’est jamais entré dans le match. Il s’est bien débrouillé en défense, mais a été bien trop discret en attaque.

    Tim Ream (4/10) :

    Il s'est d'abord fait surprendre sur l'ouverture du score avant d'être dominé sur le deuxième but. Un adieu difficile pour un joueur qui, jusqu'alors, avait affiché un niveau solide.

    Chris Richards (4/10) :

    Le meilleur des deux centraux jusqu’à sa perte de balle sur le dernier but. Un détail sans conséquence… mais qui compte.

    Alex Freeman (6/10) :

    Il aurait pu dégager de la tête sur le premier but et n’a pas réussi à fermer l’angle sur le deuxième. Il a toutefois bien résisté au pressing belge, clairement déclenché par ses interventions balle au pied.

    • Publicité
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Tyler Adams (6/10) :

    Il a affiché une colère noire alors que tout s’effondrait autour de lui. Il a donné le maximum, mais n’a pas pu masquer le chaos ambiant.

    Weston McKennie (6/10) :

    Comme la plupart de ses coéquipiers, il a livré son plus mauvais match du tournoi, sans jamais mettre en difficulté la Belgique, que ce soit offensivement ou défensivement.

    Malik Tillman (6/10) :

    Il a marqué, mais, dans les faits, il n’a pas fait grand-chose d’autre. Il n’a pas touché le ballon aussi souvent que les États-Unis l’auraient souhaité.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Christian Pulisic (4/10) :

    Un match où tout a mal tourné : son instinct l’a trahi en première période, puis son physique l’a lâché en seconde, l’obligeant à sortir prématurément.

    Sergino Dest (3/10) :

    Très en retrait par rapport au niveau requis. Il n’a pas réussi à dégager sur le premier but, s’est fait battre sur le centre du deuxième, et n’a rien apporté en attaque. Un mauvais match de sa part, et il a été remplacé à juste titre à la mi-temps.

    Folarin Balogun (5/10) :

    Après la polémique sur sa sélection, il n’a pas vraiment pesé. Une demi-occasion en première période, mais sa frappe a filé bien au-dessus de la barre.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Gio Reyna (6/10) :

    Un changement indispensable à la mi-temps. Il a fait preuve d'un certain sang-froid avec le ballon, ce qui a aidé, mais cela n'a pas suffi, loin s'en faut.

    Sebastian Berhalter (6/10) :

    Il a failli ouvrir le score d’une frappe fulgurante des vingt mètres ; on ne peut s’empêcher de penser que le match aurait pu basculer si le ballon avait frôlé le poteau de quelques centimètres.

    Ricardo Pepi (5/10) :

    Un changement prometteur, mais pas vraiment efficace.

    Haji Wright (N/A) :

    Il n’a pas eu assez de temps pour peser sur le match.

    Max Arfsten (N/A) :

    Ses premières minutes en Coupe du monde. Ça ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité.

    Mauricio Pochettino (4/10) :

    Les buts sont nés d’erreurs individuelles, mais l’équipe américaine a été dominée dans presque tous les compartiments du jeu. Le rendez-vous était-il trop grand pour eux ? On peut le comprendre, mais c’est bien à Pochettino qu’il revenait de les préparer pour cet instant.