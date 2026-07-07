SEATTLE — Le parcours de l’équipe nationale masculine des États-Unis n’a pas pris fin brutalement, mais s’est érodé par à-coups. Il s’est conclu lundi à Seattle, s’effilochant lentement mais sûrement, à rebours de tout ce que nous avions observé jusqu’alors.

La défaite 4-1 face à la Belgique en huitièmes de finale n’avait rien à voir avec les quatre sorties précédentes. Dans les précédentes rencontres, l’équipe américaine débordait d’énergie ; ici, elle semblait à plat. Surtout, elle avait alors joué un football quasi sans faute. Cette fois, les erreurs se sont multipliées.

Dès l’entame, un dégagement raté d’Alex Freeman a permis à Nicolas Raskin de s’infiltrer et de servir Charles De Ketelaere, qui a ouvert le score dès la 9^e minute.

À peine l’USMNT avait-elle égalisé sur un coup franc de Malik Tillman (31^e) que De Ketelaere, surgissant au-dessus de Tim Ream, redonnait l’avantage aux siens d’une tête puissante. Même après la pause, malgré un sursaut américain, la Belgique maintenait la pression et alourdissait le score : une erreur grossière de Matt Freese offrait à Hans Vanaken une occasion en or qu’il ne manquait pas. Le coup de grâce de Romelu Lukaku dans le temps additionnel n’était donc guère plus qu’une formalité, puisqu’il a porté le score à 4-1.

Tout a semblé se dérégler pour l’équipe nationale américaine. La prestation a été terne, malgré le soutien du public de Seattle. Christian Pulisic s’est démené, parfois à l’excès, mais il était loin de son meilleur niveau avant que une blessure ne mette prématurément fin à son match. Sergino Dest a livré son pire match du tournoi, tandis que la défense et le gardien Matt Freese, pointés du doigt depuis longtemps, ont offert des munitions aux détracteurs. Les remplaçants n’ont guère apporté, d’autant que la plupart sont entrés après que les erreurs aient déjà scellé le sort de la rencontre.

Pour les États-Unis, c’était le scénario cauchemar. Après des semaines passées à conquérir les cœurs et 24 heures dans le rôle du grand méchant de la Coupe du monde, tout, pour le dire simplement, s’est effondré. Dans les heures et les jours à venir, il y aura des explications et des discussions sur les raisons de cet échec. Ce jour-là, seul le score importait. Insuffisant, il a suffi pour que cette Coupe du monde échoue à répondre aux attentes. Malgré les promesses affichées en phase de groupes puis au tour suivant, l’équipe s’est à nouveau effondrée en huitièmes, suivant un scénario familier : un adversaire européen de premier plan, un but cruel et un écart de niveau flagrant.

Sévère ? Oui, mais ce lundi a rappelé une fois de plus que les Coupes du monde sont dures, impitoyables et, dans le cas de ce match, qu’elles peuvent se jouer en un instant ou s’éteindre lentement, ponctuées de trop nombreux moments douloureux.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine de Seattle...