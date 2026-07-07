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Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l’équipe nationale américaine face à la Belgique : Christian Pulisic, Sergino Dest et Matt Freese parmi les plus en difficulté alors que la Coupe du monde s’achève sur une nouvelle élimination en huitièmes de finale

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États-Unis
Coupe du monde
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États-Unis vs Belgique
Belgique

Après avoir bâti un capital de sympathie tout l’été, les États-Unis ont vu cet élan s’effondrer lors de leur pire prestation de la Coupe du monde.

SEATTLE — Le parcours de l’équipe nationale masculine des États-Unis n’a pas pris fin brutalement, mais s’est érodé par à-coups. Il s’est conclu lundi à Seattle, s’effilochant lentement puis irrémédiablement, à rebours de tout ce que nous avions observé jusqu’alors.

La défaite 4-1 concédée face à la Belgique en huitièmes de finale n’avait rien à voir avec les quatre sorties précédentes. Dans les précédentes rencontres, l’équipe américaine avait fait preuve d’une énergie débordante ; cette fois, elle semblait à plat. Surtout, elle avait alors joué un football quasi sans faute. Là, les erreurs se sont multipliées.

Dès l’entame, un dégagement manqué d’Alex Freeman a permis à Nicolas Raskin de s’infiltrer et de servir Charles De Ketelaere, qui a ouvert le score dès la 9^e minute.

À peine l’USMNT avait-elle égalisé sur un coup franc de Malik Tillman (31^e) que De Ketelaere repiquait dans l’autre surface, lobant Tim Ream d’une tête puissante pour redonner l’avantage aux siens. Même après la pause, malgré un sursaut américain, la Belgique a maintenu la pression et a inscrit un troisième but sur une erreur grossière de Matt Freese, offrant à Hans Vanaken une cage vide. Le coup de grâce de Romelu Lukaku dans le temps additionnel n’était donc guère plus qu’une formalité, puisqu’il a porté le score à 4-1.

Tout a semblé se dérégler pour l’équipe nationale américaine. La prestation est restée terne, malgré le soutien bruyant du public de Seattle. Christian Pulisic s’est dépensé sans compter, parfois à l’excès, mais il était loin de son meilleur niveau avant que une blessure ne mette prématurément fin à son match. Sergino Dest a livré sa pire performance du tournoi, tandis que la défense et le gardien Matt Freese, pointés du doigt depuis longtemps, ont offert des munitions aux détracteurs. Les remplaçants n’ont guère apporté, même s’ils sont entrés en jeu après que les erreurs eurent déjà scellé le sort de la rencontre.

Pour les États-Unis, c’était le scénario cauchemar. Après des semaines à conquérir les cœurs, puis 24 heures dans la peau du grand méchant de la Coupe du monde, tout, en somme, s’est effondré. Dans les heures et les jours à venir, analyses et explications tenteront d’éclairer les raisons de cet échec. Ce jour-là, seul le score importait. Insuffisant, il a suffi pour rappeler que cette Coupe du monde ne l’était pas non plus. Malgré les promesses affichées en phase de groupes puis au tour suivant, l’équipe s’est à nouveau effondrée en huitièmes, selon un scénario familier : un adversaire européen de premier plan, un but cruel et un écart de niveau par ailleurs considérable.

Sévère ? Oui, mais ce lundi a rappelé une fois de plus que les Coupes du monde sont dures, impitoyables et, dans le cas de ce match, qu’elles peuvent se jouer en un instant ou s’éteindre lentement, avec trop de moments douloureux en cours de route.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine à Seattle...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Matt Freese (4/10) :

    Il a été le meilleur joueur de l’équipe nationale américaine en première mi-temps, mais a ensuite commis une erreur fatale en seconde période. Cette erreur a de fait scellé le sort du match.

    Antonee Robinson (5/10) :

    Il n’est jamais entré dans le match. Il s’est bien débrouillé en défense, mais a été bien trop discret en attaque.

    Tim Ream (4/10) :

    Il s'est fait surprendre sur le premier but puis a été dominé sur le deuxième. Un adieu difficile pour un joueur qui, jusqu'alors, avait si bien joué.

    Chris Richards (4/10) :

    Le meilleur des deux centraux jusqu’à sa perte de balle décisive sur le dernier but : un détail sans conséquence… mais qui en avait.

    Alex Freeman (6/10) :

    Il aurait pu dégager de la tête sur le premier but et n’a pas réussi à fermer l’angle sur le deuxième. Il a toutefois bien résisté au pressing belge, clairement déclenché par ses interventions balle au pied.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Tyler Adams (6/10) :

    Il a affiché une colère noire alors que tout s’effondrait autour de lui. Il a donné le maximum, sans pouvoir masquer le désordre ambiant.

    Weston McKennie (6/10) :

    Comme la plupart de ses coéquipiers, il a livré son plus mauvais match du tournoi, sans jamais mettre en difficulté la Belgique, que ce soit offensivement ou défensivement.

    Malik Tillman (6/10) :

    Il a certes marqué, mais il n’a guère pesé par ailleurs. Il n’a pas été suffisamment impliqué dans le jeu au goût des États-Unis.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Christian Pulisic (4/10) :

    Un match où tout a mal tourné : son instinct l’a trahi en première période, puis son physique l’a lâché en seconde, l’obligeant à quitter ses partenaires plus tôt que prévu.

    Sergino Dest (3/10) :

    Très en retrait par rapport au niveau requis. Il n’a pas réussi à dégager sur le premier but, s’est fait battre sur le centre du deuxième, et n’a rien apporté en attaque. Un mauvais match de sa part, et il a été remplacé à juste titre à la mi-temps.

    Folarin Balogun (5/10) :

    Après la polémique sur sa sélection, il n’a pas vraiment pesé. Il s’est créé une demi-occasion en première période, mais sa frappe a filé bien au-dessus de la barre.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Gio Reyna (6/10) :

    Un changement indispensable à la mi-temps. Il a fait preuve d'un certain sang-froid avec le ballon, ce qui a aidé, mais cela n'a pas suffi, loin s'en faut.

    Sebastian Berhalter (6/10) :

    Il a failli ouvrir le score d’une frappe fulgurante des vingt mètres ; on ne peut s’empêcher de penser que le match aurait pu basculer si le ballon avait frôlé le cadre plutôt que de passer à côté.

    Ricardo Pepi (5/10) :

    Un changement prometteur, mais pas vraiment efficace.

    Haji Wright (N/A) :

    Il n’a pas eu assez de temps pour peser sur le match.

    Max Arfsten (N/A) :

    Ses premières minutes en Coupe du monde. Ça ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité.

    Mauricio Pochettino (4/10) :

    Les buts sont nés d’erreurs individuelles, mais l’équipe américaine a été dominée dans presque tous les compartiments du jeu. Le rendez-vous était-il trop grand pour elle ? On peut le comprendre, mais c’est bien à Pochettino qu’il revenait de la préparer.

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