Notes des joueurs de l’équipe nationale américaine face à la Belgique : Christian Pulisic, Sergino Dest et Matt Freese parmi les plus en difficulté alors que la Coupe du monde s’achève sur une nouvelle élimination en huitièmes de finale

SEATTLE — Le parcours de l’équipe nationale masculine des États-Unis n’a pas pris fin brutalement, mais s’est érodé par à-coups. Il s’est conclu lundi à Seattle, s’effilochant lentement puis irrémédiablement, à rebours de tout ce que nous avions observé jusqu’alors.

La défaite 4-1 concédée face à la Belgique en huitièmes de finale n’avait rien à voir avec les quatre sorties précédentes. Dans les précédentes rencontres, l’équipe américaine avait fait preuve d’une énergie débordante ; cette fois, elle semblait à plat. Surtout, elle avait alors joué un football quasi sans faute. Là, les erreurs se sont multipliées.

Dès l’entame, un dégagement manqué d’Alex Freeman a permis à Nicolas Raskin de s’infiltrer et de servir Charles De Ketelaere, qui a ouvert le score dès la 9^e minute.

À peine l’USMNT avait-elle égalisé sur un coup franc de Malik Tillman (31^e) que De Ketelaere repiquait dans l’autre surface, lobant Tim Ream d’une tête puissante pour redonner l’avantage aux siens. Même après la pause, malgré un sursaut américain, la Belgique a maintenu la pression et a inscrit un troisième but sur une erreur grossière de Matt Freese, offrant à Hans Vanaken une cage vide. Le coup de grâce de Romelu Lukaku dans le temps additionnel n’était donc guère plus qu’une formalité, puisqu’il a porté le score à 4-1.

Tout a semblé se dérégler pour l’équipe nationale américaine. La prestation est restée terne, malgré le soutien bruyant du public de Seattle. Christian Pulisic s’est dépensé sans compter, parfois à l’excès, mais il était loin de son meilleur niveau avant que une blessure ne mette prématurément fin à son match. Sergino Dest a livré sa pire performance du tournoi, tandis que la défense et le gardien Matt Freese, pointés du doigt depuis longtemps, ont offert des munitions aux détracteurs. Les remplaçants n’ont guère apporté, même s’ils sont entrés en jeu après que les erreurs eurent déjà scellé le sort de la rencontre.

Pour les États-Unis, c’était le scénario cauchemar. Après des semaines à conquérir les cœurs, puis 24 heures dans la peau du grand méchant de la Coupe du monde, tout, en somme, s’est effondré. Dans les heures et les jours à venir, analyses et explications tenteront d’éclairer les raisons de cet échec. Ce jour-là, seul le score importait. Insuffisant, il a suffi pour rappeler que cette Coupe du monde ne l’était pas non plus. Malgré les promesses affichées en phase de groupes puis au tour suivant, l’équipe s’est à nouveau effondrée en huitièmes, selon un scénario familier : un adversaire européen de premier plan, un but cruel et un écart de niveau par ailleurs considérable.

Sévère ? Oui, mais ce lundi a rappelé une fois de plus que les Coupes du monde sont dures, impitoyables et, dans le cas de ce match, qu’elles peuvent se jouer en un instant ou s’éteindre lentement, avec trop de moments douloureux en cours de route.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine à Seattle...