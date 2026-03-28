Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face à la Belgique : après un début de match prometteur, les Américains ont été écrasés par des Diables Rouges déchaînés lors d'une deuxième mi-temps catastrophique

ATLANTA -- Pendant 45 minutes, l'optimisme était de mise pour l'équipe nationale masculine américaine. Elle menait le jeu, tenait tête à la Belgique et, à ce moment-là, avait le dessus. Weston McKennie avait marqué son but, la défense de l'équipe nationale américaine tenait bon, et tout allait pour le mieux pour les hommes de Mauricio Pochettino.

Puis tout s'est effondré.

Ce qui n'était au départ qu'un petit accroc s'est transformé en un effondrement total, qui donnera matière à réflexion à Pochettino et à l'équipe nationale américaine alors qu'ils se préparent à affronter des équipes similaires lors des prochains matchs.

Au final, le match s'est terminé sur un score de 5-2 en faveur de la Belgique, et ce résultat était mérité. Après avoir réduit l'écart juste avant la mi-temps grâce à un tir lointain de Zeno Debast, les Belges ont fait mal à l'équipe américaine tout au long de la seconde mi-temps. S'il y avait une façon de concéder un but, l'équipe américaine trouvait généralement le moyen de le faire : marquage manqué, penalty, superbes frappes enroulées au second poteau. Il y avait un but pour tout le monde, et ils venaient tous du côté belge du terrain.

Dodi Lukebakio en a inscrit deux : entré en jeu, il a envoyé un tir enroulé à la 68e minute pour le quatrième but de la Belgique, avant d'ajouter la cerise sur le gâteau avec une frappe décisive à la 82e minute. Amadou Onana et Charles De Ketelaere se sont eux aussi joints à la fête, le premier expédiant un tir puissant à longue distance alors que le second a marqué sur penalty six minutes plus tard. Ces deux buts ont véritablement scellé la capitulation de l'équipe américaine, les réalisations de Lukebakio transformant ce qui n'était qu'une humiliation en une véritable gaffe.

Heureusement pour l'équipe américaine, Patrick Agyemang était là pour terminer la journée sur une note quelque peu positive, en marquant en fin de match pour embellir un peu le score. Mais il n'y a pas vraiment de quoi enjoliver les choses : ce fut une journée difficile pour l'équipe américaine, qui a ravivé certaines des craintes qui ont marqué une grande partie de l'année 2025.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine au Mercedes-Benz Stadium...