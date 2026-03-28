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Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face à la Belgique : après un début de match prometteur, les Américains ont été écrasés par des Diables Rouges déchaînés lors d'une deuxième mi-temps catastrophique

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Les États-Unis ont montré de réels points positifs au cours des 45 premières minutes, mais la seconde mi-temps a mis en évidence de nombreuses sources d'inquiétude pour l'équipe de Mauricio Pochettino

ATLANTA -- Pendant 45 minutes, l'optimisme était de mise pour l'équipe nationale masculine américaine. Elle menait le jeu, tenait tête à la Belgique et, à ce moment-là, avait le dessus. Weston McKennie avait marqué son but, la défense de l'équipe nationale américaine tenait bon, et tout allait pour le mieux pour les hommes de Mauricio Pochettino.

Puis tout s'est effondré. 

Ce qui n'était au départ qu'un petit accroc s'est transformé en un effondrement total, qui donnera matière à réflexion à Pochettino et à l'équipe nationale américaine alors qu'ils se préparent à affronter des équipes similaires lors des prochains matchs.

Au final, le match s'est terminé sur un score de 5-2 en faveur de la Belgique, et ce résultat était mérité. Après avoir réduit l'écart juste avant la mi-temps grâce à un tir lointain de Zeno Debast, les Belges ont fait mal à l'équipe américaine tout au long de la seconde mi-temps. S'il y avait une façon de concéder un but, l'équipe américaine trouvait généralement le moyen de le faire : marquage manqué, penalty, superbes frappes enroulées au second poteau. Il y avait un but pour tout le monde, et ils venaient tous du côté belge du terrain.

Dodi Lukebakio en a inscrit deux : entré en jeu, il a envoyé un tir enroulé à la 68e minute pour le quatrième but de la Belgique, avant d'ajouter la cerise sur le gâteau avec une frappe décisive à la 82e minute. Amadou Onana et Charles De Ketelaere se sont eux aussi joints à la fête, le premier expédiant un tir puissant à longue distance alors que le second a marqué sur penalty six minutes plus tard. Ces deux buts ont véritablement scellé la capitulation de l'équipe américaine, les réalisations de Lukebakio transformant ce qui n'était qu'une humiliation en une véritable gaffe.

Heureusement pour l'équipe américaine, Patrick Agyemang était là pour terminer la journée sur une note quelque peu positive, en marquant en fin de match pour embellir un peu le score. Mais il n'y a pas vraiment de quoi enjoliver les choses : ce fut une journée difficile pour l'équipe américaine, qui a ravivé certaines des craintes qui ont marqué une grande partie de l'année 2025.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine au Mercedes-Benz Stadium...

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Matt Turner (4/10) :

    On ne peut pas lui reprocher le premier but de la Belgique, et il n'aurait pas pu faire grand-chose sur les autres non plus. Il a réalisé quelques bons arrêts, mais une journée où l'on encaisse cinq buts n'est jamais une bonne journée.

    Antonee Robinson (7/10) :

    Son retour dans l'équipe fait toute la différence. Il a tenté un tir en début de match, puis a délivré l'assist sur le premier but. On voit clairement à quel point cette équipe est meilleure quand il est sur le terrain.

    Tim Ream (4/10) :

    Coup dur avec cette décision pour une main. Il n'a jamais vraiment été pris à défaut en contre-attaque comme on aurait pu le craindre, compte tenu des inquiétudes à son sujet, mais il aurait certainement pu faire mieux sur tous les autres aspects du jeu.

    Mark McKenzie (5/10) :

    Il a laissé trop d'espace à Doku sur le deuxième but de la Belgique, même si beaucoup auraient pu faire mieux sur cette action. En dehors de cela, il s'en est relativement bien sorti.

    Tim Weah (5/10) :

    Il s'est fait malmener à plusieurs reprises par Doku, mais cela arriverait à la plupart des arrières latéraux, sans parler d'un ailier reconverti en arrière latéral. Il y avait un compromis évident à ce poste, car Pochettino voulait qu'il soit offensif malgré les inquiétudes défensives. Contre n'importe qui d'autre que Doku, cela aurait peut-être mieux fonctionné.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Johnny Cardoso (7/10) :

    Une bien meilleure performance de la part du milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Cela ne fera pas taire les critiques, mais cela les calmera certainement un peu après quelques bons moments, notamment lors des contre-attaques belges.

    Tanner Tessmann (6/10) :

    Assez solide, il a bien contribué à éteindre quelques incendies. Ce n'est pas une performance qui va faire sensation, mais elle a apporté une preuve supplémentaire qu'il est capable de s'imposer comme milieu défensif à haut niveau.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Attaque

    Malik Tillman (6/10) :

    On pouvait lire la panique sur son visage alors qu'il tentait de contrer le deuxième but de la Belgique. Il a bien combiné et s'est montré à plusieurs reprises dangereux en attaque, mais il n'a pas été assez dynamique.

    Weston McKennie (8/10) :

    Il a multiplié les occasions tout au long de la première mi-temps avant de finalement ouvrir le score. On peut dire sans risque de se tromper que sa bonne forme a traversé l'Atlantique.

    Christian Pulisic (5/10) :

    Il a eu quelques bons moments balle au pied, mais absolument aucun résultat concret. Il doit être frustré de ne pas avoir mis le gardien davantage à l'épreuve.

    Folarin Balogun (5/10) :

    Il a bien exploité les espaces, mais n'a pas beaucoup touché le ballon. Il s'est donc montré assez inefficace en tant qu'attaquant.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Cristian Roldan (6/10) :

    Il a réussi une action où il est revenu en défense et a récupéré le ballon. Il est toutefois loin d'être aussi bon que Cardoso. 

    Alex Freeman (6/10) :

    Il n'avait pas l'air dépaysé, mais n'a rien fait pour endiguer l'avalanche.

    Max Arfsten (4/10) :

    Il est entré en jeu et s'est immédiatement fait malmener par Lukebakio. Il s'est retrouvé dans une situation difficile, mais cela n'en reste pas moins un moment pénible.

    Sebastian Berhalter (5/10) :

    Le ballon a rebondi sur lui lors du dernier but de la Belgique. Il a provoqué quelques fautes, mais n'a rien fait de spectaculaire.

    Gio Reyna (5/10) :

    A touché le ballon à quelques reprises, mais n'a pas été aussi dangereux qu'à l'automne.

    Joe Scally (5/10) :

    Rien de particulièrement remarquable

    Patrick Agyemang (8/10) :

    Il a eu une bonne occasion avant son grand moment et a bien concrétisé son but. Une prestation courte, mais qui a fait forte impression, c'est certain.

    Ricardo Pepi (7/10) :

    A été crédité de la passe décisive sur le but d'Agyemang. A très bien pressé pour récupérer le ballon et vraiment lancer cette action

    Mauricio Pochettino (5/10) :

    Il est difficile de juger l'entraîneur sur ce seul match, car ce genre de rencontre s'évalue différemment. A-t-il appris des choses ? Bien sûr. Aurait-il préféré voir plus de points positifs ? Évidemment. Le véritable test sera sa réaction face au Portugal.

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