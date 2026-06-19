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Alex Freeman, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face à l'Australie : Folarin Balogun et Alex Freeman brillent, tandis que les États-Unis dominent les Socceroos et se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

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États-Unis vs Australie

Après avoir débuté leur tournoi par une large victoire face au Paraguay, les Américains ont de nouveau brillé devant un public bruyant à Seattle.

D’abord, un silence, puis le rugissement. Alors que la foule exultait, Alex Freeman a longé la ligne de touche sans véritable objectif. Tout autour de lui, drapeaux et écharpes virevoltaient : les célébrations battaient leur plein. À cet instant, face à des milliers de supporters en délire à Seattle, une évidence s’imposait : l’équipe nationale masculine des États-Unis récidivait.

Une semaine après leur victoire initiale sur le Paraguay (4-1), les Américains ont enchaîné un deuxième succès, cette fois 2-0 face à l’Australie, pour valider leur billet pour les phases à élimination directe. Pour la deuxième fois en une semaine, les États-Unis ont donc dominé une formation de qualité pour empocher trois nouveaux points, et ce sans leur star, Christian Pulisic, laissé au repos en raison d’une blessure au mollet.

Comme face au Paraguay, l’ouverture du score est intervenue tôt et sur un csc. Dès la 11e minute, après quelques tirs d’avertissement des deux côtés, Folarin Balogun a transpercé la défense australienne avant de centrer au ras du sol. Sous la pression, Cameron Burgess a détourné le ballon dans ses propres filets, un but contre son camp qui a immédiatement mis les États-Unis sur la voie du succès.

Freeman a finalement tué le match dans les arrêts de jeu de la première période. Après une première tentative de Sergino Dest repoussée, le ballon est revenu sur Freeman, qui l’a expédié au fond des filets d’une tête à bout portant. Sa célébration a été différée : l’arbitre a d’abord signalé un hors-jeu avant une longue vérification de la VAR. Puis, le verdict est tombé : but.

Une décision qui, au bout du compte, a propulsé l’équipe nationale américaine en phase à élimination directe. Elle pourrait même terminer en tête de son groupe dès vendredi soir si le Paraguay lui donne un petit coup de pouce.

L’équipe s’est hissée à ce niveau grâce à deux performances de haut vol qui ont fait voler en éclats les pronostics et redéfini les standards du football américain en Coupe du monde. Vendredi, le public était derrière elle, et ce soutien ne fera que s’amplifier si elle parvient à maintenir ce niveau de jeu sur la grande scène.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine à Seattle...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Matt Freese (6/10) :

    Il a dû intervenir tôt dans la rencontre pour calmer les esprits. À partir de là, l’équipe nationale américaine a pris le contrôle.

    Antonee Robinson (6/10) :

    Il s'est montré dangereux sur le côté gauche, mais a écopé d'un carton jaune inutile en deuxième mi-temps.

    Tim Ream (7/10) :

    Il a remporté de nombreux duels aériens et a fait ce qu’il sait faire en matière de passes. Totalement solide.

    Chris Richards (7/10) :

    Un moment de frayeur en début de match, mais il s'est bien repris et a contribué à contrer une occasion en seconde mi-temps lorsque l'Australie s'est échappée. Le fait d'avoir terminé en tête de l'équipe nationale américaine en nombre de touches de balle a aidé les États-Unis à s'imposer et à conserver la possession.

    Alex Freeman (8/10) :

    Son but décisif, inscrit d’une tête un peu « brouillonne » mais efficace, a justifié l’attente. Même hors de cette action, il s’est montré solide et a imposé le tempo face à une sélection australienne très physique.

    Sergino Dest (7/10) :

    Il a encore fait parler sa technique de rue sur le terrain. Quand Dest joue avec autant d’assurance, c’est un régal pour les yeux, et l’Australie en a fait l’amère expérience vendredi.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Tyler Adams (8/10) :

    Il s'est positionné entre les défenseurs centraux lorsqu'ils avaient le ballon et les a protégés lorsqu'ils ne l'avaient pas. Il a réalisé un superbe blocage en fin de match pour empêcher l'Australie de marquer.

    Weston McKennie (8/10) :

    Absolument fantastique. L’Australie n’a jamais su comment le contenir quand il avait le ballon, et son pressing a également empêché les Australiens de développer leur jeu lorsqu’ils en avaient la possession. Une prestation de haut niveau de la part d’un milieu de terrain d’exception.

    Malik Tillman (7/10) :

    Il a tout fait pour protéger physiquement le ballon lors de l’action qui a précédé le but de Freeman. Ce geste a été son temps fort, même si d’autres interventions, plus discrètes, ont également pesé.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Folarin Balogun (7/10) :

    Il a été excellent sur le premier but de l'équipe nationale américaine, utilisant sa vitesse pour dépasser sans peine la défense australienne. Il a répété cette performance à plusieurs reprises tout au long du match et a manqué de chance de ne pas marquer de but malgré ses efforts.

    Ricardo Pepi (6/10) :

    Chargé d’une mission claire, il l’a remplie avec sérieux. Face aux trois imposants défenseurs centraux australiens, Pepi a causé des sueurs froides et, bien qu’il n’ait pas eu l’occasion de peser réellement sur le score, il a maintenu les Socceroos sous pression.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Sebastian Berhalter (6/10) :

    Il a remplacé Pepi afin d’apporter davantage de dynamisme au milieu de terrain américain et s’est contenté de l’essentiel.

    Auston Trusty (6/10) :

    On comprend aisément pourquoi Pochettino a fait appel au grand défenseur du Celtic en fin de match, alors que l’Australie poussait pour rendre la rencontre plus passionnante.

    Joe Scally (6/10) :

    Un autre remplacement défensif en fin de match pour tenir l'Australie à distance.

    Gio Reyna (non noté) :

    Il est entré en jeu alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer.

    Haji Wright (N/A) :

    Même situation, même s’il a réussi à se démarquer pour tenter une frappe.

    Mauricio Pochettino (7/10) :

    Il a dû prendre une décision importante en raison de l'absence de Pulisic, et il faut reconnaître qu'il a vu juste. Les États-Unis ont dominé le match, ont tenu l'Australie en échec et, surtout, ont remporté trois points supplémentaires. Le seul petit bémol est qu'il a peut-être attendu trop longtemps avant d'effectuer ses remplacements, ce qui a rendu la seconde mi-temps un peu terne et a exposé les États-Unis à des cartons jaunes inutiles.

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