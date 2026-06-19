D’abord, un silence, puis le rugissement. Alors que la foule exultait, Alex Freeman a longé la ligne de touche sans véritable objectif. Tout autour de lui, drapeaux et écharpes virevoltaient : les célébrations battaient leur plein. À cet instant, face à des milliers de supporters en délire à Seattle, une évidence s’imposait : l’équipe nationale masculine des États-Unis récidivait.

Une semaine après leur victoire initiale sur le Paraguay (4-1), les Américains ont enchaîné un deuxième succès, cette fois 2-0 face à l’Australie, pour valider leur billet pour les phases à élimination directe. Pour la deuxième fois en une semaine, les États-Unis ont donc dominé une formation de qualité pour empocher trois nouveaux points, et ce sans leur star, Christian Pulisic, laissé au repos en raison d’une blessure au mollet.

Comme face au Paraguay, l’ouverture du score est intervenue tôt et sur un csc. Dès la 11e minute, après quelques tirs d’avertissement des deux côtés, Folarin Balogun a transpercé la défense australienne avant de centrer au ras du sol. Sous la pression, Cameron Burgess a détourné le ballon dans ses propres filets, un but contre son camp qui a immédiatement mis les États-Unis sur la voie du succès.

Freeman a finalement tué le match dans les arrêts de jeu de la première période. Après une première tentative de Sergino Dest repoussée, le ballon est revenu sur Freeman, qui l’a expédié au fond des filets d’une tête à bout portant. Sa célébration a été différée : l’arbitre a d’abord signalé un hors-jeu avant une longue vérification de la VAR. Puis, le verdict est tombé : but.

Une décision qui, au bout du compte, a propulsé l’équipe nationale américaine en phase à élimination directe. Elle pourrait même terminer en tête de son groupe dès vendredi soir si le Paraguay lui donne un petit coup de pouce.

L’équipe s’est hissée à ce niveau grâce à deux performances de haut vol qui ont fait voler en éclats les pronostics et redéfini les standards du football américain en Coupe du monde. Vendredi, le public était derrière elle, et ce soutien ne fera que s’amplifier si elle parvient à maintenir ce niveau de jeu sur la grande scène.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine à Seattle...