Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face à l'Australie : Folarin Balogun et Alex Freeman brillent, permettant aux États-Unis de battre les Socceroos et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

D’abord, un silence, puis le rugissement de la foule. Alex Freeman a longé la ligne de touche sans véritable destination. Tout autour de lui, drapeaux et écharpes virevoltaient ; les célébrations battaient leur plein. À cet instant, face aux milliers de supporters en délire à Seattle, une évidence s’imposait : l’équipe nationale masculine des États-Unis récidivait.

Une semaine après leur victoire initiale sur le Paraguay (4-1), les Américains ont enchaîné un deuxième succès, cette fois 2-0 face à l’Australie, pour valider leur billet pour les huitièmes de finale. Pour la deuxième fois en une semaine, les États-Unis ont dominé une formation de qualité pour empocher trois points dans la compétition, et ce sans leur star, Christian Pulisic, laissé au repos en raison d’une blessure au mollet.

Comme face au Paraguay, l’ouverture du score est rapide et provient d’un csc. Dès la 11e minute, après quelques tirs d’avertissement des deux côtés, Folarin Balogun a transpercé la défense australienne avant de centrer au sol. Sous la pression, Cameron Burgess a détourné le ballon dans ses propres filets, un contre-son-camp aussi précoce qu’important pour le mental et le plan de jeu des États-Unis.

Freeman a alors tué le suspense juste avant la mi-temps. Après une première tentative de Sergino Dest repoussée, le ballon est revenu vers Freeman, qui l’a propulsé au fond des filets d’une tête à bout portant. Sa célébration a été retardée : l’arbitre l’avait d’abord signalé hors-jeu, avant que la VAR ne valide finalement le but.

Une décision qui, au final, a propulsé l’équipe nationale américaine en phase à élimination directe. Elle pourrait même terminer en tête de son groupe dès vendredi soir si le Paraguay lui donne un petit coup de pouce.

L’équipe s’est hissée à ce niveau grâce à deux performances de haut rang qui ont renversé les pronostics et fixé un nouveau standard pour le football américain en Coupe du monde. Vendredi, le public était derrière elle, et ce soutien ne fera que s’amplifier si elle parvient à maintenir ce niveau de jeu sur la grande scène.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine de Seattle...