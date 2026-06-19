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Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l'équipe nationale américaine face à l'Australie : Folarin Balogun et Alex Freeman brillent, permettant aux États-Unis de battre les Socceroos et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

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États-Unis
Coupe du monde
Australie
FEATURES
États-Unis vs Australie
T. Adams
F. Balogun
A. Freeman

Après avoir ouvert leur tournoi par une large victoire contre le Paraguay, les États-Unis ont de nouveau brillé devant un public enthousiaste à Seattle.

D’abord, un silence, puis le rugissement de la foule. Alex Freeman a longé la ligne de touche sans véritable destination. Tout autour de lui, drapeaux et écharpes virevoltaient ; les célébrations battaient leur plein. À cet instant, face aux milliers de supporters en délire à Seattle, une évidence s’imposait : l’équipe nationale masculine des États-Unis récidivait.

Une semaine après leur victoire initiale sur le Paraguay (4-1), les Américains ont enchaîné un deuxième succès, cette fois 2-0 face à l’Australie, pour valider leur billet pour les huitièmes de finale. Pour la deuxième fois en une semaine, les États-Unis ont dominé une formation de qualité pour empocher trois points dans la compétition, et ce sans leur star, Christian Pulisic, laissé au repos en raison d’une blessure au mollet.

Comme face au Paraguay, l’ouverture du score est rapide et provient d’un csc. Dès la 11e minute, après quelques tirs d’avertissement des deux côtés, Folarin Balogun a transpercé la défense australienne avant de centrer au sol. Sous la pression, Cameron Burgess a détourné le ballon dans ses propres filets, un contre-son-camp aussi précoce qu’important pour le mental et le plan de jeu des États-Unis.

Freeman a alors tué le suspense juste avant la mi-temps. Après une première tentative de Sergino Dest repoussée, le ballon est revenu vers Freeman, qui l’a propulsé au fond des filets d’une tête à bout portant. Sa célébration a été retardée : l’arbitre l’avait d’abord signalé hors-jeu, avant que la VAR ne valide finalement le but.

Une décision qui, au final, a propulsé l’équipe nationale américaine en phase à élimination directe. Elle pourrait même terminer en tête de son groupe dès vendredi soir si le Paraguay lui donne un petit coup de pouce.

L’équipe s’est hissée à ce niveau grâce à deux performances de haut rang qui ont renversé les pronostics et fixé un nouveau standard pour le football américain en Coupe du monde. Vendredi, le public était derrière elle, et ce soutien ne fera que s’amplifier si elle parvient à maintenir ce niveau de jeu sur la grande scène.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine de Seattle...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Matt Freese (6/10) :

    Il a dû intervenir tôt dans la rencontre pour calmer les esprits. À partir de là, l’équipe nationale américaine a pris le contrôle du match.

    Antonee Robinson (6/10) :

    Il s'est montré dangereux sur le côté gauche, mais a écopé d'un carton jaune inutile en deuxième mi-temps.

    Tim Ream (7/10) :

    Il a remporté de nombreux duels aériens et a fait ce qu’il sait faire en matière de passes. Une grande régularité.

    Chris Richards (7/10) :

    Un moment de frayeur en début de match, mais il s'est bien repris et a contribué à contrer une occasion en seconde mi-temps lorsque l'Australie s'est échappée. Le fait d'avoir terminé en tête de l'équipe américaine en nombre de touches de balle a aidé les États-Unis à s'imposer et à conserver la possession.

    Alex Freeman (8/10) :

    Son but décisif, inscrit d’une tête un peu « brouillonne » mais efficace, a justifié l’attente. Même hors de cette action, il s’est montré solide et a imposé le tempo face à des Australiens très physiques.

    Sergino Dest (7/10) :

    Il a encore fait parler sa technique de rue sur le terrain. Quand Dest joue avec une telle confiance, c’est un régal pour les yeux, et l’Australie en a fait l’expérience vendredi, en première ligne.

    • Publicité
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Tyler Adams (8/10) :

    Il s’est intercalé entre les défenseurs centraux lorsqu’ils avaient le ballon et les a couverts dès qu’ils étaient hors possession. En fin de match, il a réalisé une intervention défensive décisive qui a empêché l’Australie de marquer.

    Weston McKennie (8/10) :

    Absolument fantastique. L'Australie ne savait absolument pas comment le contrer lorsqu'il avait le ballon, et son pressing a également empêché les Australiens de développer leur jeu lorsqu'ils en avaient la possession. Une prestation de haut niveau de la part d'un milieu de terrain d'exception.

    Malik Tillman (7/10) :

    Il a protégé le ballon avec son corps tout au long de l’action qui a précédé le but de Freeman. Ce geste a été son temps fort, même s’il a réalisé plusieurs autres interventions plus discrètes.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Folarin Balogun (7/10) :

    Il a été excellent sur le premier but de l'équipe nationale américaine, utilisant sa vitesse pour dépasser sans peine la défense australienne. Il a réitéré cette performance à plusieurs reprises tout au long du match et a manqué de chance de ne pas marquer de but malgré ses efforts.

    Ricardo Pepi (6/10) :

    Chargé d’une mission précise, il l’a remplie avec sérieux. Face aux trois imposants défenseurs centraux australiens, il a causé bien des soucis et, bien qu’il n’ait pas eu l’occasion d’inverser le cours du match, il a réussi à contenir les Socceroos.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Sebastian Berhalter (6/10) :

    Il a remplacé Pepi afin d’apporter davantage de dynamisme au milieu de terrain américain et s’est contenté de l’essentiel.

    Auston Trusty (6/10) :

    On comprend aisément pourquoi Pochettino a fait appel au grand défenseur du Celtic en fin de match, alors que l’Australie poussait pour rendre la rencontre plus passionnante.

    Joe Scally (6/10) :

    Un autre remplacement défensif en fin de match pour tenir l'Australie à distance.

    Gio Reyna (non noté) :

    Il est entré en jeu alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer.

    Haji Wright (N/A) :

    Même situation, bien qu’il ait réussi à se démarquer pour tenter une frappe.

    Mauricio Pochettino (7/10) :

    Il a dû prendre une décision importante en raison de l'absence de Pulisic, et force est de constater qu'il a vu juste. Les États-Unis ont dominé le match, ont tenu l'Australie en échec et, surtout, ont remporté trois points supplémentaires. Le seul bémol est qu'il a peut-être attendu trop longtemps avant d'effectuer ses remplacements, ce qui a rendu la seconde mi-temps un peu terne et a exposé les États-Unis à des cartons jaunes inutiles.

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