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USMNT-Germany fightGetty
Ryan Tolmich

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Notes des joueurs de l’équipe nationale américaine face à l’Allemagne : la frappe fulgurante d’Antonee Robinson n’a pas suffi, malgré une réaction tardive qui a conclu cette dernière sortie préparatoire intense avant la Coupe du monde

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A. Robinson

Antonee Robinson a inscrit un but splendide et l’équipe nationale américaine a fait preuve d’une grande combativité, mais des erreurs défensives lui ont coûté cher, entraînant une défaite 2-1 face à l’Allemagne.

CHICAGO — Les matchs d’adieu doivent, en principe, faire monter l’enthousiasme, à l’intérieur comme à l’extérieur du groupe. Le scénario est simple : entrer sur la pelouse, booster le moral des troupes et ressortir prêt pour la prochaine rencontre. Mission accomplie pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, qui a offert un moment de pur bonheur lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du monde, tout en luttant, littéralement à un moment donné, pour en obtenir davantage.

Antonee Robinson a ouvert le score d’une magnifique volée en première période, déclenchant des célébrations « Freebird » parmi les supporters du Soldier Field. Malgré cet éclat, les États-Unis ont finalement perdu 2-1 face à l’Allemagne dans leur ultime test avant le Mondial. Si la défaite peut décevoir au vu de deux erreurs défensives évitables, le contenu reste encourageant après la victoire 3-2 face au Sénégal.

Dès l’entame, pourtant, tout indiquait que la rencontre serait difficile pour les hommes de Mauricio Pochettino. Après seulement une minute, ils offraient à l’Allemagne l’ouverture du score : Kai Havertz, sur un coup franc brillant mais évitable, battait la défense américaine. Les États-Unis ont alors subi plusieurs minutes de pression, l’Allemagne semblant boostée par ce but précoce.

Les États-Unis ont ensuite repris le contrôle du match et se sont créés plusieurs occasions. L’une d’elles a abouti à la 37^e minute, lorsque Robinson a décoché une frappe digne du « But de l’été » depuis l’entrée de la surface. Après cela, c’était au tour de l’équipe américaine de prendre l’ascendant, l’Allemagne ayant eu de la chance de rejoindre les vestiaires sur le score de 1-1.

Les Allemands ont finalement pris l’avantage décisif à la 57^e minute : Leroy Sané a enroulé sa frappe après avoir évité le tacle d’un défenseur, battant Turner pour le 2-1. Un coup dur, certes, mais pas un KO pour les Américains, qui n’ont pas vacillé pour autant.

Au final, les États-Unis ont obtenu ce qu’ils étaient venus chercher : une opposition de qualité, quelques beaux moments et aucune catastrophe majeure. Place désormais au match qui compte vraiment : le Paraguay à Los Angeles pour le coup d’envoi de leur Coupe du monde.

GOAL note les joueurs de l'équipe nationale américaine au Soldier Field...

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    Gardien de but et défense

    Matt Freese (6/10) :

    Impuissant sur le but encaissé, Havertz bénéficiant d’une liberté totale, il a toutefois réalisé une belle parade en début de seconde période.

    Antonee Robinson (8/10) :

    Il a inscrit un but absolument magnifique pour égaliser en première mi-temps. En défense, il a été mis à rude épreuve par Leroy Sané, mais a globalement fait ce qu’il fallait.

    Miles Robinson (4/10) :

    Impliqué sur l’ouverture du score allemande, il s’est légèrement repris ensuite, mais a encore connu des moments d’incertitude. Il manque actuellement de assurance.

    Tim Ream (6/10) :

    Solide dans l’ensemble, même s’il aurait pu être un peu plus prompt sur le deuxième but allemand. Il a bien sorti le ballon sous pression et sa vitesse n’a jamais été mise à profit, malgré les tentatives allemandes en première période.

    Alex Freeman (7/10) :

    Quelques éclats très brillants, surtout balle au pied. Il se fond de mieux en mieux dans ce nouveau rôle au fil des matchs.

    Sergino Dest (6/10) :

    Il a failli reprendre un centre de Folarin Balogun en début de première mi-temps et a créé, comme à son habitude, quelques situations dangereuses balle au pied.

    • Publicité
  • Malik Tillman, USMNTGetty

    Milieu de terrain

    Weston McKennie (6/10) :

    Beaucoup d’énergie et d’efforts, mais rien de vraiment décisif.

    Tyler Adams (5/10) :

    Il a connu et connaîtra de bien meilleurs matchs. Il a commis une faute stupide sur le premier but et était un peu en retrait sur le deuxième.

    Malik Tillman (7/10) :

    Son pressing intensif, d’un autre niveau, a permis aux États-Unis de se créer plusieurs occasions. Une performance qui a clairement joué en sa faveur.


  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Attaque

    Christian Pulisic (7/10) :

    Pas de but ni de passe décisive, mais une performance très convaincante. Il a mis l’Allemagne en difficulté toute la partie et a subi plusieurs fautes appuyées. Il méritait sans doute de marquer, et il s’est créé les occasions pour le faire, sans succès.

    Folarin Balogun (6/10) :

    Bon travail pour créer une occasion en début de match, mais sinon, il a surtout joué le rôle de coureur. Ceux qui se trouvaient derrière lui ont toutefois généralement profité de ses courses.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Gio Reyna (6/10) :

    Un tir cadré, mais manquant de puissance.

    Auston Trusty (7/10) :

    Il a bien récupéré le ballon sur une occasion allemande. Sans être transcendant.

    Mark McKenzie (6/10) :

    Nombreuses occasions de toucher le ballon, et il s'en est bien sorti quand il l'avait.

    Sebastian Berhalter (6/10) :

    En fin de match, il a réussi à se libérer sur la ligne de touche, avant que l’arbitre ne siffle.

    Joe Scally (7/10) :

    Il a failli marquer en fin de match d’une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface.

    Tim Weah (6/10) :

    Il a failli s’échapper sur l’aile droite avant d’être sanctionné pour une faute discutable. Il a également déclenché une altercation en fin de match par une intervention qui a irrité les Allemands et provoqué un léger accrochage, même si, objectivement, ce n’était pas le pire tacle de la rencontre.

    Brenden Aaronson (7/10) :

    Il a bien su saisir sa seule occasion, en coupant vers l'intérieur et en obligeant le gardien à effectuer un arrêt difficile.

    Cristian Roldan (N/A) :

    N’a pas eu suffisamment de ballons pour être évalué.

    Max Arfsten (N/A) :

    Même constat.

    Ricardo Pepi (N/A) :

    Peu de ballons touchés, mais il a contraint le gardien à une relance en touche après une pression bien sentie.

    Mauricio Pochettino (7/10) :

    Priorité à la prudence : l’entraîneur a laissé ses titulaires sur le terrain environ 60 minutes, une durée judicieuse à l’approche de la Coupe du monde. Le score n’était pas celui espéré, mais l’objectif de préparation reste intact.

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