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Julian Alvarez Atletico Madrid HICGetty Images
Tom Maston

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Notes des joueurs de l’Atlético Madrid contre Arsenal : Julian Álvarez se rattrape, tandis que le VAR épargne à David Hancko un véritable cauchemar lors du match nul en demi-finale de la Ligue des champions

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Atletico Madrid
J. Alvarez
Ligue des Champions
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Atletico Madrid vs Arsenal

L'Atlético Madrid a réussi à revenir au score pour arracher le match nul 1-1 face à Arsenal lors du match aller de leur demi-finale de Ligue des champions. Julian Alvarez a égalisé sur penalty, répondant ainsi au penalty transformé par Viktor Gyokeres, tandis qu'un ajustement tactique de Diego Simeone a permis aux Rojiblancos de remonter au score et d'éviter la défaite à domicile dans la capitale espagnole.

Les occasions se sont faites rares en première période. Alvarez a été le plus proche d’ouvrir le score pour l’Atleti, contraignant David Raya à une horizontale salvatrice pour repousser un tir à l’entrée de la surface. Dans le camp adverse, Noni Madueke a, lui, vu sa frappe des 20 mètres flirter avec le poteau.

Arsenal a ouvert le score juste avant la mi-temps : Gyokeres, poussé dans la surface par David Hancko, s’est relevé pour transformer son penalty.

À la mi-temps, Simeone passe à un 3-4-3, et ses joueurs repartent avec l’intention de revenir. Alvarez enroule un coup franc qui lèche le poteau, Ademola Lookman ajuste David Raya, puis Antoine Griezmann voit sa frappe repoussée par Gabriel Magalhaes. Le break est finalement réduit par Alvarez, qui transforme un penalty après une main de Ben White sur une déviation de Marcos Llorente.

Les locaux ont ensuite dominé : Griezmann a frappé la barre transversale, tandis que Lookman manquait deux nouvelles occasions, tirant d’abord au-dessus puis directement sur Raya après avoir éliminé White.

Les Gunners ont bien failli obtenir un second penalty lorsque Eberechi Eze a semblé être fauché par Hancko, mais l’arbitre est revenu sur sa décision après consultation de la VAR. Christian Mosquera et Declan Rice ont tenté leur chance dans les derniers instants, en vain, et la qualification reste donc en suspens avant le match retour mardi.

GOAL note les joueurs de l’Atlético au Metropolitano…

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    Gardien de but et défense

    Jan Oblak (6/10) :

    Battu par la puissance du penalty de Gyokeres malgré un bon placement. Peu sollicité ensuite, il a toutefois dû se détendre pour repousser la frappe tardive de Mosquera, et ses dégagements ont manqué de précision.

    Marcos Llorente (6/10) :

    Il a eu du mal à entrer dans le match en première période, se contentant surtout de contenir Gyokeres. Le changement de système lui a ensuite permis de peser davantage sur le jeu offensif comme ailier après la mi-temps.

    Marc Pubill (6/10) :

    Assez solide tant au sein de la charnière centrale en première mi-temps qu’à droite d’un trio défensif en seconde période.

    David Hancko (4/10) :

    Il a bien déjoué les lignes adverses grâce à ses passes et ses dribbles, mais certains de ses gestes défensifs ont été discutables, notamment lorsqu’il a maladroitement concédé un penalty. Il a eu de la chance de ne pas en concéder un deuxième grâce à l’intervention du VAR.

    Matteo Ruggeri (5/10) :

    Il a bien contenu Madueke puis, plus tard, Saka. Son jeu de passe a toutefois manqué de précision.

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  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Johnny Cardoso (7/10) :

    Un blocage exceptionnel a empêché Odegaard de marquer en première période, et il s’est ensuite bien débrouillé. Il a fait de son mieux pour mettre la pression, surtout après la mi-temps.

    Koke (5/10) :

    Il aurait dû mieux contenir le milieu d’Arsenal, dominé en première période, avant de se montrer plus à son avantage au fil du match.

    Antoine Griezmann (6/10) :

    Il a su exploiter quelques intervalles intéressants et a délivré de belles passes, sans que cela ne porte vraiment ses fruits. Il s’interrogera sans doute sur la raison pour laquelle il n’a pas marqué en seconde période, après avoir vu une frappe repoussée par Gabriel avant de heurter la barre transversale.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    Attaque

    Giuliano Simeone (5/10) :

    Toujours aussi travailleur, il a toutefois peiné à prendre le dessus sur Hincapie. Il s’est peut-être blessé en première période, ce qui l’a contraint à céder sa place à la mi-temps.

    Julian Alvarez (6/10) :

    Partiellement responsable du premier but en raison d’un mauvais jeu de conservation, il a néanmoins pesé sur la défense de l’Atlético. Très dangereux offensivement, il a d’abord frôlé l’ouverture du score à deux reprises de loin, avant de transformer son penalty avec sang-froid. Il a finalement quitté ses partenaires sur blessure ; l’Atlético espère que celle-ci ne l’empêchera pas d’être présent au match retour.

    Ademola Lookman (5/10) :

    Il a causé beaucoup de problèmes à White, mais ses dernières passes et sa finition ont fait défaut. Il a manqué trois occasions en or après la pause.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Robin Le Normand (6/10) :

    Entré en jeu à la mi-temps, il a imposé sa présence au cœur de la défense de l'Atlético.

    Alex Baena (5/10) :

    Il a remplacé Alvarez, blessé, mais n’a pas apporté grand-chose.

    Nahuel Molina (N/A) :

    Entré en jeu pour les deux dernières minutes, il a tenté une frappe qui a frôlé la barre transversale.

    Diego Simeone (7/10) :

    Son équipe est restée trop passive en première période, mais son ajustement tactique à la mi-temps a changé le visage de la rencontre, et donc le score.

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