Notes des joueurs de l’Atlético Madrid contre Arsenal : Julian Álvarez se rattrape, tandis que le VAR épargne à David Hancko un véritable cauchemar lors du match nul en demi-finale de la Ligue des champions

Les occasions se sont faites rares en première période. Alvarez a été le plus proche d’ouvrir le score pour l’Atleti, contraignant David Raya à une horizontale salvatrice pour repousser un tir à l’entrée de la surface. Dans le camp adverse, Noni Madueke a, lui, vu sa frappe des 20 mètres flirter avec le poteau.

Arsenal a ouvert le score juste avant la mi-temps : Gyokeres, poussé dans la surface par David Hancko, s’est relevé pour transformer son penalty.

À la mi-temps, Simeone passe à un 3-4-3, et ses joueurs repartent avec l’intention de revenir. Alvarez enroule un coup franc qui lèche le poteau, Ademola Lookman ajuste David Raya, puis Antoine Griezmann voit sa frappe repoussée par Gabriel Magalhaes. Le break est finalement réduit par Alvarez, qui transforme un penalty après une main de Ben White sur une déviation de Marcos Llorente.

Les locaux ont ensuite dominé : Griezmann a frappé la barre transversale, tandis que Lookman manquait deux nouvelles occasions, tirant d’abord au-dessus puis directement sur Raya après avoir éliminé White.

Les Gunners ont bien failli obtenir un second penalty lorsque Eberechi Eze a semblé être fauché par Hancko, mais l’arbitre est revenu sur sa décision après consultation de la VAR. Christian Mosquera et Declan Rice ont tenté leur chance dans les derniers instants, en vain, et la qualification reste donc en suspens avant le match retour mardi.

GOAL note les joueurs de l’Atlético au Metropolitano…