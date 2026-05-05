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Alvarez Giuliano Simeone Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs de l’Atlético Madrid contre Arsenal : Ademola Lookman s’est révélé être un véritable boulet, Julian Álvarez est resté invisible et Giuliano Simeone a gâché une occasion en or, tandis que des Rojiblancos trop frileux devant le but ont finalement échoué en demi-finale de la Ligue des champions

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Atletico Madrid
J. Alvarez
A. Lookman
Ligue des Champions
FEATURES
Arsenal vs Atletico Madrid

L'Atlético de Madrid a une nouvelle fois échoué en Ligue des champions après s'être incliné 1-0 mardi à Arsenal, ce qui lui a valu une défaite 2-1 sur l'ensemble des deux matchs en demi-finale. L'équipe de Diego Simeone n'a réussi que deux tirs cadrés dans le nord de Londres, voyant ainsi s'envoler ses espoirs d'affronter le Bayern de Munich ou le Paris Saint-Germain à Budapest le 30 mai.

Les occasions ont été rares en première période, les meilleures opportunités de l’Atlético intervenant lorsque Julián Álvarez tirait à côté et que Giuliano Simone se heurtait à un tacle salvateur de Declan Rice. Juste avant la mi-temps, Arsenal a ouvert le score : Jan Oblak a seulement repoussé le tir dévié de Leandro Trossard dans les pieds de Bukayo Saka, qui a conclu l’action.

Les Colchoneros ont mieux entamé la seconde période : Giuliano Simeone s’est présenté seul face à David Raya après avoir récupéré un coup de tête trop mol de William Saliba, mais l’ailier n’a pas pu conclure sous la pression de Gabriel Magalhaes.

Peu après, Antoine Griezmann a contraint Raya à sa première intervention, tandis qu’à l’autre bout du terrain, Viktor Gyokeres, pourtant seul aux six mètres, tirait au-dessus de la barre.

Malgré l’entrée de plusieurs attaquants, les Colchoneros ne parvinrent pas à se créer d’autres occasions, tandis qu’Arsenal célébrait sa qualification pour sa deuxième finale dans l’épreuve.

GOAL note les joueurs de l’Atleti à l’Emirates Stadium…

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Jan Oblak (5/10) :

    Il a bien maîtrisé sa surface de réparation et s'est montré sûr dans ses interventions, mais il ne peut s'empêcher d'être déçu par sa déviation trop faible qui a conduit au but de Saka.

    Marc Pubill (6/10) :

    Assez à l’aise comme arrière droit puis, après un repositionnement en seconde période, en défense centrale. Mieux qu’une grande partie de ses coéquipiers dans les duels physiques face à Arsenal.

    Robin Le Normand (5/10) :

    Il a plutôt bien contenu Gyokeres quand le ballon était adressé à l’attaquant. Il a toutefois réagi trop lentement après la parade d’Oblak sur le tir de Trossard, offrant à Saka l’occasion de marquer. Remplacé juste avant l’heure de jeu.

    David Hancko (5/10) :

    Beaucoup plus à l’aise qu’à l’aller, il n’a toutefois pas pu couper la passe en profondeur de Saliba à Gyokeres, action qui a finalement débouché sur l’ouverture du score juste avant la mi-temps.

    Matteo Ruggeri (6/10) :

    Dépassé à plusieurs reprises par Saka, il s'est néanmoins bien défendu au vu de son manque d'expérience à ce niveau.

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    Milieu de terrain

    Giuliano Simeone (4/10) :

    Malchanceux lorsqu’il se fait contrer par Rice en première période, il se montre ensuite trop timide après avoir éliminé Raya en début de seconde. Il laisse ensuite Trossard se replacer trop facilement sur son pied droit sur l’action menant au premier but. Remplacé alors qu’il restait plus d’une demi-heure à jouer.

    Marcos Llorente (5/10) :

    Il a multiplié les interventions défensives dans et autour de sa propre surface, mais n’a guère pesé sur le plan offensif malgré sa position de départ au milieu de terrain.

    Koke (4/10) :

    Comme prévu, il a passé une grande partie du match à ralentir Arsenal, avec succès par moments, mais il n’a pas pris suffisamment de risques ballon au pied.

    Ademola Lookman (3/10) :

    Il n’était tout simplement pas dans le coup : le ballon lui a souvent échappé et il a manqué plusieurs passes. Il a également peiné à suivre White dans ses courses avant d’être remplacé dès le début de la seconde période.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Antoine Griezmann (4/10) :

    Il est revenu en défense pour soulager ses coéquipiers tout au long de la rencontre, mais ses dernières passes ont trop souvent manqué de précision dans le dernier tiers. Il a été le premier joueur de l’Atleti à mettre Raya à l’épreuve en début de deuxième mi-temps, avant d’être remplacé peu après. Une sortie triste pour sa carrière en Ligue des champions.

    Julian Alvarez (4/10) :

    Sous la pression de Saliba, il a tiré à côté dès l’entame de la rencontre, puis n’a plus pesé sur la défense adverse avant de céder sa place en milieu de seconde période. Trop discret pour peser réellement sur le jeu.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Alexander Sorloth (4/10) :

    Il a remporté de nombreux duels aériens, mais a manqué son coup lorsqu’une occasion s’est présentée en fin de match.

    Nahuel Molina (5/10) :

    A eu du mal à entrer dans le match après avoir remplacé Giuliano sur le côté droit.

    Johnny Cardoso (6/10) :

    A tenté de dynamiser le jeu de l’Atleti depuis l’entrejeu.

    Alex Baena (5/10) :

    Quelques passes précises et soignées après avoir remplacé Griezmann, mais sans plus. A tiré bien au-dessus en fin de match.

    Thiago Almada (5/10) :

    Il lui a manqué la ruse nécessaire pour déstabiliser Arsenal lors de ses 25 minutes sur le terrain.

    Diego Simeone (5/10) :

    Il a logiquement reconduit le schéma tactique mis en place en seconde période à l’aller et s’est montré réactif dans ses changements, mais son équipe n’a jamais réussi à créer une véritable menace offensive capable de mettre à l’épreuve la défense adverse.

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