Les occasions ont été rares en première période, les meilleures opportunités de l’Atlético intervenant lorsque Julián Álvarez tirait à côté et que Giuliano Simone se heurtait à un tacle salvateur de Declan Rice. Juste avant la mi-temps, Arsenal a ouvert le score : Jan Oblak a seulement repoussé le tir dévié de Leandro Trossard dans les pieds de Bukayo Saka, qui a conclu l’action.

Les Colchoneros ont mieux entamé la seconde période : Giuliano Simeone s’est présenté seul face à David Raya après avoir récupéré un coup de tête trop mol de William Saliba, mais l’ailier n’a pas pu conclure sous la pression de Gabriel Magalhaes.

Peu après, Antoine Griezmann a contraint Raya à sa première intervention, tandis qu’à l’autre bout du terrain, Viktor Gyokeres, pourtant seul aux six mètres, tirait au-dessus de la barre.

Malgré l’entrée de plusieurs attaquants, les Colchoneros ne parvinrent pas à se créer d’autres occasions, tandis qu’Arsenal célébrait sa qualification pour sa deuxième finale dans l’épreuve.

GOAL note les joueurs de l’Atleti à l’Emirates Stadium…