Notes des joueurs de l’Angleterre contre la Tchéquie : Kane entre dans l’histoire, et le sens tactique de Tuchel orchestre une promenade à Wembley

Jordan Pickford - 6/10

La soirée de travail la plus facile qu’il aura connue avec le maillot de l’Angleterre. La Tchéquie n’ayant pas cadré la moindre frappe, Pickford a surtout fait office de spectateur, veillant à rester concentré et à bien distribuer le ballon pour lancer les attaques de loin.

Trent Alexander-Arnold - 7/10

Sa qualité de centre depuis le flanc droit a représenté une menace constante, contribuant aux 20 centres de l’Angleterre. Il a occupé des positions hautes et intérieures qui ont permis au milieu de terrain de se projeter davantage, et il est passé tout près de marquer en début de match sur un superbe coup franc dans le style de David Beckham, brillamment repoussé.

Lewis Hall - 8/10

Une prestation remarquable du latéral gauche, auteur de la passe décisive sur le deuxième but de Kane à la 57e minute. Il s’est montré entreprenant dans ses montées et fiable défensivement jusqu’à sa sortie à la 73e minute.

Marc Guehi - 7/10

Discrètement efficace dans l’axe de la défense. Il a géré avec facilité les rares contre-attaques tchèques, empêchant les visiteurs de s’installer dans le dernier tiers avant d’être remplacé par Jarrad Branthwaite après 63 minutes.

Jarell Quansah - 7/10

Il a fait preuve d’une grande maturité ballon au pied, réussissant la majorité de ses passes alors que l’Angleterre construisait depuis l’arrière. Sa présence physique a aidé l’Angleterre à dominer dans le jeu aérien, l’Angleterre ayant remporté 14 duels aériens contre 7 pour la Tchéquie.