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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Notes des joueurs de l’Angleterre contre la Tchéquie : Kane entre dans l’histoire, et le sens tactique de Tuchel orchestre une promenade à Wembley

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Angleterre
H. Kane
T. Tuchel
Angleterre vs Tchéquie
Tchéquie
UEFA Nations League A

L’Angleterre a poursuivi son impressionnante campagne en Ligue des nations de l’UEFA avec une victoire 3-0 remarquablement tranquille contre la Tchéquie, mardi soir à Wembley. Après avoir infligé un cinglant 7-0 à la Croatie quelques jours plus tôt, les hommes de Thomas Tuchel sont arrivés à Londres pleins de confiance et ont immédiatement pris le match à leur compte face à leurs adversaires. L’Angleterre a dominé les débats d’entrée, contrôlant 64,4 % de la possession et muselant les visiteurs au point qu’ils n’ont pas cadré la moindre frappe durant toute la rencontre.

La pression incessante du début de match a fini par payer lorsqu’un but contre son camp de Vladimir Coufal à la 27e minute a ouvert le score, le défenseur déviant involontairement un centre dangereux dans ses propres filets. À partir de là, le capitaine Harry Kane a occupé le devant de la scène lors d’une soirée historique marquée par sa 125e sélection.

L’attaquant prolifique a trouvé le chemin des filets aux 40e et 57e minutes pour s’offrir un doublé clinique, portant son total extraordinaire à 91 buts en sélection. Ce fut une prestation collective complète, qui a exécuté à la perfection une démonstration tactique, laissant les visiteurs courir dans le vide sans cesse tout en maintenant l’Angleterre fermement en lice pour la première place du groupe A3. Voici les notes des joueurs de l’Angleterre lors du match :

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Jordan Pickford - 6/10

    La soirée de travail la plus facile qu’il aura connue avec le maillot de l’Angleterre. La Tchéquie n’ayant pas cadré la moindre frappe, Pickford a surtout fait office de spectateur, veillant à rester concentré et à bien distribuer le ballon pour lancer les attaques de loin.

    Trent Alexander-Arnold - 7/10

    Sa qualité de centre depuis le flanc droit a représenté une menace constante, contribuant aux 20 centres de l’Angleterre. Il a occupé des positions hautes et intérieures qui ont permis au milieu de terrain de se projeter davantage, et il est passé tout près de marquer en début de match sur un superbe coup franc dans le style de David Beckham, brillamment repoussé.

    Lewis Hall - 8/10

    Une prestation remarquable du latéral gauche, auteur de la passe décisive sur le deuxième but de Kane à la 57e minute. Il s’est montré entreprenant dans ses montées et fiable défensivement jusqu’à sa sortie à la 73e minute.

    Marc Guehi - 7/10

    Discrètement efficace dans l’axe de la défense. Il a géré avec facilité les rares contre-attaques tchèques, empêchant les visiteurs de s’installer dans le dernier tiers avant d’être remplacé par Jarrad Branthwaite après 63 minutes.

    Jarell Quansah - 7/10

    Il a fait preuve d’une grande maturité ballon au pied, réussissant la majorité de ses passes alors que l’Angleterre construisait depuis l’arrière. Sa présence physique a aidé l’Angleterre à dominer dans le jeu aérien, l’Angleterre ayant remporté 14 duels aériens contre 7 pour la Tchéquie.

  • FBL-EUR-NATIONS-ENG-CZEAFP

    Milieu de terrain

    Jude Bellingham - 7/10

    Au cœur du jeu, Bellingham a percé les lignes et assuré le lien entre les postes plus défensifs et le trio offensif. Sa lecture de l’espace a poussé le milieu tchèque à commettre 17 fautes, tant il peinait à suivre ses projections tardives, avant qu’il ne cède sa place après 73 minutes.

    Myles Lewis-Skelly - 7/10

    Une prestation pleine de maîtrise de la part du jeune joueur, qui a fait dans la simplicité et recyclé le ballon avec efficacité. Il a offert la plateforme idéale aux joueurs les plus créatifs pour s’exprimer, même s’il a écopé d’un carton jaune à la 53e minute pour une faute tactique.

    Elliot Anderson - 7/10

    Il a affiché une immense qualité technique et beaucoup travaillé sans le ballon pour maintenir le pressing. Il a joué un rôle crucial dans la construction du premier but de Kane avec une passe sublime qui a cassé les lignes pour Morgan Rogers, avant d’être remplacé par James Garner à la 63e minute.

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Attaque

    Harry Kane - 9/10

    Une performance véritablement historique pour sa 125e sélection. Non seulement il a inscrit un doublé à la 40e et à la 57e minute pour porter son total à 91 buts avec son pays, mais il a aussi joué un rôle clé dans le pressing qui a conduit au premier but contre son camp. Clinique et autoritaire.

    Morgan Rogers - 8/10

    Il a prouvé pourquoi il est en train de devenir un élément régulier du groupe en offrant la passe décisive sur le premier but de Kane. Sa vitesse et sa percussion sur l'aile ont constamment posé des problèmes à Coufal.

    Eberechi Eze - 7/10

    Il a bien utilisé les demi-espaces, se servant de sa qualité de dribble pour attirer les défenseurs hors de position. S'il n'a pas marqué, son implication dans la construction du jeu a été cruciale dans la domination de l'Angleterre.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ENG-CZEAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Jarrad Branthwaite - 6/10

    Entré à la place de Guehi à la 63e minute, il a contribué sans difficulté à préserver la cage inviolée.

    James Garner - 6/10

    A remplacé Anderson à la 63e minute et a apporté du sang frais pour aider à assurer une victoire confortable.

    Rio Ngumoha - 6/10

    A remplacé Bellingham à la 73e minute, engrangeant une précieuse expérience internationale lors d'une entrée pleine de vivacité.

    Morgan Gibbs-White - 6/10

    Entré à la 73e minute à la place de Hall, il a maintenu un haut niveau d'intensité dans les dernières minutes.

    Dominic Calvert-Lewin - N/A

    Remplaçant tardif de Kane à la 81e minute, il n'a pas eu assez de temps pour peser sur la rencontre.

    Thomas Tuchel - 8/10

    Une mise en place tactique parfaite, qui a totalement neutralisé l'adversaire. Son choix d'aligner Rogers et Hall a payé avec des contributions directes sur les buts, et sa gestion du match à travers ses changements a permis à l'Angleterre de ne jamais perdre le contrôle.