Notes des joueurs de l’Angleterre contre la Tchéquie : Kane entre dans l’histoire, et le sens tactique de Tuchel orchestre une promenade à Wembley

La pression incessante du début de match a fini par payer lorsqu’un but contre son camp de Vladimir Coufal à la 27e minute a ouvert le score, le défenseur déviant involontairement un centre dangereux dans ses propres filets. À partir de là, le capitaine Harry Kane a occupé le devant de la scène lors d’une soirée historique marquée par sa 125e sélection.
L’attaquant prolifique a trouvé le chemin des filets aux 40e et 57e minutes pour s’offrir un doublé clinique, portant son total extraordinaire à 91 buts en sélection. Ce fut une prestation collective complète, qui a exécuté à la perfection une démonstration tactique, laissant les visiteurs courir dans le vide sans cesse tout en maintenant l’Angleterre fermement en lice pour la première place du groupe A3. Voici les notes des joueurs de l’Angleterre lors du match :