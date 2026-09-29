James Trafford - 7/10

Soirée globalement tranquille pour le gardien de Leeds, rarement mis à contribution par une attaque tchèque diminuée. Il a réalisé deux arrêts pour préserver sa cage inviolée et a fait preuve de sang-froid dans sa relance alors que l'Angleterre repartait de derrière face à un pressing passif.

Trent Alexander-Arnold - 8/10

Dans son rôle hybride, Alexander-Arnold a été le principal architecte des structures offensives de l'Angleterre. Il a délivré la passe décisive cruciale sur l'ouverture du score d'Anthony Gordon à la 47e minute et a été constamment impliqué dans le dernier tiers avant d'être remplacé peu après la pause.

Marc Guehi - 7/10

Guehi a apporté du calme au cœur de la défense. La Tchéquie ayant eu du mal à se projeter en nombre vers l'avant, il a passé une grande partie du match dans un rôle de meneur secondaire, affichant une grande précision dans ses passes et s'assurant que les hôtes n'aient aucune occasion de partir en contre-attaque.

Trevoh Chalobah - 7/10

Associé à Guehi, Chalobah a dominé physiquement dans les rares duels qu'il a dû disputer. Il a aidé l'Angleterre à maintenir une ligne haute, en resserrant l'espace pour garder les dix joueurs de la Tchéquie acculés dans leur propre moitié de terrain pendant toute la durée du match.

Lewis Hall - 7/10

Le latéral gauche de Newcastle a offert une excellente largeur ainsi que des montées qui ont étiré le bloc défensif tchèque. Son positionnement a permis à Gordon de repiquer dans l'axe, et il est resté discipliné défensivement lors des rares moments où les hôtes ont franchi la ligne médiane.