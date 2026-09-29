L’Angleterre a négocié avec succès un déplacement potentiellement piégeux à Prague, s’imposant 2-0 et remettant ainsi sa campagne de Ligue des nations sur les rails. Le paysage tactique du match a basculé de manière significative à la 23e minute, lorsque Pavel Sulc, de la Tchéquie, a été expulsé, contraignant les hôtes à adopter un bloc bas de survie. Malgré cet avantage numérique, l’Angleterre est restée patiente, en passant par les couloirs et en utilisant 66 % de la possession pour user un adversaire résilient mais limité.
L’ouverture du score est intervenue peu après la pause, quand Anthony Gordon a trouvé le chemin des filets, en profitant de l’élan créatif apporté par Trent Alexander-Arnold. Harry Kane a ensuite doublé la mise d’une finition dont il a le secret à la 69e minute, tuant effectivement le suspense.
Avec 22 tirs au total et une valeur d’expected goals (xG) de 1,37, le score a peut-être flatté les hôtes, mais Tuchel sera satisfait du réalisme affiché et de la solidité défensive qui a limité la Tchéquie à seulement deux tirs cadrés.