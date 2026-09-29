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Mohamed Saeed
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Notes des joueurs de l’Angleterre contre la Tchéquie : Anthony Gordon et Harry Kane brillent alors que Thomas Tuchel décroche une victoire confortable

Angleterre
H. Kane
Player ratings
Tchéquie vs Angleterre
Tchéquie
UEFA Nations League A
T. Tuchel
M. Guehi
A. Gordon
J. Bellingham

L’Angleterre a rebondi après sa défaite inaugurale contre l’Espagne avec une victoire autoritaire 2-0 sur la Tchéquie réduite à dix à Prague. Des buts en seconde période d’Anthony Gordon et Harry Kane ont assuré une soirée tranquille à l’équipe de Thomas Tuchel à la Fortuna Arena.

L’Angleterre a négocié avec succès un déplacement potentiellement piégeux à Prague, s’imposant 2-0 et remettant ainsi sa campagne de Ligue des nations sur les rails. Le paysage tactique du match a basculé de manière significative à la 23e minute, lorsque Pavel Sulc, de la Tchéquie, a été expulsé, contraignant les hôtes à adopter un bloc bas de survie. Malgré cet avantage numérique, l’Angleterre est restée patiente, en passant par les couloirs et en utilisant 66 % de la possession pour user un adversaire résilient mais limité.

L’ouverture du score est intervenue peu après la pause, quand Anthony Gordon a trouvé le chemin des filets, en profitant de l’élan créatif apporté par Trent Alexander-Arnold. Harry Kane a ensuite doublé la mise d’une finition dont il a le secret à la 69e minute, tuant effectivement le suspense.

Avec 22 tirs au total et une valeur d’expected goals (xG) de 1,37, le score a peut-être flatté les hôtes, mais Tuchel sera satisfait du réalisme affiché et de la solidité défensive qui a limité la Tchéquie à seulement deux tirs cadrés.


  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    James Trafford - 7/10

    Soirée globalement tranquille pour le gardien de Leeds, rarement mis à contribution par une attaque tchèque diminuée. Il a réalisé deux arrêts pour préserver sa cage inviolée et a fait preuve de sang-froid dans sa relance alors que l'Angleterre repartait de derrière face à un pressing passif.

    Trent Alexander-Arnold - 8/10

    Dans son rôle hybride, Alexander-Arnold a été le principal architecte des structures offensives de l'Angleterre. Il a délivré la passe décisive cruciale sur l'ouverture du score d'Anthony Gordon à la 47e minute et a été constamment impliqué dans le dernier tiers avant d'être remplacé peu après la pause.

    Marc Guehi - 7/10

    Guehi a apporté du calme au cœur de la défense. La Tchéquie ayant eu du mal à se projeter en nombre vers l'avant, il a passé une grande partie du match dans un rôle de meneur secondaire, affichant une grande précision dans ses passes et s'assurant que les hôtes n'aient aucune occasion de partir en contre-attaque.

    Trevoh Chalobah - 7/10

    Associé à Guehi, Chalobah a dominé physiquement dans les rares duels qu'il a dû disputer. Il a aidé l'Angleterre à maintenir une ligne haute, en resserrant l'espace pour garder les dix joueurs de la Tchéquie acculés dans leur propre moitié de terrain pendant toute la durée du match.

    Lewis Hall - 7/10

    Le latéral gauche de Newcastle a offert une excellente largeur ainsi que des montées qui ont étiré le bloc défensif tchèque. Son positionnement a permis à Gordon de repiquer dans l'axe, et il est resté discipliné défensivement lors des rares moments où les hôtes ont franchi la ligne médiane.

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    Milieu de terrain

    Myles Lewis-Skelly - 7/10

    Une expérience formatrice pour le jeune joueur dans un environnement sous haute pression. Il a reçu un carton jaune à la 35e minute et a été remplacé tactiquement à la mi-temps, alors que Tuchel cherchait une approche plus expansive pour faire sauter le bloc à dix.

    Morgan Rogers - 6/10

    Rogers a apporté sa puissance balle au pied dans l’axe, attirant souvent plusieurs défenseurs sur lui. Sa capacité à se retourner dans les petits espaces a été cruciale pour permettre à l’Angleterre de passer d’une construction patiente à une menace directe dans le dernier tiers.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson a travaillé sans relâche dans l’entrejeu, apportant l’équilibre nécessaire pour permettre aux joueurs les plus offensifs de l’Angleterre de s’exprimer. Il a été efficace dans l’utilisation du ballon et a joué un rôle clé dans le contre-pressing qui a empêché la Tchéquie de conserver une possession réellement dangereuse.

  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Attaque

    Anthony Gordon - 9/10

    Le joueur le plus décisif en termes de rendement offensif. Gordon a débloqué la situation à la 47e minute d’une finition bien sentie et a constamment représenté un danger sur le flanc gauche avant son remplacement à la 80e minute. Sa capacité à aller de l’avant a été le complément parfait au jeu de passes patient de l’Angleterre.

    Bukayo Saka - 7/10

    Saka a monopolisé l’attention de deux défenseurs pendant la majeure partie du match, créant des espaces ailleurs. S’il n’a pas marqué, son pouvoir d’attraction sur la défense tchèque a été essentiel dans les percées tactiques finalement obtenues par l’Angleterre.

    Harry Kane - 8/10

    Une performance de capitaine définie par des déplacements de très haut niveau. Kane a mené l’attaque avec intelligence, décrochant pour participer au jeu avant d’arriver dans la surface pour inscrire le deuxième but de l’Angleterre à la 69e minute. Il a été remplacé peu après son but afin de gérer son temps de jeu.

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    Remplaçants et entraîneur

    Eberechi Eze - 7/10

    Entré à la mi-temps à la place de Lewis-Skelly, Eze a apporté une dose d’imprévisibilité et de flair qui a aidé l’Angleterre à capitaliser sur sa supériorité numérique immédiatement après la reprise.

    Jude Bellingham - 6/10

    Entré à la 70e minute pour aider à gérer la fin de match. Sa présence au milieu de terrain a apporté davantage de sécurité et d’impact physique à mesure que le rythme du match ralentissait dans les derniers instants.

    Rio Ngumoha - 6/10

    Entré tardivement à la place de Saka, Ngumoha a montré des éclairs de son potentiel avec ses courses directes, même si le match était en grande partie déjà gagné au moment où il est entré en jeu.

    Alex Scott - 7/10

    Entré à la place d’Anderson à la 70e minute pour maintenir l’intensité au milieu de terrain. Il a joué simple et a aidé l’Angleterre à conserver le contrôle du ballon.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    Entré à la 80e minute à la place de Gordon ; pas assez de temps pour avoir un impact significatif sur sa note.

    Thomas Tuchel - 8/10

    L’entraîneur allemand a fait preuve de flexibilité tactique en effectuant le changement audacieux de la mi-temps pour faire entrer Eze. Son équipe est restée disciplinée et a évité la frustration souvent associée aux matches face à dix joueurs, s’assurant une victoire maîtrisée et méritée.

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