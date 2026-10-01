L’Allemagne a livré une prestation de domination territoriale et de solidité structurelle pour écarter la Serbie 2-0 à l’Allianz Arena. Le plan tactique était clair dès le départ, les hôtes monopolisant 73 % du ballon et limitant les visiteurs à un seul tir cadré. Le duel des expected goals (xG) a raconté l’histoire de la soirée, avec une Allemagne culminant à un solide 4,05 contre le maigre 0,02 de la Serbie, illustrant un gouffre total dans la création d’occasions et l’efficacité.
L’ouverture du score est arrivée à la 39e minute lorsque Bischof a marqué après un excellent travail de Wirtz. L’Allemagne a maintenu sa pression après la pause, et Wirtz est passé de passeur à buteur à la 61e minute, en concluant un mouvement impliquant Maximilian Mittelstädt. Si le score est resté de 2-0, le volume impressionnant de tirs (30) a laissé penser qu’un résultat plus lourd était possible avec davantage de réalisme, mais ce match sans encaisser de but et la fluidité tactique raviront le staff technique.