Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs de l’Allemagne contre la Serbie : Florian Wirtz tire les ficelles alors que les hôtes réalistes dominent à l’Allianz Arena

Allemagne
Serbie
Allemagne vs Serbie
UEFA Nations League A

L’Allemagne a décroché une convaincante victoire 2-0 contre la Serbie en Ligue des nations de l’UEFA, portée par la prestation créative de haut niveau de Florian Wirtz. Les buts de Tom Bischof et de Wirtz lui-même ont illustré une rencontre où les hôtes ont affiché 73 % de possession et un contrôle tactique total.

L’Allemagne a livré une prestation de domination territoriale et de solidité structurelle pour écarter la Serbie 2-0 à l’Allianz Arena. Le plan tactique était clair dès le départ, les hôtes monopolisant 73 % du ballon et limitant les visiteurs à un seul tir cadré. Le duel des expected goals (xG) a raconté l’histoire de la soirée, avec une Allemagne culminant à un solide 4,05 contre le maigre 0,02 de la Serbie, illustrant un gouffre total dans la création d’occasions et l’efficacité.

L’ouverture du score est arrivée à la 39e minute lorsque Bischof a marqué après un excellent travail de Wirtz. L’Allemagne a maintenu sa pression après la pause, et Wirtz est passé de passeur à buteur à la 61e minute, en concluant un mouvement impliquant Maximilian Mittelstädt. Si le score est resté de 2-0, le volume impressionnant de tirs (30) a laissé penser qu’un résultat plus lourd était possible avec davantage de réalisme, mais ce match sans encaisser de but et la fluidité tactique raviront le staff technique.

  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Jonas Urbig - 6/10

    Soirée tranquille pour le gardien, qui a surtout été spectateur en raison de l’incapacité de la Serbie à faire progresser le ballon dans le dernier tiers. Il a réalisé un arrêt et s’est montré fiable dans sa relance alors que l’Allemagne recyclait la possession depuis l’arrière, mais il n’a jamais vraiment été mis à l’épreuve sous pression.

    Philipp Treu - 7/10

    Il a maintenu une position moyenne très haute, agissant efficacement comme un milieu de terrain supplémentaire lorsque l’Allemagne faisait rentrer ses latéraux dans l’axe. Il s’est montré discipliné dans ses transitions défensives, contribuant à un effort collectif qui n’a concédé qu’un seul tir face au pays hôte.

    Waldemar Anton - 7/10

    Point d’ancrage défensif de l’équipe, Anton a dominé dans les duels aériens et apporté la couverture nécessaire pour permettre aux joueurs créatifs de dézoner. Sa lecture du jeu a empêché la Serbie de lancer la moindre contre-attaque réellement dangereuse.

    Malick Thiaw - 7/10

    Serein balle au pied et physiquement imposant, Thiaw a fait en sorte que Luka Jovic reste en marge du match. Sa capacité à se projeter au milieu de terrain a aidé l’Allemagne à maintenir son pressing haut durant les 90 minutes.

    Maximilian Mittelstädt - 8/10

    Une menace constante sur le flanc gauche, apportant la largeur qui a étiré le bloc bas serbe. Il a couronné une très belle performance en délivrant la passe décisive sur le but de Wirtz à la 61e minute.

  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Serge Gnabry - 6/10

    Capitaine d'un soir, Gnabry a occupé intelligemment les espaces, mais a eu du mal à retrouver l'efficacité clinique aperçue lors de ses précédentes sorties. Il a été remplacé à la mi-temps par El Mala, tandis que l'entraîneur cherchait à apporter du sang neuf sur les côtés.

    Aleksandar Pavlovic - 7/10

    Métronome au cœur du jeu, Pavlovic a réussi la très grande majorité de ses passes et a joué un rôle clé dans les 737 passes totales enregistrées par l'Allemagne. Il a contrôlé le tempo et protégé efficacement la défense à quatre jusqu'à sa sortie en fin de match.

    Tom Bischof - 8/10

    Une performance impressionnante du jeune joueur, qui a fait preuve d'un excellent instinct de buteur pour ouvrir le score à la 39e minute. Au-delà du but, son entente avec Wirtz a été l'un des temps forts, trouvant régulièrement des brèches dans le milieu serbe.

    Derry Scherhant - 6/10

    Une prestation pleine d'efforts sur le flanc, Scherhant a apporté de l'énergie et de l'application défensive. S'il n'a signé ni but ni passe décisive, ses déplacements ont aidé à créer des espaces pour que le principal créateur dans l'axe puisse les exploiter.

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-SRBAFP

    Attaque

    Florian Wirtz - 9/10

    La star incontestée de la rencontre. Wirtz a été l’architecte de tout ce que l’Allemagne a fait de bien, offrant la passe décisive sur l’ouverture du score avant d’inscrire lui-même le deuxième but à la 61e minute. Son intelligence tactique et sa capacité à désorganiser la défense serbe l’ont rendu injouable.

    Nick Woltemade - 7/10

    Il a joué un rôle clé en point d’appui, utilisant son gabarit pour conserver le ballon et faire jouer les autres. S’il ne s’est pas inscrit au tableau d’affichage, sa présence a mobilisé les deux défenseurs centraux serbes, offrant ainsi à Wirtz la liberté de se déplacer.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Said El Mala - 6/10

    Entré à la mi-temps à la place de Gnabry. Il a apporté de la fraîcheur et de la percussion, contribuant à maintenir la grande intensité du jeu offensif de l'Allemagne durant la seconde période.

    Mika Baur - 6/10

    Entré en jeu à la 77e minute. La sensation du Celtic a montré par éclairs sa qualité technique lors de sa brève apparition en fin de match, même si la rencontre était déjà en grande partie pliée à son entrée.

    Jonathan Burkardt - 6/10

    A remplacé Woltemade pour les 13 dernières minutes. Il a offert une menace différente grâce à sa vitesse dans la profondeur, même s'il a eu peu d'occasions d'aggraver le score.

    Bamaba Conte - 5/10

    Une entrée tardive qui a aidé à préserver le résultat alors que l'Allemagne était passée dans une phase de gestion du match.

    Vitaly Janelt - N/A

    Entré en jeu à la 88e minute pour densifier le milieu de terrain. Trop peu de temps pour avoir un impact significatif sur le match.

    Jurgen Klopp - 8/10

    Une masterclass tactique dans le jeu de position. L'équipe de Klopp a semblé incroyablement bien rodée, étouffant la Serbie avec une ligne haute et des rotations offensives fluides. La décision d'aligner Bischof aux côtés de Wirtz s'est révélée inspirée.

UEFA Nations League A
Grèce crest
Grèce
GRÈ
Allemagne crest
Allemagne
ALM
UEFA Nations League A
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Serbie crest
Serbie
SER