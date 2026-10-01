Jonas Urbig - 6/10

Soirée tranquille pour le gardien, qui a surtout été spectateur en raison de l’incapacité de la Serbie à faire progresser le ballon dans le dernier tiers. Il a réalisé un arrêt et s’est montré fiable dans sa relance alors que l’Allemagne recyclait la possession depuis l’arrière, mais il n’a jamais vraiment été mis à l’épreuve sous pression.

Philipp Treu - 7/10

Il a maintenu une position moyenne très haute, agissant efficacement comme un milieu de terrain supplémentaire lorsque l’Allemagne faisait rentrer ses latéraux dans l’axe. Il s’est montré discipliné dans ses transitions défensives, contribuant à un effort collectif qui n’a concédé qu’un seul tir face au pays hôte.

Waldemar Anton - 7/10

Point d’ancrage défensif de l’équipe, Anton a dominé dans les duels aériens et apporté la couverture nécessaire pour permettre aux joueurs créatifs de dézoner. Sa lecture du jeu a empêché la Serbie de lancer la moindre contre-attaque réellement dangereuse.

Malick Thiaw - 7/10

Serein balle au pied et physiquement imposant, Thiaw a fait en sorte que Luka Jovic reste en marge du match. Sa capacité à se projeter au milieu de terrain a aidé l’Allemagne à maintenir son pressing haut durant les 90 minutes.

Maximilian Mittelstädt - 8/10

Une menace constante sur le flanc gauche, apportant la largeur qui a étiré le bloc bas serbe. Il a couronné une très belle performance en délivrant la passe décisive sur le but de Wirtz à la 61e minute.