Cependant, malgré 21 tirs et 45 ballons touchés dans la surface adverse, le manque de verticalité de l'Allemagne dans le dernier tiers a été évident. Elle n'a mis à l'épreuve le gardien grec qu'à quatre reprises, ce qui souligne une difficulté croissante à convertir une maîtrise esthétique en résultats tangibles, la laissant à la troisième place du groupe A2. Voici les notes des joueuses allemandes après ce nul frustrant :
Notes des joueurs de l’Allemagne contre la Grèce : Wirtz retrouve son ancien visage pendant que Klopp insuffle un esprit « sans mordant » dans un match nul frustrant
- Getty Images Sport
Gardien de but et défense
Jonas Urbig - 6/10
Une soirée relativement calme pour le jeune gardien, qui est longtemps resté spectateur. Il a réalisé deux arrêts pour préserver le clean sheet, mais a rarement été mis à contribution par une équipe grecque qui n’a cadré que deux tirs. Sa qualité de relance a permis de maintenir la ligne haute exigée par le système de Klopp.
David Raum - 7/10
Raum a été une solution constante sur le flanc gauche, apportant la largeur nécessaire pour étirer la défense grecque. Il a délivré une passe décisive sur une occasion tardive de Wirtz et a été le joueur allemand le plus prolifique en centres, même si ses ballons ont souvent manqué d’un point de fixation pour les reprendre dans une surface encombrée.
Waldemar Anton - 6/10
Le défenseur avait pour mission de gérer les transitions et s’en est globalement bien acquitté, même s’il a été averti à la 36e minute pour une faute tactique. Il s’est montré solide dans les airs, contribuant aux 13 duels aériens remportés par l’Allemagne, avant que le match ne se transforme en exercice de possession à sens unique.
Malick Thiaw - 5/10
Bien que dominateur physiquement, la soirée de Thiaw s’est terminée sur une note amère avec un carton jaune à la 90e minute pour une intervention imprudente. Il a parfois souffert face à la vitesse de Fotis Ioannidis en contre, mais est resté un élément essentiel de la base à deux qui a permis aux latéraux de se projeter vers l’avant.
Philipp Treu - 6/10
Treu a affiché beaucoup d’énergie sur le côté droit, passant tout près d’inscrire le but de la victoire en fin de match avec une frappe qui est passée juste au-dessus de la barre à la 86e minute. En revanche, il a été pris à défaut défensivement en seconde période, ce qui a entraîné un carton jaune à la 66e minute, et a parfois manqué de finesse technique pour faire sauter le bloc bas.
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Milieu de terrain
Aleksandar Pavlovic - 7/10
Le métronome de la sélection allemande. Pavlovic a été au cœur de tout, dictant le tempo et veillant à ce que l'Allemagne conserve ses 89,2 % de précision de passe. Il a bien protégé l'arrière-garde, mais, comme beaucoup de ses coéquipiers, il a eu du mal à trouver la passe qui fait la différence dans l'axe du milieu grec.
Tom Bischof - 6/10
Bischof a occupé avec intelligence des espaces entre les lignes, mais s'est retrouvé étouffé par Dimitrios Kourbelis et Christos Zafeiris. Il a beaucoup travaillé pour fluidifier le jeu dans le dernier tiers avant d'être remplacé par Mika Baur à la 83e minute, alors que Klopp cherchait une étincelle créative.
Lennart Karl - 5/10
Une soirée difficile pour Karl, qui n'est pas parvenu à peser sur le match. Il a eu du mal à faire la différence dans ses un-contre-un et a souvent été contraint de jouer vers l'arrière. Il a été remplacé à la 63e minute par Said El Mala après une heure de jeu largement anonyme.
Derry Scherhant - 6/10
Scherhant a montré des éclairs de génie sur l'aile et a contribué aux 21 tirs de l'Allemagne, mais ses prises de décision dans le dernier tiers ont laissé à désirer. Il a été remplacé en fin de match par Bambase Conte après s'être épuisé face au discipliné Kostas Tsimikas.
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attaque
Florian Wirtz - 7/10
En tant que capitaine et point focal de l’équipe, Wirtz a retrouvé son vrai visage, s’affirmant comme l’élément le plus dangereux de l’Allemagne. Il a vu une tentative qui filait au but être contrée à la 88e minute, avant d’envoyer une autre frappe largement au-dessus à la 84e. Si sa qualité technique a sauté aux yeux, il a souvent dû décrocher trop bas pour recevoir le ballon, laissant la surface vide.
Jonathan Burkardt - 5/10
Burkardt a vécu une soirée frustrante, les défenseurs centraux grecs le marquant de près. Il n’a eu que très peu d’occasions franches et n’a pas réussi à combiner efficacement avec Wirtz. Il a été remplacé à la 63e minute par Nick Woltemade après avoir peiné à avoir un impact significatif.
- AFP
Remplaçants et entraîneur
Nick Woltemade - 6/10
Entré en jeu à la 63e minute pour apporter un profil physique différent en attaque. Il a offert un meilleur point d’appui sur les longs ballons, mais n’est pas parvenu à débloquer la situation.
Said El Mala - 6/10
Entré à la place de Karl, El Mala a apporté davantage de percussion et a obtenu un coup franc peu après son entrée en jeu, même si son dernier geste a manqué de précision.
Bambase Conte - N/A
Entré en jeu à la 83e minute. Il a commis une faute dans le temps additionnel, mais a eu trop peu de temps pour influencer le score.
Mika Baur - N/A
Remplaçant entré à la 83e minute, il a créé une occasion en fin de match pour Wirtz, sans pouvoir aider son équipe à faire sauter le verrou.
Jurgen Klopp - 6/10
Klopp insuffle un esprit combatif à ses joueurs, mais son équipe a semblé complètement « inoffensive » face à un bloc bas. Son équipe a joué avec une identité claire, dominant la possession et le territoire, mais le système en 4-4-2 n’a pas permis de produire l’efficacité clinique requise. Ses changements ont été proactifs, mais n’ont finalement pas permis de modifier la dynamique tactique du match.
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