Jonas Urbig - 6/10

Une soirée relativement calme pour le jeune gardien, qui est longtemps resté spectateur. Il a réalisé deux arrêts pour préserver le clean sheet, mais a rarement été mis à contribution par une équipe grecque qui n’a cadré que deux tirs. Sa qualité de relance a permis de maintenir la ligne haute exigée par le système de Klopp.

David Raum - 7/10

Raum a été une solution constante sur le flanc gauche, apportant la largeur nécessaire pour étirer la défense grecque. Il a délivré une passe décisive sur une occasion tardive de Wirtz et a été le joueur allemand le plus prolifique en centres, même si ses ballons ont souvent manqué d’un point de fixation pour les reprendre dans une surface encombrée.

Waldemar Anton - 6/10

Le défenseur avait pour mission de gérer les transitions et s’en est globalement bien acquitté, même s’il a été averti à la 36e minute pour une faute tactique. Il s’est montré solide dans les airs, contribuant aux 13 duels aériens remportés par l’Allemagne, avant que le match ne se transforme en exercice de possession à sens unique.

Malick Thiaw - 5/10

Bien que dominateur physiquement, la soirée de Thiaw s’est terminée sur une note amère avec un carton jaune à la 90e minute pour une intervention imprudente. Il a parfois souffert face à la vitesse de Fotis Ioannidis en contre, mais est resté un élément essentiel de la base à deux qui a permis aux latéraux de se projeter vers l’avant.

Philipp Treu - 6/10

Treu a affiché beaucoup d’énergie sur le côté droit, passant tout près d’inscrire le but de la victoire en fin de match avec une frappe qui est passée juste au-dessus de la barre à la 86e minute. En revanche, il a été pris à défaut défensivement en seconde période, ce qui a entraîné un carton jaune à la 66e minute, et a parfois manqué de finesse technique pour faire sauter le bloc bas.