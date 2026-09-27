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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
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Notes des joueurs de l’Allemagne contre la Grèce : Jurgen Klopp subit sa première défaite alors qu’une attaque inefficace gâche ses débuts à domicile à Augsbourg

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Allemagne vs Grèce
Allemagne
Grèce
UEFA Nations League A
J. Klopp

Jürgen Klopp a subi sa première défaite à la tête de l’Allemagne après une frustrante défaite 1-0 contre la Grèce lors de la 2e journée de l’UEFA Nations League 2026-2027 (Ligue A, groupe 2).

Malgré 75,5 % de possession à la SGL Arena, une Mannschaft expérimentale, privée de cadres comme Jamal Musiala et Kai Havertz, a manqué d'efficacité face à un bloc bas compact et a été punie par le but victorieux de Dimitrios Kourbelis à la 74e minute.


Ce résultat laisse l'Allemagne à la troisième place du groupe avec seulement un point, tandis que la Grèce s'empare de la tête avec un parcours parfait, devant les Pays-Bas (4 points). Avec une ligne défensive haute exposée aux contre-attaques et une attaque frustrée par un Konstantinos Tzolakis inspiré, ce match a constitué un rude apprentissage. Voici nos notes des joueurs de l'Allemagne alors que l'équipe continue de s'adapter sous les ordres de Klopp.

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    Gardien de but et défense

    Alexander Nubel - 6/10

    Titular au coup d’envoi, Nubel a terminé avec une note de 6,3. Il a été relativement peu sollicité pendant de longues périodes, la Grèce n’ayant cadré qu’un seul tir, mais a montré une relance correcte sous pression. En revanche, il n’a absolument rien pu faire sur le but de la victoire après la lourde déviation de Kimmich qui a trompé sa vigilance.

    Nathaniel Brown - 7/10

    L’un des éléments les plus entreprenants de la ligne défensive, Brown a obtenu un 6,6 avant d’être remplacé en fin de match (84e). Il a offert une solution constante sur le flanc gauche et a fait preuve de discipline tactique dans son placement, même si ses centres ont manqué de la dernière touche de qualité nécessaire pour faire sauter le verrou.

    Yann Bisseck - 7/10

    Bisseck a reçu une note de 6,8, en affichant une domination physique dans les duels individuels. Il a été le plus serein des défenseurs centraux, sortant souvent de la ligne pour intercepter le jeu. Bien qu’il ait reçu un carton jaune précoce (17e), il a réalisé un énorme contre décisif à la 90e minute pour rattraper Gnabry après une terrible erreur défensive.

    Jonathan Tah - 6/10

    Une soirée difficile pour le défenseur expérimenté, qui a péniblement obtenu une note de 6,2. Tah a manqué de sa domination aérienne habituelle et a semblé avoir un temps de retard lors des transitions rapides, ce qui a provoqué plusieurs moments de nervosité dans le public local.

    Josha Vagnoman - 7/10

    Vagnoman a apporté beaucoup d’énergie sur le côté droit, terminant avec un 7,0. Il s’est montré efficace dans le pressing initial et a contribué à la domination précoce de l’Allemagne, même si son dégagement improvisé en talonnade a involontairement maintenu le ballon en jeu sur l’action qui a amené le but grec.

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    Milieu de terrain

    Kevin Schade - 7/10

    Schade a obtenu une note de 6,8 pour sa prestation pleine d’activité. Il a beaucoup couvert de terrain et a tenté de faire le lien entre les transitions défensives et l’attaque, mais il a manqué d’étincelle créative pour débloquer le bloc très compact du milieu grec avant d’être remplacé à la 65e minute.

    Felix Nmecha - 6/10

    Nmecha a eu du mal à peser sur le match, terminant avec une note de 6,4. S’il a été plutôt propre avec le ballon, il n’a pas su apporter les passes verticales nécessaires pour transpercer les lignes adverses. Surtout, il n’a pas fermé assez énergiquement sur Kourbelis à l’entrée de la surface, laissant ainsi au milieu grec le temps et l’espace pour inscrire le but décisif. Il a été remplacé à la 84e minute.

    Karim Adeyemi - 7/10

    Adeyemi a utilisé sa vitesse pour étirer la défense grecque, étant souvent la principale menace. Il a eu plusieurs tentatives dangereuses, dont une frappe brillante à la 31e minute, superbement arrêtée par Tzolakis. Sa prise de décision dans le dernier tiers a parfois été inégale, mais il est resté une menace constante pour les visiteurs jusqu’à sa sortie à la 75e minute.

    Joshua Kimmich - 7/10

    Le capitaine a orchestré le jeu dans l’axe, sans toutefois parvenir à trouver la passe décisive, ce qui lui a valu une note de 6,6. Son leadership a été évident, mais il a été extrêmement malchanceux à la 74e minute lorsqu’il s’est jeté pour contrer la frappe de Kourbelis, avant de la dévier involontairement de l’intérieur du pied au-delà de Nubel pour l’unique but du match.

    Bambase Conte - 7/10

    Le débutant a montré des éclairs de brillance technique, obtenant un 6,7. Il a cherché à se glisser dans les espaces entre les lignes grecques et a forcé Tzolakis à réaliser un superbe arrêt en extension sur une puissante frappe du gauche à la 49e minute, signant une première apparition prometteuse avant de sortir à la 65e minute.


  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    Attaque

    Youssef Ebnoutalib - 6/10

    Ce fut une soirée frustrante pour Ebnoutalib, qui a manqué de munitions et a été noté 6,2. Il a beaucoup travaillé au pressing, mais les défenseurs centraux de la Grèce, en particulier Konstantinos Mavropanos, ont réussi à le museler et à intercepter les passes destinées à le trouver tout au long de la rencontre.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Jonathan Burkardt - 6/10

    Entré à la 65e minute à la place de Schade, il a eu du mal à peser sur le match, terminant avec une note de 5,8 alors qu’il a éprouvé des difficultés à trouver des espaces dans un dernier tiers très dense.

    Florian Wirtz - 6/10

    Une entrée en jeu surprise à la 65e minute. Wirtz (5,8) a tenté d’apporter un peu de créativité à l’attaque, mais il s’est souvent retrouvé entouré de plusieurs maillots bleus à chaque fois qu’il touchait le ballon.

    Serge Gnabry - 5/10

    Lancé à la place d’Adeyemi à la 75e minute, Gnabry (5,0) a apporté un peu de percussion, mais s’est rendu coupable d’une énorme erreur de passe dans sa propre moitié de terrain à la 90e minute, faisant écho à sa faute contre les Pays-Bas, qui a failli offrir un deuxième but à la Grèce.

    Anton Stach - 6/10

    Entré en fin de match à la place de Nmecha à la 84e minute, Stach (6,3) a apporté du sang neuf dans l’entrejeu pendant les six dernières minutes, plus le temps additionnel.

    Hennes Behrens - 6/10

    Entré à la 84e minute à la place de Brown, le héros local d’Augsbourg Behrens (6,1) a surtout été utilisé pour renforcer l’équipe dans les derniers instants alors que l’Allemagne poussait pour arracher une égalisation tardive.

    Jurgen Klopp - 6/10

    La volonté de Klopp d’expérimenter avec l’effectif est louable, mais l’absence d’un plan offensif cohérent face à un bloc bas a été évidente. Malgré l’entrée de renforts offensifs, ses changements n’ont pas réussi à modifier la dynamique du match, ce qui lui vaut une défaite pour son premier match à domicile à la tête de la sélection.

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