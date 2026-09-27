Jonathan Burkardt - 6/10
Entré à la 65e minute à la place de Schade, il a eu du mal à peser sur le match, terminant avec une note de 5,8 alors qu’il a éprouvé des difficultés à trouver des espaces dans un dernier tiers très dense.
Florian Wirtz - 6/10
Une entrée en jeu surprise à la 65e minute. Wirtz (5,8) a tenté d’apporter un peu de créativité à l’attaque, mais il s’est souvent retrouvé entouré de plusieurs maillots bleus à chaque fois qu’il touchait le ballon.
Serge Gnabry - 5/10
Lancé à la place d’Adeyemi à la 75e minute, Gnabry (5,0) a apporté un peu de percussion, mais s’est rendu coupable d’une énorme erreur de passe dans sa propre moitié de terrain à la 90e minute, faisant écho à sa faute contre les Pays-Bas, qui a failli offrir un deuxième but à la Grèce.
Anton Stach - 6/10
Entré en fin de match à la place de Nmecha à la 84e minute, Stach (6,3) a apporté du sang neuf dans l’entrejeu pendant les six dernières minutes, plus le temps additionnel.
Hennes Behrens - 6/10
Entré à la 84e minute à la place de Brown, le héros local d’Augsbourg Behrens (6,1) a surtout été utilisé pour renforcer l’équipe dans les derniers instants alors que l’Allemagne poussait pour arracher une égalisation tardive.
Jurgen Klopp - 6/10
La volonté de Klopp d’expérimenter avec l’effectif est louable, mais l’absence d’un plan offensif cohérent face à un bloc bas a été évidente. Malgré l’entrée de renforts offensifs, ses changements n’ont pas réussi à modifier la dynamique du match, ce qui lui vaut une défaite pour son premier match à domicile à la tête de la sélection.