Alexander Nubel - 6/10

Titular au coup d’envoi, Nubel a terminé avec une note de 6,3. Il a été relativement peu sollicité pendant de longues périodes, la Grèce n’ayant cadré qu’un seul tir, mais a montré une relance correcte sous pression. En revanche, il n’a absolument rien pu faire sur le but de la victoire après la lourde déviation de Kimmich qui a trompé sa vigilance.

Nathaniel Brown - 7/10

L’un des éléments les plus entreprenants de la ligne défensive, Brown a obtenu un 6,6 avant d’être remplacé en fin de match (84e). Il a offert une solution constante sur le flanc gauche et a fait preuve de discipline tactique dans son placement, même si ses centres ont manqué de la dernière touche de qualité nécessaire pour faire sauter le verrou.

Yann Bisseck - 7/10

Bisseck a reçu une note de 6,8, en affichant une domination physique dans les duels individuels. Il a été le plus serein des défenseurs centraux, sortant souvent de la ligne pour intercepter le jeu. Bien qu’il ait reçu un carton jaune précoce (17e), il a réalisé un énorme contre décisif à la 90e minute pour rattraper Gnabry après une terrible erreur défensive.

Jonathan Tah - 6/10

Une soirée difficile pour le défenseur expérimenté, qui a péniblement obtenu une note de 6,2. Tah a manqué de sa domination aérienne habituelle et a semblé avoir un temps de retard lors des transitions rapides, ce qui a provoqué plusieurs moments de nervosité dans le public local.

Josha Vagnoman - 7/10

Vagnoman a apporté beaucoup d’énergie sur le côté droit, terminant avec un 7,0. Il s’est montré efficace dans le pressing initial et a contribué à la domination précoce de l’Allemagne, même si son dégagement improvisé en talonnade a involontairement maintenu le ballon en jeu sur l’action qui a amené le but grec.