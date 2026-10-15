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Yosua Arya
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Notes des joueurs de l’AC Milan face au RB Salzbourg : Alphadjo Cisse signe un triplé d’une efficacité redoutable, tandis que les ajustements tactiques de Ruben Amorim portent leurs fruits

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Milan AC
Salzburg vs Milan AC
Salzburg
Ligue Europa

L’AC Milan s’est relancé en Ligue Europa avec une victoire écrasante (4-0) face au RB Salzbourg, portée par un superbe triplé d’Alphadjo Cisse. Malgré l’expulsion de Filippo Terracciano en fin de match, l’équipe de Ruben Amorim a affiché sa supériorité tactique à la Red Bull Arena.

L’AC Milan a frappé fort en Ligue Europa en écrasant Salzbourg 4-0, grâce à un jeu de transition intense et à une finition clinique. Le choix tactique de Ruben Amorim d’adopter un 3-4-2-1 souple a immédiatement porté ses fruits : l’AC Milan a surclassé son hôte en première période.

Cisse a été le grand protagoniste de la rencontre. Profitant des espaces dans la défense de Salzbourg, il a inscrit un doublé avant la pause, puis complété son triplé peu après la reprise, mettant de fait fin au suspense.

Si le score laisse penser à une victoire sans accroc, le match n’a pas été exempt de complications. L’AC Milan a dû disputer la fin de rencontre à dix après l’expulsion tardive de Terracciano. L’entrée en jeu de Goncalo Ramos a néanmoins donné encore plus d’éclat au résultat : sur une passe décisive d’Ardon Jashari, il a inscrit le quatrième but. Cette victoire remet Milan sur les rails dans sa campagne européenne et témoigne de la profondeur de l’effectif d’Amorim ainsi que de sa souplesse tactique.

GOAL note les joueurs de l’AC Milan au Red Bull Arena...

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan - 7/10 :

    Le Français est longtemps resté spectateur, mais il a répondu présent lorsqu’il a été sollicité. Il a réalisé 2 arrêts pour préserver sa cage inviolée et joué un rôle essentiel dans la relance, aidant Milan à contourner le pressing de Salzbourg grâce à la précision de ses passes. Son placement a contribué à limiter les occasions dangereuses de Salzbourg malgré ses 14 tirs.

    Fikayo Tomori - 7/10 :

    Le patron de la défense jusqu’à sa sortie à la 67e minute. La vitesse de Tomori dans ses retours défensifs a été essentielle pour neutraliser Haris Tabakovic. Il s’est acquitté de sa tâche sans difficulté majeure, veillant à ce que la ligne défensive reste compacte pendant les brèves phases de possession de Salzbourg.

    Koni De Winter - 7/10 :

    Positionné dans l’axe de la défense à trois, De Winter a apporté de la solidité. Discipliné dans ses retours défensifs, il a fait preuve d’une bonne anticipation pour intercepter les passes verticales de Salzbourg. Sa présence a permis aux pistons de monter haut, sachant que l’espace dans leur dos était couvert.

    Strahinja Pavlovic - 8/10 :

    Une prestation physique dominante face à son ancien club. Pavlovic a remporté la majorité de ses duels aériens et n’a pas hésité à sortir de la ligne défensive pour couper court au danger. Il est resté sur le terrain jusqu’à la 81e minute, apportant la combativité nécessaire dans une atmosphère hostile à l’extérieur.

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Omari Hutchinson - 7/10 :

    Hutchinson s’est montré très remuant dès les premières minutes, délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score à la 15e minute. Sa vitesse dans les transitions a posé de sérieux problèmes aux latéraux de Salzbourg.

    Ardon Jashari - 8/10 :

    Véritable métronome au cœur du jeu, Jashari a dicté le rythme de la rencontre et fait preuve d’une excellente vision du jeu pour offrir une passe décisive à Goncalo Ramos à la 72e minute. Sa capacité à protéger la défense à trois tout en lançant les attaques a été essentielle à la domination du Milan.

    Adrien Rabiot - 8/10 :

    Le Français expérimenté a apporté de l’équilibre et de l’élan au milieu de terrain. Il a été à l’origine du troisième but, délivrant une passe décisive à Alphadjo Cisse quatre minutes seulement après la reprise. Son intelligence tactique a permis au Milan de prendre nettement le dessus dans l’entrejeu avant qu’il ne soit ménagé à la 60e minute.

    Davide Bartesaghi - 8/10 :

    Aligné comme piston offensif, Bartesaghi a eu une grande influence dans le dernier tiers du terrain en première période. Il a délivré une superbe passe décisive sur le deuxième but de Cisse à la 33e minute, grâce à un dédoublement parfaitement synchronisé.

  • FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP

    Attaque

    Ruben Loftus-Cheek - 7/10 :

    Aligné dans un rôle plus avancé, Loftus-Cheek s’est servi de son gabarit pour conserver le ballon et faire le lien entre les lignes. S’il n’a inscrit aucun but ni délivré de passe décisive, ses courses vers l’avant ont attiré les défenseurs de Salzbourg hors de leur position, créant des espaces dont d’autres ont profité.

    Francesco Camarda - 6/10 :

    Le jeune joueur a beaucoup travaillé au pressing, mobilisant les défenseurs centraux pour laisser davantage de liberté à Cisse. S’il s’est lui-même rarement retrouvé en position de marquer, ses déplacements au service du collectif ont joué un rôle essentiel dans les mouvements offensifs de Milan avant son remplacement à la 60e minute.

    Alphadjo Cisse - 10/10 :

    Une prestation parfaite de l’attaquant. Cisse s’est montré clinique, marquant aux 15e, 33e et 49e minutes pour repartir avec le ballon du match. Ses déplacements ont été remarquables : il s’est constamment glissé dans le dos des défenseurs.

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  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Goncalo Ramos : 8/10

    Entré en jeu à la 60e minute, il a maintenu l’intensité offensive de l’équipe. Il a marqué à la 72e minute d’une finition pleine de sang-froid, montrant pourquoi il reste si précieux, même lorsqu’il débute sur le banc.

    Luka Modric : 7/10

    Entré pour la dernière demi-heure afin d’apporter son calme et son expérience, il a aidé Milan à traverser la période suivant l’expulsion. Il a conservé le ballon sous pression et bien géré le temps restant.

    Christian Pulisic : 6/10

    Entré à la 60e minute pour apporter une menace différente sur le côté, il a occupé la défense de Salzbourg, même si le rythme du match a nettement ralenti après son entrée en jeu.

    Filippo Terracciano : 4/10

    Une soirée difficile pour le remplaçant. Entré à la 67e minute, il a reçu un carton rouge direct à la 84e, laissant ses coéquipiers à dix pour la fin du match. Une erreur de jugement qui a terni une soirée autrement parfaite pour le club.

    Sankhoun Diawara : non noté

    Entré en jeu tardivement, à la 81e minute.

    Ruben Amorim : 9/10

    Le plan tactique d’Amorim a parfaitement fonctionné. Sa décision de procéder à de nombreux changements et d’aligner un 3-4-2-1 a pris Salzbourg de court. Ses consignes visant à exploiter les côtés ont directement conduit aux deux premiers buts, tandis que l’organisation défensive de son équipe a limité les hôtes à des tentatives lointaines.

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