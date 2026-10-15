L’AC Milan a frappé fort en Ligue Europa en écrasant Salzbourg 4-0, grâce à un jeu de transition intense et à une finition clinique. Le choix tactique de Ruben Amorim d’adopter un 3-4-2-1 souple a immédiatement porté ses fruits : l’AC Milan a surclassé son hôte en première période.

Cisse a été le grand protagoniste de la rencontre. Profitant des espaces dans la défense de Salzbourg, il a inscrit un doublé avant la pause, puis complété son triplé peu après la reprise, mettant de fait fin au suspense.

Si le score laisse penser à une victoire sans accroc, le match n’a pas été exempt de complications. L’AC Milan a dû disputer la fin de rencontre à dix après l’expulsion tardive de Terracciano. L’entrée en jeu de Goncalo Ramos a néanmoins donné encore plus d’éclat au résultat : sur une passe décisive d’Ardon Jashari, il a inscrit le quatrième but. Cette victoire remet Milan sur les rails dans sa campagne européenne et témoigne de la profondeur de l’effectif d’Amorim ainsi que de sa souplesse tactique.

GOAL note les joueurs de l’AC Milan au Red Bull Arena...