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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Notes des joueurs de l’AC Milan face à Bournemouth : le carton rouge de Mike Maignan coûte cher aux Milanais, qui s’effondrent au Vitality Stadium

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Milan AC
Ligue Europa
Bournemouth vs Milan AC
Bournemouth
M. Maignan

L’AC Milan a vécu une soirée désastreuse sur la côte sud. L’expulsion de Mike Maignan en première période a ouvert la voie à une défaite 3-0. Deux penalties transformés et un but tardif d’Amine Adli ont infligé au club milanais, réduit à dix, un douloureux revers en Ligue Europa.

Le plan tactique de l’AC Milan a volé en éclats dès la première demi-heure au Vitality Stadium. Les Rossoneri ont mal débuté, concédant un penalty que Justin Kluivert a transformé dès la 8e minute. Mais le match a véritablement basculé à la 28e minute, lorsque Mike Maignan a été directement expulsé, obligeant Ruben Amorim à faire sortir Omari Hutchinson pour faire entrer un gardien remplaçant.

L’équilibre de l’équipe s’est aussitôt effondré, entraînant un deuxième penalty quelques minutes plus tard. Marcus Tavernier l’a transformé pour doubler la mise avant la pause.

En seconde période, un Milan réduit à dix s’est contenté de limiter les dégâts, sans cadrer le moindre tir sur l’ensemble des 90 minutes. Malgré plusieurs changements destinés à renforcer le milieu de terrain, le géant italien n’a pas réussi à conserver le ballon, terminant avec seulement 36 % de possession. Amine Adli a aggravé la situation en inscrivant un troisième but pour les locaux en fin de match.

Avec trois cartons jaunes et un rouge, le manque de discipline du Milan a fait écho à son absence de menace offensive. Une prestation qui place son parcours en Ligue Europa dans une situation délicate.

GOAL note les joueurs de l’AC Milan au Vitality Stadium...

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan : 1/10

    Une soirée catastrophique pour l’international français. Après avoir échoué à arrêter le premier penalty, Maignan a commis une faute imprudente à la 28e minute, qui lui a valu un carton rouge direct. Son expulsion a placé ses coéquipiers dans une situation très difficile et a complètement désorganisé l’équipe sur le plan tactique.

    Fikayo Tomori : 5/10

    Le plus serein des défenseurs titulaires, mais lui aussi a fini par être débordé. Il a tenté de diriger la défense après l’expulsion, avant d’être remplacé à la 66e minute par Sankhoun Diawara, Ruben Amorim cherchant à apporter de la fraîcheur pour combler les espaces au milieu de terrain.

    Koni De Winter : 3/10

    Une soirée à oublier pour De Winter, constamment mis sous pression par le pressing de Bournemouth. Averti à la 81e minute pour une faute délibérée, il n’a jamais semblé à l’aise dans son placement, alors que l’équipe à domicile a totalisé sept tirs cadrés.

    Strahinja Pavlovic : 4/10

    Le défenseur serbe a souffert face à la mobilité de l’attaque de Bournemouth. Il faisait partie d’une arrière-garde fébrile dès le coup d’envoi, qui n’avait pas la vitesse nécessaire pour couvrir les espaces créés après le carton rouge.

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Milieu de terrain

    Diego Moreira : 4/10

    Remplacé à la 76e minute après une prestation largement effacée. Il n’a pas réussi à offrir une solution sur les côtés et a été contraint de défendre par les latéraux offensifs de Bournemouth.

    Yunus Musah : 4/10

    L’Américain a manqué de son énergie habituelle et n’a pas réussi à faire le lien entre la défense et une attaque isolée. Son apport défensif n’a pas suffi à endiguer les vagues d’attaques de Bournemouth, qui ont conduit son équipe à commettre 16 fautes.

    Ardon Jashari : 5/10

    Jashari a dû abattre un travail considérable après la réduction de Milan à dix. Il a passé l’essentiel du match à courir après le ballon dans les demi-espaces, sans parvenir à peser sur le jeu alors que la possession de son équipe chutait à 36 %.

    Pervis Estupinan : 4/10

    Il a peiné à concilier ses tâches défensives avec la nécessité d’apporter de la largeur. Averti à la 35e minute, il a été remplacé à la mi-temps lorsque Milan a adopté une organisation plus prudente.

  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Attaque

    Omari Hutchinson - 5/10 :

    La victime des conséquences tactiques de l'expulsion de Maignan. Hutchinson avait montré quelques éclairs de créativité avant d'être sacrifié à la 32e minute pour permettre l'entrée du gardien remplaçant Lorenzo Torriani.

    Alphadjo Cisse - 4/10 :

    Pratiquement invisible pendant de longues périodes. Privé de ballons venus du milieu de terrain et alors que son équipe évoluait en infériorité numérique, Cisse a dû se contenter de miettes et n'a pas réussi à inquiéter Michele Di Gregorio dans le but de Bournemouth.

    Ruben Loftus-Cheek - 3/10 :

    Une mauvaise prestation de Loftus-Cheek, à qui un rôle plus offensif avait une nouvelle fois été confié. Il n'a apporté ni présence physique ni capacité à faire progresser le ballon et a été remplacé à la mi-temps.

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  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Lorenzo Torriani : 5/10

    Plongé dans un scénario cauchemardesque à la 32e minute, il a d'abord dû faire face à un penalty, qu'il n'a pas arrêté. Il a toutefois réalisé quatre arrêts par la suite pour éviter une défaite encore plus lourde.

    Davide Bartesaghi : 5/10

    Entré à la mi-temps à la place d'Estupinan, il s'est montré un peu plus discipliné défensivement, mais n'a rien apporté en attaque, Milan se consacrant entièrement à sa survie.

    Adrien Rabiot : 5/10

    Entré à la pause pour apporter la stabilité de son expérience, il a légèrement amélioré le placement de l'équipe. Mais avec deux buts de retard et un joueur en moins, la situation était déjà trop difficile à renverser.

    Sankhoun Diawara : 4/10

    Entré à la place de Tomori à la 66e minute, il n'a pas réussi à suivre efficacement les appels adverses, ce qui a abouti au troisième but encaissé en fin de match.

    Christian Comotto : non noté

    Entré en fin de match à la place de Moreira, il a eu peu de temps pour peser sur la rencontre.

    Ruben Amorim : 3/10

    Son équipe semblait mal préparée à l'intensité du Vitality Stadium. Après le carton rouge, l'effondrement tactique a été total et ses changements n'ont pas permis d'obtenir le moindre tir cadré. Une soirée humiliante pour l'entraîneur.

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