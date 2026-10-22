Le plan tactique de l’AC Milan a volé en éclats dès la première demi-heure au Vitality Stadium. Les Rossoneri ont mal débuté, concédant un penalty que Justin Kluivert a transformé dès la 8e minute. Mais le match a véritablement basculé à la 28e minute, lorsque Mike Maignan a été directement expulsé, obligeant Ruben Amorim à faire sortir Omari Hutchinson pour faire entrer un gardien remplaçant.

L’équilibre de l’équipe s’est aussitôt effondré, entraînant un deuxième penalty quelques minutes plus tard. Marcus Tavernier l’a transformé pour doubler la mise avant la pause.

En seconde période, un Milan réduit à dix s’est contenté de limiter les dégâts, sans cadrer le moindre tir sur l’ensemble des 90 minutes. Malgré plusieurs changements destinés à renforcer le milieu de terrain, le géant italien n’a pas réussi à conserver le ballon, terminant avec seulement 36 % de possession. Amine Adli a aggravé la situation en inscrivant un troisième but pour les locaux en fin de match.

Avec trois cartons jaunes et un rouge, le manque de discipline du Milan a fait écho à son absence de menace offensive. Une prestation qui place son parcours en Ligue Europa dans une situation délicate.

GOAL note les joueurs de l’AC Milan au Vitality Stadium...