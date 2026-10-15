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Olympique Lyonnais v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Notes des joueurs de Crystal Palace face à Lyon : les buts de Daichi Kamada et Yeremy Pino ne suffisent pas à éviter une défaite de justesse en Ligue Europa

Crystal Palace
Ligue Europa
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Lyon vs Crystal Palace
Lyon

Crystal Palace s’est incliné 3-2 face à Lyon au Groupama Stadium, au terme d’un match haletant de Ligue Europa. Malgré une réaction en seconde période, portée par des buts de Yeremy Pino et Daichi Kamada, le club londonien n’a pas réussi à combler son retard de trois buts.

Le déplacement de Crystal Palace au Groupama Stadium a donné lieu à une rencontre tactique en deux temps. Lors des 45 premières minutes, le club londonien a peiné à contenir le 4-3-1-2 fluide de Lyon, et Corentin Tolisso a ouvert le score dès la huitième minute. La défense de Palace a de nouveau cédé dans le temps additionnel de la première période, lorsqu’Ernest Nuamah a doublé la mise pour les Lyonnais. À la pause, la tâche s’annonçait ardue pour l’équipe du sud de Londres.

La physionomie du match a nettement changé en seconde période après des ajustements tactiques venus du banc. Peu après la reprise, Yeremy Pino a relancé l’espoir d’une remontée sur une passe décisive d’Adam Wharton. Mais alors que Palace semblait sur le point de prendre le contrôle du match, Pavel Sulc a inscrit le troisième but lyonnais à la 76e minute. Daichi Kamada, entré en jeu, a marqué en fin de rencontre pour offrir un dénouement haletant, mais Lyon a tenu bon et empoché les trois points. Palace pourra regretter des défaillances défensives qui ont compromis ses efforts offensifs.

GOAL note les joueurs de Crystal Palace depuis le Parc Olympique Lyonnais.

  • imago-sport-1084569087.jpgSports Press Photo

    Gardien de but et défense

    Walter Benitez : 5/10

    Une soirée difficile pour le gardien, battu trois fois sur cinq tirs cadrés. Il ne pouvait pas faire grand-chose face à la précision de la frappe de Tolisso en début de match, mais l’organisation défensive devant lui l’a laissé sans protection sur le but de Nuamah. Il a terminé la rencontre avec un seul arrêt, sans parvenir à s’imposer durant les longues périodes de pression lyonnaise.

    Chris Richards : 6/10

    Aligné à droite de la défense à trois, Richards a eu fort à faire pour suivre les déplacements difficiles à anticiper des attaquants lyonnais. Il s’est montré plutôt sûr dans l’utilisation du ballon, mais s’est retrouvé hors de position lors de la transition qui a mené au troisième but de Lyon. Il a été remplacé à la 83e minute, alors que Palace tentait de revenir au score.

    Axel Disasi : 5/10

    Le pilier central de la défense a eu du mal à contenir les percées lyonnaises dans l’axe. Disasi s’est souvent retrouvé isolé face à la vitesse de Nuamah et a peiné à maintenir la hauteur de la ligne défensive, contribuant ainsi aux espaces exploités par Lyon pour ses buts en première période.

    Jaka Canvot : 6/10

    Le jeune défenseur a montré par moments sa capacité à jouer le ballon, mais les attaquants lyonnais expérimentés l’ont mis à l’épreuve sur le plan physique. S’il est resté calme sous la pression, le manque général de cohésion de la défense à trois en première période lui a valu une soirée européenne compliquée.

  • imago-sport-1084569451.jpgSports Press Photo

    Milieu de terrain

    Tyrick Mitchell - 6/10

    Mitchell a affiché son activité habituelle sur le flanc gauche. Appliqué dans ses tâches défensives, il a aussi tenté d’apporter de la largeur, mais sa dernière passe a manqué de la précision nécessaire pour percer la défense lyonnaise jusqu’aux dernières minutes du match.

    Adam Wharton - 7/10

    Wharton a une nouvelle fois été le métronome de Palace. À la 50e minute, il a délivré la passe décisive sur le but de Yeremy Pino grâce à un ballon en profondeur astucieux qui a traversé le milieu lyonnais. Sa capacité à faire progresser le jeu a été l’une des rares satisfactions d’une première période difficile.

    Quinten Timber - 6/10

    Timber a travaillé sans relâche dans un rôle avancé, cherchant à faire le lien entre le milieu et l’attaquant de pointe isolé. Si son investissement ne faisait aucun doute, il a eu du mal à se procurer des occasions franches face à une défense lyonnaise disciplinée, avant d’être remplacé à la 86e minute.

    Oscar Mingueza - 6/10

    Dans un rôle hybride au sein du milieu à quatre, Mingueza a apporté de la souplesse tactique, sans parvenir à peser véritablement sur la rencontre. Il a contribué à conserver le ballon dans la zone médiane, mais a cédé sa place à des options plus offensives à la 75e minute.

  • FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEAFP

    Attaque

    Yeremy Pino : 7/10

    Constamment dangereux entre les lignes, Pino a redonné espoir à Crystal Palace grâce à un but bien exécuté au début de la seconde période. Averti à la 57e minute dans un passage animé, il est sorti à la 75e après une prestation énergique qui a déstabilisé les joueurs de Lyon.

    Ismaila Sarr : 5/10

    Aligné dans un rôle de piston auquel il est peu habitué dans le 3-4-2-1, Sarr a peiné à concilier ses responsabilités défensives avec ses instincts offensifs. Il a reçu un carton jaune à la 36e minute pour une intervention mal calculée, avant d’être remplacé à la 62e afin d’adopter une organisation tactique plus équilibrée.

    Jorgen Strand Larsen : 5/10

    Une soirée frustrante pour l’attaquant, souvent isolé et privé de bons ballons en première période. Il a eu du mal à conserver efficacement le ballon face aux défenseurs centraux physiques de Lyon et a cédé sa place à Eddie Nketiah peu après l’heure de jeu.

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  • imago-sport-1084569047.jpgSports Press Photo

    Remplaçants et entraîneur

    Daichi Kamada - 7/10

    Entré à la 62e minute, Kamada a immédiatement pesé sur le jeu. Il a marqué à la 81e minute pour relancer le suspense en fin de match, faisant preuve d’un excellent sens du placement pour trouver de l’espace dans la surface. Sa qualité technique a nettement fluidifié le jeu offensif de Palace.

    Eddie Nketiah - 6/10

    Entré à la place de Larsen à la 62e minute, il a apporté une autre menace grâce à ses appels dans le dos de la défense. S’il n’a pas marqué, sa présence a mobilisé les défenseurs lyonnais et libéré davantage d’espace pour Kamada et Pino.

    Dario Osorio - 5/10

    Entré à la 75e minute, il a peiné à trouver le rythme d’un match très intense. Il a touché peu de ballons, Lyon s’étant replié dans un bloc bas pour préserver son avance.

    Anan Khalaili - 5/10

    Entré en même temps qu’Osorio pour apporter de la fraîcheur sur les ailes, il n’a pas pu peser sur la fin de match. Lyon a fait parler son expérience en gérant efficacement les dernières minutes.

    Dwight McNeil - non noté

    Entré très tardivement, à la 86e minute, il n’a pas eu assez de temps pour influer sur le résultat.

    Pierre Sage (entraîneur) - 6/10

    Son dispositif initial a été trop facilement déjoué par les permutations du milieu de terrain lyonnais. Ses changements en seconde période, notamment l’entrée de Kamada, ont toutefois témoigné de sa finesse tactique et ont failli permettre à son équipe d’arracher un point dans une situation difficile. La fragilité défensive reste préoccupante à ce niveau.

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