Notes des joueurs de Crystal Palace face à Lyon : les buts de Daichi Kamada et Yeremy Pino ne suffisent pas à éviter une défaite de justesse en Ligue Europa

Le déplacement de Crystal Palace au Groupama Stadium a donné lieu à une rencontre tactique en deux temps. Lors des 45 premières minutes, le club londonien a peiné à contenir le 4-3-1-2 fluide de Lyon, et Corentin Tolisso a ouvert le score dès la huitième minute. La défense de Palace a de nouveau cédé dans le temps additionnel de la première période, lorsqu’Ernest Nuamah a doublé la mise pour les Lyonnais. À la pause, la tâche s’annonçait ardue pour l’équipe du sud de Londres.

La physionomie du match a nettement changé en seconde période après des ajustements tactiques venus du banc. Peu après la reprise, Yeremy Pino a relancé l’espoir d’une remontée sur une passe décisive d’Adam Wharton. Mais alors que Palace semblait sur le point de prendre le contrôle du match, Pavel Sulc a inscrit le troisième but lyonnais à la 76e minute. Daichi Kamada, entré en jeu, a marqué en fin de rencontre pour offrir un dénouement haletant, mais Lyon a tenu bon et empoché les trois points. Palace pourra regretter des défaillances défensives qui ont compromis ses efforts offensifs.

GOAL note les joueurs de Crystal Palace depuis le Parc Olympique Lyonnais.