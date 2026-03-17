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Notes des joueurs de Chelsea face au PSG : les Blues subissent leur pire défaite de tous les temps en Ligue des champions, les erreurs de Mamadou Sarr et Moises Caicedo anéantissant tout espoir de remontée

Le parcours de Chelsea en Ligue des champions s'est achevé sur une note amère après sa défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain lors du match retour des huitièmes de finale, les Blues s'inclinant ainsi 8-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Ce score cumulé constitue la plus lourde défaite des Blues depuis qu'ils participent aux phases à élimination directe de la Coupe d'Europe, égalant leur déroute 7-1 face au Bayern Munich en 2020.

Le PSG a ouvert le score ce soir et a porté son avance à quatre buts au total, alors qu’il ne s’était écoulé que six minutes. Mamadou Sarr, aligné en dépannage au poste d’arrière droit, n’a pas réussi à contrôler un long ballon en profondeur derrière la défense de Chelsea, lancé par le gardien Matvey Safonov, permettant à Khvicha Kvaratskhelia de s’engouffrer dans l’espace et de battre Robert Sanchez d’une frappe puissante.

Moins de 10 minutes plus tard, le PSG en a ajouté un autre. Moises Caicedo a perdu le ballon au milieu de terrain et les visiteurs ont lancé une contre-attaque rapide, Achraf Hakimi finissant par faire une passe en retrait pour Bradley Barcola qui a envoyé le ballon dans la lucarne.

Kvaratskhelia a de nouveau trouvé le chemin des filets à la demi-heure de jeu, mais son but a été refusé pour un hors-jeu signalé in extremis, avant que Barcola ne s'échappe en sprintant devant la ligne haute de Chelsea pour finalement tirer à côté. En fin de première mi-temps, Safonov a réalisé deux beaux arrêts à l'autre bout du terrain pour contrer Joao Pedro et Cole Palmer, tandis que Sanchez a repoussé une frappe de Barcola après une rapide contre-attaque sur le corner qui a suivi.

Quelques secondes après que Liam Delap eut contraint Safonov à un nouvel arrêt, le PSG a de nouveau marqué ; Kvaratskhelia a remis le ballon en retrait pour Hakimi, qui s'est fait dépouiller du ballon par Andrey Santos à l'entrée de la surface, mais le ballon perdu est tombé dans les pieds de Senny Mayulu qui l'a glissé dans la lucarne.

Chelsea a dû terminer le match à 10 après que Trevoh Chalobah a été évacué sur civière suite à une blessure, alors que les hôtes avaient déjà utilisé leurs cinq remplacements, mais le PSG a baissé d'intensité et aucun temps additionnel n'a été accordé, mettant rapidement fin aux souffrances des hôtes.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (5/10) :

    Il a réalisé quelques arrêts de qualité lorsque les flèches rouges du PSG se sont ruées vers l'avant à une vitesse vertigineuse. Pour être honnête, il n'a pas vraiment pu faire grand-chose sur aucun des buts.

    Mamadou Sarr (3/10) :

    Aligné par Rosenior au poste d'arrière droit, il ne savait pas vraiment où se placer. Il n'a pas réussi à dégager le ballon, ce qui a conduit au premier but du match retour, et n'a jamais réussi à se remettre de cette erreur. Remplacé à la mi-temps. En marge de l'action à Stamford Bridge, sa médaille de vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations lui a été retirée ; ce fut donc une soirée assez désastreuse pour le joueur de 20 ans sur plusieurs fronts.

    Trevoh Chalobah (4/10) :

    N'a pas apporté beaucoup de soutien à Sarr, qui faisait ses débuts en Ligue des champions. Une cible utile sur les coups de pied arrêtés offensifs, même si Chelsea n'a pas su tirer parti de sa différence de taille. A dû être évacué sur civière en raison d'une blessure.

    Jorrel Hato (5/10) :

    Il a bénéficié d'une rare titularisation au poste de défenseur central plutôt qu'à gauche. L'un des joueurs les plus posés de Chelsea, il s'est parfois aventuré dans la moitié de terrain adverse.

    Marc Cucurella (4/10) :

    Il a manqué de son mordant et de son énergie habituels. Compte tenu de la jeunesse de l'équipe de Chelsea, celle-ci avait désespérément besoin de l'expérience du vainqueur de l'Euro 2024 pour la guider, mais il était aussi perdu que n'importe qui d'autre sur le terrain.

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Moises Caicedo (3/10) :

    Il s'est fait malmener par les milieux de terrain plus techniques du PSG et a perdu le ballon, ce qui a conduit au deuxième but des visiteurs. Il a terminé le match au poste d'arrière droit après que Chalobah a été évacué sur une civière.

    Andrey Santos (3/10) :

    Tout comme son coéquipier, il n'a pas réussi à rivaliser avec ses homologues en rouge. Cela rappelle cruellement à quel point Chelsea est loin de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes européennes, qui dominent le jeu.

    Cole Palmer (5/10) :

    Il a réussi quelques belles passes en profondeur derrière la défense du PSG en début de match, mais n'a pas su prendre le match à bras-le-corps. L'un des trois joueurs remplacés à l'heure de jeu. 

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Pedro Neto (4/10) :

    Il a montré de brefs aperçus de qualité, mais face à une équipe du PSG aussi dangereuse en attaque, il faut une menace plus constante que cela pour impressionner.

    Joao Pedro (5/10) :

    S'est placé à des endroits prometteurs dans et autour de la surface du PSG, mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Remplacé après 60 minutes.

    Enzo Fernandez (4/10) :

    Le problème avec un joueur comme Fernandez, c'est qu'il passe inaperçu lorsqu'il ne marque pas ou ne fait pas de passe décisive. Aligné sur le côté gauche, il n'a pas réussi à avoir l'impact attendu de lui. Il a également été remplacé après une heure de jeu.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Josh Acheampong (5/10) :

    Le seul arrière droit de Chelsea en pleine forme est entré en jeu à la mi-temps à la place de Sarr.

    Romeo Lavia (4/10) :

    Il a été fait entrer pour renforcer le milieu de terrain. Cela n'a pas vraiment changé la donne, le PSG continuant à dominer.

    Alejandro Garnacho (5/10) :

    Une apparition dynamique mais infructueuse depuis le banc.

    Liam Delap (5/10) :

    Très actif en attaque, mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets.

    Tosin Adarabioyo (5/10) :

    Il est entré en jeu pour renforcer la défense alors que Chelsea était déjà mené 6-0 au score cumulé.

    Liam Rosenior (2/10) :

    A aligné le onze de départ le plus jeune de l'histoire de Chelsea pour un match à élimination directe de la Ligue des champions, et cette confiance dans la jeunesse lui a coûté cher. La décision de faire jouer Sarr hors de sa position a à elle seule anéanti tout espoir de remontée.

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