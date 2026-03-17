Notes des joueurs de Chelsea face au PSG : les Blues subissent leur pire défaite de tous les temps en Ligue des champions, les erreurs de Mamadou Sarr et Moises Caicedo anéantissant tout espoir de remontée

Le PSG a ouvert le score ce soir et a porté son avance à quatre buts au total, alors qu’il ne s’était écoulé que six minutes. Mamadou Sarr, aligné en dépannage au poste d’arrière droit, n’a pas réussi à contrôler un long ballon en profondeur derrière la défense de Chelsea, lancé par le gardien Matvey Safonov, permettant à Khvicha Kvaratskhelia de s’engouffrer dans l’espace et de battre Robert Sanchez d’une frappe puissante.

Moins de 10 minutes plus tard, le PSG en a ajouté un autre. Moises Caicedo a perdu le ballon au milieu de terrain et les visiteurs ont lancé une contre-attaque rapide, Achraf Hakimi finissant par faire une passe en retrait pour Bradley Barcola qui a envoyé le ballon dans la lucarne.

Kvaratskhelia a de nouveau trouvé le chemin des filets à la demi-heure de jeu, mais son but a été refusé pour un hors-jeu signalé in extremis, avant que Barcola ne s'échappe en sprintant devant la ligne haute de Chelsea pour finalement tirer à côté. En fin de première mi-temps, Safonov a réalisé deux beaux arrêts à l'autre bout du terrain pour contrer Joao Pedro et Cole Palmer, tandis que Sanchez a repoussé une frappe de Barcola après une rapide contre-attaque sur le corner qui a suivi.

Quelques secondes après que Liam Delap eut contraint Safonov à un nouvel arrêt, le PSG a de nouveau marqué ; Kvaratskhelia a remis le ballon en retrait pour Hakimi, qui s'est fait dépouiller du ballon par Andrey Santos à l'entrée de la surface, mais le ballon perdu est tombé dans les pieds de Senny Mayulu qui l'a glissé dans la lucarne.

Chelsea a dû terminer le match à 10 après que Trevoh Chalobah a été évacué sur civière suite à une blessure, alors que les hôtes avaient déjà utilisé leurs cinq remplacements, mais le PSG a baissé d'intensité et aucun temps additionnel n'a été accordé, mettant rapidement fin aux souffrances des hôtes.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...