Notes des joueurs de Chelsea face à Sunderland : Cole Palmer n’a pas pu sauver les Blues ! L’élimination européenne est actée après une défaite cuisante, et Wesley Fofana a été expulsé

Dès le coup d’envoi, Chelsea a semblé à la dérive face à des hôtes survoltés, bien décidés à couronner leur belle première saison de retour en première division par une qualification européenne. Tout juste écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde, Cole Palmer a eu l’occasion de faire taire la foule bruyante dès la quatrième minute, mais son tir timide a été facilement arrêté alors qu’il se retrouvait seul face au but.

À partir de là, les Black Cats ont dominé. Robert Sánchez a dû réaliser une parade décisive face à Enzo Le Fée, puis Levi Colwill a effectué un tacle in extremis sur Brian Brobbey. Logiquement, Sunderland a ouvert le score à la 25^e minute : Trai Hume a glissé une volée au premier poteau après un ballon repoussé.

Les Blues ne sont pas parvenus à réagir avant la mi-temps, Joao Pedro expédiant même un coup de tête bien trop haut après un centre millimétré de Malo Gusto.

Le scénario s’est répété en seconde période : après un face-à-face de Brobbey repoussé par Sánchez, l’attaquant néerlandais a vu son tir mal ajusté dévié dans ses propres filets par Gusto dès la 50^e minute.

Cole Palmer a réduit le score pour Chelsea peu après, son tir à ras de terre lointain battant les poignets peu fermes de Robin Roefs, mais les espoirs des visiteurs de remonter au score ont été pratiquement anéantis six minutes plus tard lorsque Fofana a reçu un deuxième carton jaune pour avoir fait tomber Wilson Isidor.

Ce revers conclut une saison de Premier League désastreuse pour les Blues, tandis que Sunderland, à la surprise générale, disputera la Ligue Europa l’an prochain.

GOAL note les joueurs de Chelsea au Stadium of Light...