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Notes des joueurs de Chelsea face à Sunderland : Cole Palmer n’a pas pu sauver les Blues ! L’élimination européenne est actée après une défaite cuisante, et Wesley Fofana a été expulsé

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W. Fofana
Premier League
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Sunderland vs Chelsea

La saison catastrophique de Chelsea s’est conclue dimanche comme elle avait souvent performé : par une défaite cuisante 2-1 sur la pelouse de Sunderland, synonyme de 10^e place en Premier League et d’élimination de toute course à une qualification européenne. Alors qu’ils venaient de revenir dans la rencontre, les Blues ont vu leurs maigres espoirs s’envoler après l’exclusion de Wesley Fofana en seconde période, anéantissant toute velléité de remontada.

Dès le coup d’envoi, Chelsea a semblé à la dérive face à des hôtes survoltés, bien décidés à couronner leur belle première saison de retour en première division par une qualification européenne. Tout juste écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde, Cole Palmer a eu l’occasion de faire taire la foule bruyante dès la quatrième minute, mais son tir timide a été facilement arrêté alors qu’il se retrouvait seul face au but.

À partir de là, les Black Cats ont dominé. Robert Sánchez a dû réaliser une parade décisive face à Enzo Le Fée, puis Levi Colwill a effectué un tacle in extremis sur Brian Brobbey. Logiquement, Sunderland a ouvert le score à la 25^e minute : Trai Hume a glissé une volée au premier poteau après un ballon repoussé.

Les Blues ne sont pas parvenus à réagir avant la mi-temps, Joao Pedro expédiant même un coup de tête bien trop haut après un centre millimétré de Malo Gusto.

Le scénario s’est répété en seconde période : après un face-à-face de Brobbey repoussé par Sánchez, l’attaquant néerlandais a vu son tir mal ajusté dévié dans ses propres filets par Gusto dès la 50^e minute.

Cole Palmer a réduit le score pour Chelsea peu après, son tir à ras de terre lointain battant les poignets peu fermes de Robin Roefs, mais les espoirs des visiteurs de remonter au score ont été pratiquement anéantis six minutes plus tard lorsque Fofana a reçu un deuxième carton jaune pour avoir fait tomber Wilson Isidor.

Ce revers conclut une saison de Premier League désastreuse pour les Blues, tandis que Sunderland, à la surprise générale, disputera la Ligue Europa l’an prochain.

GOAL note les joueurs de Chelsea au Stadium of Light...

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sánchez (5/10) :

    Laissé à la merci des erreurs de ses coéquipiers devant lui, il n'a pas eu la moindre chance sur ces buts. Il a réalisé un arrêt décisif juste après la reprise.

    Malo Gusto (4/10) :

    Il a pris part à plusieurs actions offensives notables, dont un superbe centre pour Pedro, mais seul l’intéressé pourra expliquer son but contre son camp.

    Wesley Fofana (3/10) :

    En difficulté face à Brobbey, il a évité un penalty pour une main et a été plusieurs fois pris de vitesse avant d’être exclu pour un second carton jaune après avoir fauché Isidor.

    Levi Colwill (6/10) :

    A réalisé une intervention décisive en début de match pour empêcher Brobbey de tirer au but. A plutôt bien défendu, mais a été gravement pénalisé par ses coéquipiers.

    Jorrel Hato (3/10) :

    Dominé dans les airs juste avant l’ouverture du score, il n’a jamais semblé à l’aise avec le ballon. Isolé sur l’action du deuxième but, il a été immédiatement remplacé.

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  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Moises Caicedo (5/10) :

    Le milieu de terrain est apparu étonnamment apathique, pesant balle au pied, et ses longues passes ont manqué de précision ; il a également souffert dans les duels.

    Enzo Fernández (5/10) :

    Incapable d'imposer son influence habituelle, il a semblé frustré, ce qui lui a valu un carton jaune lors de ce qui pourrait être son dernier match.

    Cole Palmer (6/10) :

    Tout juste écarté de la sélection anglaise, il aurait dû mieux faire en début de match alors qu’il se trouvait en excellente position de tir. Il s’est toutefois montré menaçant dans l’espace droit et a été récompensé par un but marqué de loin.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEAAFP

    Attaque

    Pedro Neto (6/10) :

    Il a couru sans relâche et s'est montré dangereux, offrant une passe décisive à l'attaquant Palmer. Il a été remplacé après le carton rouge.

    João Pedro (5/10) :

    Il a failli ouvrir le score de la tête à bout portant, puis s’est montré isolé en pointe malgré son implication.

    Marc Cucurella (4/10) :

    Un peu perdu entre l’attaque et la défense, notamment absent sur le premier but. Sauvé par Colwill après une mauvaise passe.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Reece James (6/10) :

    Il a stabilisé le jeu au milieu de terrain, permettant à Cucurella de se replier en défense.

    Trevoh Chalobah (6/10) :

    Il a remplacé Fofana en défense et réalisé une intervention décisive.

    Josh Acheampong (non noté) :

    Entré en fin de match pour consolider la défense.

    Liam Delap (N/A) :

    Entré en fin de match mais n'a une nouvelle fois pas réussi à faire la différence.

    Calum McFarlane (4/10) :

    Ce n’est pas la fin de son intérim qu’il espérait. Chelsea a été brouillon dès le coup d’envoi et, soyons francs, a récolté ce qu’il méritait.