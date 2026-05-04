Notes des joueurs de Chelsea face à Nottingham Forest : Cole Palmer et Marc Cucurella ont livré des performances indignes, et les Blues, une nouvelle fois catastrophiques, disent adieu à leurs espoirs de top 5

Forest a effectué huit changements dans son onze de départ avant le match retour de sa demi-finale de Ligue Europa contre Aston Villa, jeudi, ce qui a fait de Chelsea le grand favori de la rencontre. Pourtant, les Blues ont été punis dès la 98e seconde : Taiwo Awoniyi a ouvert le score d’une tête au second poteau, suite à un centre de Dilane Bakwa.

Enzo Fernández a immédiatement frappé le poteau, mais les Blues ont ensuite concédé un deuxième but avant la 15e minute : sanctionné pour une retenue sur Awoniyi dans la surface, Malo Gusto a offert un penalty que Igor Jesus a transformé avec sang-froid.

Juste avant la mi-temps, l’équipe de Calum McFarlane a obtenu une occasion en or de réduire l’écart, après un choc de têtes impressionnant entre Zach Abbott et Jesse Derry qui a valu un penalty à Chelsea. Après douze minutes d’arrêt pour soigner Derry, qui effectuait ses débuts en Premier League, et l’évacuer sur civière, Palmer a vu sa tentative repoussée par Matz Sels.

Le calvaire s’est poursuivi après la pause : servi par le remplaçant Morgan Gibbs-White, qui avait pris la défense à revers, Awoniyi a inscrit son deuxième but de la rencontre en poussant le ballon au fond des filets.

João Pedro a vu un but de consolation potentiellement validé puis annulé pour hors-jeu par la VAR, tandis que Palmer se heurtait encore à Sels. Les Blues ont finalement mis fin à leur disette de neuf heures en championnat dans le temps additionnel grâce à une superbe bicyclette de Pedro. Neuvièmes au classement, leurs espoirs d’une qualification européenne s’amenuisent.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...