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Tom Maston

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Notes des joueurs de Chelsea face à Nottingham Forest : Cole Palmer et Marc Cucurella ont livré des performances indignes, et les Blues, une nouvelle fois catastrophiques, disent adieu à leurs espoirs de top 5

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Chelsea vs Nottingham Forest

Les espoirs de Chelsea d’accrocher le top 5 de la Premier League se sont évanouis lundi, après une prestation honteuse conclue par une défaite 3-1 sur la pelouse de Nottingham Forest. Cole Palmer a manqué son penalty, et la série noire des Blues s’est étirée à six matchs, ce qui signifie que leurs chances de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine ne tiennent plus qu’à un fil.

Forest a effectué huit changements dans son onze de départ avant le match retour de sa demi-finale de Ligue Europa contre Aston Villa, jeudi, ce qui a fait de Chelsea le grand favori de la rencontre. Pourtant, les Blues ont été punis dès la 98e seconde : Taiwo Awoniyi a ouvert le score d’une tête au second poteau, suite à un centre de Dilane Bakwa.

Enzo Fernández a immédiatement frappé le poteau, mais les Blues ont ensuite concédé un deuxième but avant la 15e minute : sanctionné pour une retenue sur Awoniyi dans la surface, Malo Gusto a offert un penalty que Igor Jesus a transformé avec sang-froid.

Juste avant la mi-temps, l’équipe de Calum McFarlane a obtenu une occasion en or de réduire l’écart, après un choc de têtes impressionnant entre Zach Abbott et Jesse Derry qui a valu un penalty à Chelsea. Après douze minutes d’arrêt pour soigner Derry, qui effectuait ses débuts en Premier League, et l’évacuer sur civière, Palmer a vu sa tentative repoussée par Matz Sels.

Le calvaire s’est poursuivi après la pause : servi par le remplaçant Morgan Gibbs-White, qui avait pris la défense à revers, Awoniyi a inscrit son deuxième but de la rencontre en poussant le ballon au fond des filets.

João Pedro a vu un but de consolation potentiellement validé puis annulé pour hors-jeu par la VAR, tandis que Palmer se heurtait encore à Sels. Les Blues ont finalement mis fin à leur disette de neuf heures en championnat dans le temps additionnel grâce à une superbe bicyclette de Pedro. Neuvièmes au classement, leurs espoirs d’une qualification européenne s’amenuisent.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (5/10) :

    Peu de choses à reprocher sur les buts de Forest, si ce n’est une bonne gestion des mains. Il a toutefois dû céder sa place en cours de seconde période après un choc à la tête.

    Malo Gusto (3/10) :

    Il retient bêtement Awoniyi et provoque un penalty. Il transporte souvent le ballon au-delà de la ligne médiane sans en tirer profit, jusqu’à ce que son centre permette à Pedro de sauver l’honneur.

    Trevoh Chalobah (4/10) :

    Il a été battu par Awoniyi sur les deux buts de l’attaquant de Forest. Il a réalisé quelques tacles corrects, mais est resté loin de son meilleur niveau.

    Tosin Adarabioyo (4/10) :

    Maladroit face aux déplacements intelligents de Jesus, il a également ralenti le jeu lorsqu’il était en possession du ballon. Remplacé par Colwill à la mi-temps.

    Marc Cucurella (2/10) :

    Une journée catastrophique. Il s’est fait distancer par Bakwa, l’ailier qui a d’abord créé le premier but d’Awoniyi, puis a délivré le centre qui a conduit au penalty de Forest. L’arrière gauche de Chelsea a semblé déstabilisé dès lors et a régulièrement envoyé le ballon hors des limites du terrain.

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  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Romeo Lavia (4/10) :

    Forest a trop souvent réussi à se faufiler derrière le milieu de terrain de Chelsea, en grande partie en raison du manque de discipline positionnelle de Lavia, qui, ballon au pied, n’a guère pesé. Remplacé juste avant l’heure de jeu par Santos.

    Moises Caicedo (4/10) :

    Il n’a pas réussi à imposer sa loi au milieu de terrain et a même perdu la trace de Gibbs-White sur l’action menant au troisième but des visiteurs.

    Enzo Fernández (5/10) :

    Malchanceux, son tir a heurté le poteau alors que le score était de 1-0, mais il s’est ensuite progressivement effacé.

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Cole Palmer (2/10) :

    Un penalty raté qui illustre parfaitement son match. Il a bien tenté une frappe enroulée qui a frôlé le cadre, mais son match a été globalement catastrophique. Qu’il s’agisse d’un problème physique ou non, il n’est plus que l’ombre de lui-même.

    Joao Pedro (4/10) :

    Son jeu de conservation habituel était aux abonnés absents, et il a évité de justesse un carton pour une simulation désespérée en première période. Déplacé sur le côté gauche après la blessure de Derry, il n’a guère fait mieux jusqu’à ce que son superbe but acrobatique offre aux supporters restés dans le stade une raison de se réjouir.

    Jesse Derry (5/10) :

    Malgré quelques erreurs défensives en début de rencontre, il a affiché une belle confiance pour ses débuts en Premier League avant de sortir sur blessure, vraisemblablement grave, suite à l’incident du penalty juste avant la mi-temps.

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Liam Delap (3/10) :

    Entré en jeu pour Derry peu avant la mi-temps, il a été rapidement neutralisé par la défense de Forest. Il a écopé d’un carton jaune pour contestation, signe d’une frustration grandissante.

    Levi Colwill (4/10) :

    Il a effectué son grand retour attendu après une rupture des ligaments croisés, mais est apparu rouillé.

    Andrey Santos (5/10) :

    Entré en jeu à la place de Lavia, il n’a proposé que des passes basiques au cœur du milieu de terrain.

    Filip Jorgensen (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Sanchez, blessé, pour le dernier quart d’heure, il n’a pas réussi à se mettre en évidence.

    Calum McFarlane (3/10) :

    On peut comprendre qu’il ait principalement misé sur les joueurs qui avaient si bien performé lors de la victoire en demi-finale de la FA Cup la dernière fois, mais son équipe ne semblait absolument pas préparée à ce que Forest lui a opposé. Le manque d’options offensives sur le banc rendait peu probables des remplacements susceptibles de changer la donne, et il n’a guère su inspirer son équipe pour remonter au score.

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