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Notes des joueurs de Chelsea face à Man Utd : Cole Palmer et Alejandro Garnacho se sont révélés d’une inefficacité flagrante, et les Blues, trop timorés au goût de Liam Rosenior, ont vu leurs espoirs de Ligue des champions sérieusement compromis

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Chelsea
Chelsea vs Manchester United
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Premier League
L. Rosenior

Chelsea court désormais un risque très réel de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine après s'être incliné 1-0 à domicile face à Manchester United, l'un de ses rivaux du top 5, samedi soir. Les Blues avaient été galvanisés par le retour d'Enzo Fernandez après sa suspension imposée par le club, mais même si l'Argentin a démontré ce qui manquait à l'équipe de Liam Rosenior, celle-ci n'a une nouvelle fois pas réussi à marquer, enregistrant ainsi une quatrième défaite consécutive en Premier League.

Chelsea a failli mettre fin à sa longue disette offensive à plusieurs reprises, notamment lorsque Liam Delap a vu son superbe coup de tête rebondir sur la barre transversale alors que les locaux tentaient de rééquilibrer le score après l'ouverture du score de Matheus Cunha – qui est survenue sur le premier tir cadré de Manchester United, à la suite d'une belle percée sur l'aile droite de Bruno Fernandes.

Alejandro Garnacho, chargé de contenir son ancien coéquipier, n’a pas brillé dans ses interventions défensives et a également connu un match offensif frustrant après avoir remplacé l’infortuné Estevao dès le début de la rencontre.

La plus grande déception est toutefois venue de Cole Palmer, très actif mais une nouvelle fois incapable d’influer sur le match.

GOAL note tous les joueurs de Chelsea présents à Stamford Bridge, les Blues, sixièmes, comptent désormais 10 points de retard sur United, troisième…

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sánchez (6/10) :

    Souvent pointé comme le maillon faible de Chelsea, il n’a cette fois pas démérité. Impuissant sur la frappe de Cunha, il a ensuite maintenu les Blues dans le match en repoussant une déviation de Wesley Fofana qui prenait la direction des filets.

    Malo Gusto (7/10) :

    L’un des meilleurs joueurs de Chelsea. Très actif jusqu’à son remplacement à la 80e minute, il a récupéré de nombreux ballons tout en lançant des offensives.

    Wesley Fofana (6/10) :

    Très à l’aise balle au pied, il a également réalisé plusieurs dégagements décisifs. Le but de Cunha est d’ailleurs intervenu alors que le Français était momentanément sorti pour soins, après un choc involontaire avec Sanchez.

    Jorrel Hato (6/10) :

    Le latéral polyvalent a commencé avec autorité dans l’axe avant de recevoir un carton jaune pour une faute tactique sur Bryan Mbeumo. Malgré cette pression constante, il est resté calme et a réalisé plusieurs tacles décisifs parfaitement dosés.

    Marc Cucurella (5/10) :

    La performance de l’Espagnol n’était pas mauvaise, mais elle restait en deçà de ses capacités. Frustré de ne pas parvenir à influencer le match, il s’est illustré négativement par une simulation pathétique à l’entrée de la surface en milieu de deuxième mi-temps.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Moisés Caicedo (6/10) :

    Moins dominant qu’à l’accoutumée, il a néanmoins offert à Chelsea un point d’appui solide grâce à son travail de protection de la défense à quatre et à ses passes précises. Il a aussi frôlé l’ouverture du score d’une superbe frappe à ras de terre en fin de match.

    Enzo Fernández (7/10) :

    De retour dans le onze de départ après avoir purgé une suspension, il a failli ouvrir le score d’une belle action juste après la demi-heure de jeu. Le plus créatif des Blues ce soir, son travail de qualité n’a toutefois pas été récompensé.

    Cole Palmer (4/10) :

    Il a réclamé un penalty dès l’entame, mais il a exagéré l’impact du tacle. Malgré ses efforts, il n’a pas été à la hauteur alors que Chelsea attendait de son meneur un éclair de génie. Il n’a cadré aucun tir et n’a créé qu’une seule occasion – bien trop peu pour un joueur de sa réputation.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Estevao Willian (non noté) :

    Bien entré dans la partie, il a dû céder sa place après seulement quinze minutes de jeu. Un coup dur pour Chelsea et une source d’inquiétude pour le Brésilien à l’aube de la Coupe du monde.

    Liam Delap (6/10) :

    Il a profité de l’absence de Joao Pedro, blessé, pour effectuer une rare apparition dans un match important et s’est donné à fond. La chance lui a toutefois tourné le dos : un de ses buts a été refusé pour hors-jeu et il a vu un superbe coup de tête heurter la transversale. Malheureusement, il ne semble pas encore tout à fait au niveau requis pour la plus haute compétition.

    Pedro Neto (5/10) :

    Il a évolué à son rythme habituel, parfois brillant, mais ses efforts n’ont pas suffi, confirmant une nouvelle fois ses limites au plus haut niveau.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Alejandro Garnacho (4/10) :

    Entré plus tôt que prévu, l’ancien ailier de Manchester United a rapidement rappelé pourquoi il commençait sur le banc : une inefficacité flagrante.

    Trevoh Chalobah (N/A) :

    Il a remplacé Fofana pour les dix dernières minutes.

    Josh Acheampong (N/A) :

    A remplacé Gusto en toute fin de match.

    Romeo Lavia (X/10) :

    A pris le relais au milieu de terrain après la sortie d’Enzo, touché en fin de match.

    Liam Rosenior (3/10) :

    La perte de Pedro, touché à la cuisse, puis le remplacement précoce d’Estevao ont compliqué la tâche des Blues, qui ont également frappé plusieurs fois les montants. Mais, au final, seul le score compte : Rosenior n’a une nouvelle fois pas réussi à faire marquer son équipe, encore moins à remporter le match. Le spectre d’un licenciement se profile…

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