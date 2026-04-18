Notes des joueurs de Chelsea face à Man Utd : Cole Palmer et Alejandro Garnacho se sont révélés d’une inefficacité flagrante, et les Blues, trop timorés au goût de Liam Rosenior, ont vu leurs espoirs de Ligue des champions s’envoler

Chelsea a failli mettre fin à sa longue disette offensive à plusieurs reprises, notamment lorsque Liam Delap a vu son superbe coup de tête rebondir sur la barre transversale alors que les locaux tentaient de rééquilibrer le score après l'ouverture du score de Matheus Cunha – qui est survenue sur le premier tir cadré de Manchester United, à la suite d'une belle percée sur l'aile droite de Bruno Fernandes.

Alejandro Garnacho, chargé de contenir son ancien coéquipier, n’a pas brillé dans ses interventions défensives et a également connu un match offensif frustrant après avoir remplacé l’infortuné Estevao dès le début de la rencontre.

La plus grande déception est toutefois venue de Cole Palmer, auteur d’une prestation volontaire mais toujours incapable d’influer sur le match, une tendance récurrente cette saison.

GOAL note tous les joueurs de Chelsea présents à Stamford Bridge, les Blues, sixièmes, comptent désormais 10 points de retard sur United, troisième…