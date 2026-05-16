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Notes des joueurs de Chelsea face à Man City : Enzo Fernández a été transparent, et les Blues ont finalement cédé en finale de la FA Cup malgré un courage défensif certain à Wembley

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E. Fernandez
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Chelsea vs Manchester City

Chelsea a échoué dans sa quête de gloire en FA Cup, battu 1-0 par Manchester City samedi en finale malgré une performance combative à Wembley. Une sublime pichenette d’Antoine Semenyo, à la 72^e minute, a finalement eu raison de la résistance acharnée des Blues, grâce à un éclat de pur génie individuel.

En première période, l’objectif des Blues était de contenir la pression exercée par City dès l’entame de la rencontre, et ils ont réussi leur mission en restant indemnes. Erling Haaland a d’abord vu un but facile refusé pour hors-jeu, puis sa frappe en angle a été facilement repoussée par Robert Sanchez juste avant la mi-temps.

Le scénario s’est répété après la pause : Semenyo a failli ouvrir le score dès la 47e minute, mais sa tête a frôlé la barre transversale. Les Blues ont ensuite dominé et Moisés Caicedo a alerté les siens d’une tête à bout portant, repoussée sur la ligne par Rodri.

À moins de vingt minutes du terme, le bel ouvrage des Blues a toutefois été réduit à néant par un éclair de génie de Semenyo, qui a expédié une frappe puissante dans le coin inférieur sur un centre en retrait de Haaland. Enzo Fernández a bien tenté de répondre immédiatement, mais sa volée improvisée a seulement effleuré le haut du filet.

Le match s’est alors ouvert, mais Chelsea n’a pas réussi à trouver l’ouverture nécessaire. Abdukodir Khusanov a évité un penalty après un choc avec Jorrel Hato dans la surface, puis Sanchez a repoussé le tir en angle de Matheus Nunes sur le poteau pour conserver le score à 1-0. Au final, c’était le jour de City sous l’arche.

GOAL note les joueurs de Chelsea au stade de Wembley...

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (6/10) :

    Il a réalisé plusieurs arrêts décisifs, mais n'a rien pu faire face à la frappe vicieuse de Semenyo.

    Malo Gusto (7/10) :

    A très bien contenu la menace Doku, en soutien de Palmer. Il s’est projeté avec justesse vers l’avant, même si la dernière passe a manqué de précision.

    Wesley Fofana (6/10) :

    Tout comme Gusto, il a fait preuve d'une belle combativité défensive pour contenir City et a réalisé une interception décisive.

    Levi Colwill (7/10) :

    Il a grandement amélioré la relance de Chelsea grâce à ses excellentes passes en profondeur.

    Jorrel Hato (6/10) :

    En difficulté face à Semenyo, qui aurait dû marquer après l’avoir dominé dans un duel aérien, il s’est ensuite bien rattrapé, pesant sur le jeu des deux côtés du terrain.

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  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Milieu de terrain

    Reece James (6/10) :

    Il a évité de justesse une sanction après avoir perdu le ballon dans une zone dangereuse, mais il a ensuite assuré l’essentiel.

    Moisés Caicedo (7/10) :

    Touché à la cuisse en début de match, il s’est rapidement remis en selle pour jouer un rôle clé dans la construction des combinaisons chelseaiennes et dans la progression vers l’avant. Il a également réalisé une interception décisive.

    Enzo Fernández (5/10) :

    Très motivé, il a écopé d’un carton jaune pour un tacle trop appuyé. Il n’a pas réussi à imposer son influence habituelle sur le jeu, mais a failli ouvrir le score d’une belle volée.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Attaque

    Cole Palmer (6/10) :

    Sa première mission consistait à contenir le dangereux flanc gauche de City, ce qu’il a accompli avec diligence. Moins en vue offensivement.

    João Pedro (6/10) :

    Il a fourni un travail incessant malgré le manque d’occasions franches, descendant bas pour récupérer le ballon et perturber la défense de City.

    Marc Cucurella (6/10) :

    Aligné une nouvelle fois plus haut sur le terrain, il a beaucoup couru et causé des problèmes à City.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Pedro Neto (6/10) :

    Il a immédiatement mis Trafford sous pression et s’est montré menaçant.

    Liam Delap (5/10) :

    Il a manqué le cadre de la tête sur sa seule occasion et a globalement peiné à entrer dans le match.

    Alejandro Garnacho (N/A) :

    Entré en fin de match, il n'a pas eu le temps d'influer sur la rencontre.

    Calum McFarlane (6/10) :

    Son plan de jeu a semblé fonctionner un temps, mais, au lieu de concrétiser leur domination, les siens ont concédé le but décisif et n’ont pas su réagir.

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