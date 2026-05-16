En première période, l’objectif des Blues était de contenir la pression exercée par City dès l’entame de la rencontre, et ils ont réussi leur mission en restant indemnes. Erling Haaland a d’abord vu un but facile refusé pour hors-jeu, puis sa frappe en angle a été facilement repoussée par Robert Sanchez juste avant la mi-temps.

Le scénario s’est répété après la pause : Semenyo a failli ouvrir le score dès la 47e minute, mais sa tête a frôlé la barre transversale. Les Blues ont ensuite dominé et Moisés Caicedo a alerté les siens d’une tête à bout portant, repoussée sur la ligne par Rodri.

À moins de vingt minutes du terme, le bel ouvrage des Blues a toutefois été réduit à néant par un éclair de génie de Semenyo, qui a expédié une frappe puissante dans le coin inférieur sur un centre en retrait de Haaland. Enzo Fernández a bien tenté de répondre immédiatement, mais sa volée improvisée a seulement effleuré le haut du filet.

Le match s’est alors ouvert, mais Chelsea n’a pas réussi à trouver l’ouverture nécessaire. Abdukodir Khusanov a évité un penalty après un choc avec Jorrel Hato dans la surface, puis Sanchez a repoussé le tir en angle de Matheus Nunes sur le poteau pour conserver le score à 1-0. Au final, c’était le jour de City sous l’arche.

GOAL note les joueurs de Chelsea au stade de Wembley...